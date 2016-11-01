Сергей Шубенков: Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млн

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за Рио, недополученных призовых и выборах президента ВФЛА.

«СУММА НЕ БЫЛА СЕКРЕТОМ, ПРОСТО НИКТО НЕ АФИШИРОВАЛ»

- Сергей, вас порадовала новость по поводу компенсаций за пропуск Олимпиады?

- Да, это не новость! Как только нас отцепили, сразу сказали, что компенсация будет. Новость была в сроках и сумме. Но на счет суммы, это не стало для меня новостью еще месяца полтора назад. Это не было таким уж большим секретом, просто никто особо размер суммы не афишировал.

- Значит, вы знали, что вам будет выплачено 4 миллиона?

- Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млн, середнякам поменьше, и, так называемым туристам, еще меньше. Единственный вопрос возникал – когда? Но вот стало известно, что в ноябре.

- На ваш взгляд, деньги поделены справедливо, не будет недовольных?

- Есть явные лидеры, и есть те, кто претендовал максимум на выход в финал. А некоторые явно поехали бы в Рио «туристами». Поэтому считаю, что недовольных быть не может. Я честно говоря, знаю, что среди тех, кому выплатят по 4 млн – я и Исинбаева. А кто еще?

- Называют фамилию Марии Кучиной (чемпионка мира по прыжкам в высоту. – Прим. ред.)…

- Но в любом случае, я не принимал эти решения.

- Вы ведь еще потеряли деньги из-за неучастия в коммерческих турнирах, потому что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ было приостановлено.

- Согласен. По очень примерным прикидкам, я потерял примерно такую же сумму. Сумма зависит от курса валют, суммы налога на призовые в данной стране. И от успешности моего выступления, конечно. Но если примерно, то, думаю, она равноценна сумме компенсации за неучастие в Олимпиаде.

- Где больше всего налог на призовые?

- В Америке – порядка 30 процентов. А, например, в Китае его вообще нет. В арабских странах, где часто этапы Бриллиантовой лиги проходят, тоже есть налоги, но размер их не готов назвать.

Кстати, в Америке можно «откосить» от этого налога, но это очень сложно. Я пытался узнать у коллег, как можно это сделать юридически, но там очень непросто все. Нужно массу документов оформить, подавать их в определенные сроки. Сложно все это.

«ПРЕЗИДЕНТ ВФЛА? БУДУТ ТОПИТЬ ЗА ИСИНБАЕВУ»

- Чем занимались три последних месяца, когда начали тренироваться?

- К тренировкам приступил пару дней назад, дома, в Барнауле. А до этого отдыхали с женой в Таиланде, в Паттайе.

- Там же король умер…

- В Таиланде объявлен траур на год. Мы не попали в первую неделю, когда, говорили, было совсем строго. В чем заключалась строгость? Отменили все вечеринки, кругом черные ленты висят. Очень много портретов короля в рамочке. По местным телеканалам постоянно шли передачи про короля.

- Вернемся к нашим проблемам. Недавно президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встречался с руководством ИААФ. И высказал оптимизм по поводу восстановления членства нашей федерации в ИААФ. У вас какая информация на этот счет?

- Я очень надеюсь, что ситуация наконец, разрешится. Но после Олимпиады все как-то замерло. Как я понимаю, сейчас идет подготовка к выборам президента ВФЛА.

- Там главный кандидат - Елена Исинбаева. Заявлял также о своем выдвижении олимпийский чемпион Пекина по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.

- Я бы всеми силами «топил» за Лену, но от меня и ничего не зависит – я же не являюсь делегатом отчетно-выборной конференции.

- Считаете, что Исинбаева в кресле президента ВФЛА будет на своем месте?

- Думаю, вполне. Кто-то посмеивается над ее заявлениями, но знаю, это она специально так говорит. В общем, Лена понимает, что делает.

Денежную компенсацию за неучастие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро получат 42 легкоатлета, а сумма выплат составит около 40 млн руб. Сообщается, что из этой суммы Елена Исинбаева и Сергей Шубенков получат по 4 млн. Неофициально также называется имя третьей спортсменки, кому будет выплачено 4 млн, это чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина. Оставшаяся сумма будет распределена между остальными 39 атлетами.

