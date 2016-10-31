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Андрей Будогосский: У нас сильные судьи, поэтому никаких революций!

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Будогосский
Андрей БудогосскийИсточник: РФПЛ

Руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС стал Андрей Будогосский. Алексей Николаев теперь будет исполнять функции заместителя руководителя. «Советский спорт» поговорил с новым главой российских судей.

МУТКО С КАРАНДАШОМ

- Кто предложил вам эту должность?
- У меня была очень обстоятельная встреча с Виталием Мутко, - говорит Будогосский. - Мы обсуждали программу развития судейства в России, которую я предложил. Он очень внимательно отнесся к ней, прочитав буквально с карандашом в руках все 80 страниц. Мы определили ключевые моменты для дальнейшей реализации поставленной задачи – построение системы судейства. Давно знаю Виталия Леонтьевича, еще с тех времен, когда он работал в РФПЛ. Всегда удивляло то, что он хоть и чрезвычайно занятой человек, но не сбрасывает на помощников чтение документов, программ. Сам читает, редактирует. Весомый фактор для меня. Человек реально владеет ситуацией.

- Были ли другие кандидаты на вашу должность?
- Не знаю.

- Что самое важное в вашей программе?
- Заложено много идей, которые необходимо обсудить на заседании исполкома РФС в ноябре. Поэтому пока нет смысла даже тезисно раскрывать программу. То, что в ней заложено, Мутко одобрил. Теперь нужно понять, с чего начать и поэтапно двигаться к цели. Никаких революций – только что-то обновить, что-то подкорректировать.

«СТАВЛЮ НАШИХ СУДЕЙ ОЧЕНЬ ВЫСОКО»

- Как оцениваете уровень российских судей?
- Очень высокий.

- Никаких проблем с «физикой» или методиками вы не видите?
- Не вижу. Поверьте, я инспектировал некоторых иностранных арбитров, которые приезжали к нам судить. Одного из них (француза Лорана Дюамеля, который в 2006 году работал на дерби «Спартак» - ЦСКА (2:2). – Прим. ред.) Валерий Газзаев назвал клоуном. Конечно, некорректно так говорить о коллеге, но я, в общем-то, солидарен с Валерием Георгиевичем. Видел этого арбитра. У нас бы он никогда не дошел до уровня РФПЛ. Поэтому считаю, что нашим судьям нужна поддержка и определенная конкурентная система. Мы продумали ряд мер, которые обострят конкуренцию. Судишь хорошо – будешь на одном уровне работать, плохо - перейдешь на другой.

- Сейчас на судей идет давление...
- Извините, но это давление инициируете вы, журналисты. Вы никогда не пишите о хорошем судействе. Например, один судья здорово отработал матч с участием Томска. Несмотря на то, что «Томь» проиграла, ее тренер Валерий Петраков очень высоко оценил судейство. И вы думаете, похвала прозвучала в СМИ? Нет, эти слова были вымараны.

- Но инициаторы давления все-таки тренеры и руководители клубов.
- Надо относиться к работе судей объективно, а не смаковать ошибки. Например, ошибки того жеСергея Иванова в игре «Зенит» - «Спартак» (4:2). Найти те решения, которые были приняты правильно. Наверняка, они были. Но у вас чаша весов перевешивает в сторону негатива. Такое ощущение, что других тем нет. Я вот, например, ни разу не читал аналитической статьи о том, как готовят судей.

- А хорошо готовят?
- Думаю, да. В России работают 49 школ, аккредитованных судейским комитетом РФС.

- Это много?
- Для России это нормально. С Европой сравнить не могу – не считал, сколько у них школ. Могу сказать, что тот же центр «Футбольный арбитр» дал немало судей. В РФПЛ сейчас работают десять его выпускников, в том числе Сергей Карасев.

«КАРАСЕВ НЕ ОДИН ТАКОЙ БЛЕСТЯЩИЙ»

- Как оцените нынешний этап в карьере Карасева?
- Это судья самого высокого уровня. После Евро-2016 кто-то писал, что он был чуть ли не изгнан с турнира. На самом деле, он здорово отработал и, можно сказать, уехал на белом коне. Но у нас не только Карасев блестящий судья. Еще восемь наших арбитров находятся в листе ФИФА плюс десять ассистентов. Получается, 19 человек от России. И это только по большому футболу.

- Есть мнение, что российские судьи бояться принимать жесткие решения. Например, как судья Вилков, который не стал удалять Халка за небольшой толчок в конце прошлого сезона. Можно сказать, что при вас такое не повторится?
- Пока ничего не могу сказать. Я еще не определился с тем окопом, в котором я сижу. И в котором буду укрываться от падающих снарядов.

- Нужно ли судьям менять имидж, чаще появляться на публике, в телевизионных программах?
- Они не будут говорить, пока ваши коллеги выискивают нечистоты в работе судей. Но арбитры, например, ходят на программу «Свисток» к Батурину, потому что он никогда не ищет ничего подобного. Он понимает сложность профессии - не гладит по головке, а относится объективно и доброжелательно.

- Что можете сказать о скандале вокруг матча 11-го тура «Терек» - «Рубин» (3:1)? Сообщают, что представители «Терека» зашли в судейскую комнату в перерыве матча.
- Знаю, что никто не приходил в судейскую комнату. Я лично разговаривал с Лапочкиным и у меня нет оснований ему не верить. «Терек» - дисциплинированная команда в плане руководства. Давно ушли те времена, когда там могли быть какие-то инциденты.

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