Борис Майоров: Разин – незаурядный тренер, а вот Назарова шатает после СКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об отставках в «Автомобилисте» и «Нефтехимике».

Сегодня был отправлен в отставку главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин.

- Почему специалист, который прошел «на ура» прошлый сезон, угодил в черную полосу на старте нынешнего?

- А с чего вы решили, что во втором сезоне тренеру должно быть проще, чем в первом, - рассуждает Борис Майоов. - Все как раз наоборот. Прошлый год для Андрея был дебютным в КХЛ. Он неплохо «выстрелил» на свежачка.

Но новичком нельзя быть вечно. Сейчас нужны новые подходы к работе, к своим игрокам. И этим второй сезон для тренера всегда складывается сложнее.

Похоже, что Разин на этот раз ошибся с подготовкой. В конце сентября у команды случился серьезный провал, преодолеть который окончательно она так и не смогла.

Хотя, как тренер, Разин мне очень симпатичен. Я уж не говорю об Андрее, как о игроке. Форвардом он был просто великолепным. Сейчас Разин обрастает опытом матерого наставника команды. Мне импонирует его тренерский путь. Андрей не лез сразу в КХЛ. Поработал в юношеском хоккее, затем в ВХЛ. Это серьезный подход к профессии, который вызывает искреннее уважение. Ему только надо сейчас понять, что в ВХЛ и КХЛ условия работы все же разнятся.

Разину надо пересмотреть пройденный в элитной лиге путь, все спокойно проанализировать . Потому что, повторюсь, это незаурядный тренер. Уверен, что без работы в КХЛ он не останется.

В последнее время он жаловался на ухудшение финансирования? Ну так не один «Автомобилист» сейчас находится в сложном финансовом положении. Что касается премий за победы… Я вообще удивляюсь – за что их платят? Игрок подписал контракт с клубом. Он выполняет свою работу и получает за это очень хорошую зарплату. Почему за победы ему еще должны обязательно приплачивать? Вот мы многое берем у НХЛ. Кроме профессиональног о отношения к делу. Вместо этого у нас вот такие «авральные премии».

Думаю, что Владимир Крикунов вернет «Автомобилист» на привычное место в таблице. Главное, что он сам рвется в работу, заряжен на нее. Он же говорил в интервью «Советскому спорту», что после отставки Германа Титова был готов принять «Спартак»…

Крикунов – старейшина нашего тренерского цеха. В котором сейчас, кстати, идет обновление. И это радует меня тем, что уходят иностранцы. Их вытесняют наши молодые спецы. Скудру и Скабелку я зарубежными тренерами не считаю. А Крикунов пусть поработает. У него многим есть чему поучиться.

…На прошлой неделе «Нефтехимик» возглавил Андрей Назаров, став уже третьим наставником команды в этом сезоне.

- Евгений Попихин продержался в Нижнекамске полтора месяца с начала чемпионата. Николай Соловьев – три недели. Сколько протянет Назаров?

- Увольнение через три недели – это, конечно, уникальный случай, - отмечает Борис Майоров. - Тут явно был конфликт между тренером и руководством клуба. Да сам Соловьев об этом потом и рассказал в интервью, заявив, что в его работу вмешивались прямо по ходу матча.

Что касается Назарова… Андрей в последнее время стал непредсказуем и работает на каких-то взрывах. Четкой постановки игры я у него не вижу. Мне нравился Назаров времен «Трактора» и «Северстали». Очень интересная у него была команда в Донецке.

Но вот после вояжа в СКА, что-то словно сломалось. Слишком много суматохи и неразберихи. А «Нефтехимик» ведь далеко не слабак. У команды проверенная временем репутация крепкого орешка. И от Назарова ждут решения вполне определенных и серьезных задач в чемпионате.

Андрею надо себя менять. Главное – убрать из своей жизни скандалы. То он со зрителями драться полезет, то с персоналом команды. Пора становится опытным и более спокойным. Эпатаж не должна перевешивать серьезную работу и вредить ей.



