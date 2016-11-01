Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Барселона
Футбол  ПСВ- : -Бавария
Футбол  Бенфика- : -Динамо Киев
Футбол  Атлетико- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Шубенков: Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млн

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Шубенков
Сергей ШубенковИсточник: «Советский спорт»

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за Рио, недополученных призовых и выборах президента ВФЛА.

«СУММА НЕ БЫЛА СЕКРЕТОМ, ПРОСТО НИКТО НЕ АФИШИРОВАЛ»

- Сергей, вас порадовала новость по поводу компенсаций за пропуск Олимпиады?
- Да, это не новость! Как только нас отцепили, сразу сказали, что компенсация будет. Новость была в сроках и сумме. Но на счет суммы, это не стало для меня новостью еще месяца полтора назад. Это не было таким уж большим секретом, просто никто особо размер суммы не афишировал.

- Значит, вы знали, что вам будет выплачено 4 миллиона?
- Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млн, середнякам поменьше, и, так называемым туристам, еще меньше. Единственный вопрос возникал – когда? Но вот стало известно, что в ноябре.

- На ваш взгляд, деньги поделены справедливо, не будет недовольных?
- Есть явные лидеры, и есть те, кто претендовал максимум на выход в финал. А некоторые явно поехали бы в Рио «туристами». Поэтому считаю, что недовольных быть не может. Я честно говоря, знаю, что среди тех, кому выплатят по 4 млн – я и Исинбаева. А кто еще?

- Называют фамилию Марии Кучиной (чемпионка мира по прыжкам в высоту.Прим. ред.)…
- Но в любом случае, я не принимал эти решения.

- Вы ведь еще потеряли деньги из-за неучастия в коммерческих турнирах, потому что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ было приостановлено.
- Согласен. По очень примерным прикидкам, я потерял примерно такую же сумму. Сумма зависит от курса валют, суммы налога на призовые в данной стране. И от успешности моего выступления, конечно. Но если примерно, то, думаю, она равноценна сумме компенсации за неучастие в Олимпиаде.

- Где больше всего налог на призовые?
- В Америке – порядка 30 процентов. А, например, в Китае его вообще нет. В арабских странах, где часто этапы Бриллиантовой лиги проходят, тоже есть налоги, но размер их не готов назвать.

Кстати, в Америке можно «откосить» от этого налога, но это очень сложно. Я пытался узнать у коллег, как можно это сделать юридически, но там очень непросто все. Нужно массу документов оформить, подавать их в определенные сроки. Сложно все это.

Голосование: Нужно ли платить компенсацию за пропущенную Олимпиаду в Рио?

«ПРЕЗИДЕНТ ВФЛА? БУДУТ ТОПИТЬ ЗА ИСИНБАЕВУ»

- Чем занимались три последних месяца, когда начали тренироваться?
- К тренировкам приступил пару дней назад, дома, в Барнауле. А до этого отдыхали с женой в Таиланде, в Паттайе.

- Там же король умер…
- В Таиланде объявлен траур на год. Мы не попали в первую неделю, когда, говорили, было совсем строго. В чем заключалась строгость? Отменили все вечеринки, кругом черные ленты висят. Очень много портретов короля в рамочке. По местным телеканалам постоянно шли передачи про короля.

- Вернемся к нашим проблемам. Недавно президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встречался с руководством ИААФ. И высказал оптимизм по поводу восстановления членства нашей федерации в ИААФ. У вас какая информация на этот счет?
- Я очень надеюсь, что ситуация наконец, разрешится. Но после Олимпиады все как-то замерло. Как я понимаю, сейчас идет подготовка к выборам президента ВФЛА.

- Там главный кандидат - Елена Исинбаева. Заявлял также о своем выдвижении олимпийский чемпион Пекина по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.
- Я бы всеми силами «топил» за Лену, но от меня и ничего не зависит – я же не являюсь делегатом отчетно-выборной конференции.

- Считаете, что Исинбаева в кресле президента ВФЛА будет на своем месте?
- Думаю, вполне. Кто-то посмеивается над ее заявлениями, но знаю, это она специально так говорит. В общем, Лена понимает, что делает.

Денежную компенсацию за неучастие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро получат 42 легкоатлета, а сумма выплат составит около 40 млн руб. Сообщается, что из этой суммы Елена Исинбаева и Сергей Шубенков получат по 4 млн. Неофициально также называется имя третьей спортсменки, кому будет выплачено 4 млн, это чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина. Оставшаяся сумма будет распределена между остальными 39 атлетами.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Шубенков: Недовольных по выплатам компенсации за Олимпиаду быть не можетЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за пропущенную Олимпиаду в Рио.Сергей Шубенков: Компенсация за Олимпиаду? Для меня это не новостьЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за Рио.Евгений Трофимов: 4 миллиона Исинбаевой? Справедливость восторжествовала!Тренер двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой Евгений Трофимов – о денежной компенсации, которая обещана легкоатлетам, пропустившим Олимпиаду-2016 из-за дисквалификации ВФЛА.Мария Кучина: Почему-то лишь 42 легкоатлета получат компенсации, достойна вся сборнаяРоссийская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира и Европы Мария Кучина прокомментировала информацию о том, что ведущие легкоатлеты с начала ноября будут получать материальную компенсацию за пропуск ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.Дмитрий Шляхтин: Ожидаем, что в начале 2017 года российские легкоатлеты смогут участвовать в международных стартах по индивидуальным заявкамГлава ВФЛА Дмитрий Шляхтин подвел итоги встречи с рабочей группой IAAF, на которой обсуждался вопрос о восстановлении в правах сборной России по легкой атлетике.День в истории. Маргарите Мамун – 21 год1 ноября свое 21-е день рождения отмечает российская гимнастка, олимпийская чемпионка-2016 Маргарита Мамун.Исинбаева и Шубенков получат по 4 млн рублей в качестве компенсации за РиоДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и чемпион мира в беге с барьерами на 110 м Сергей Шубенков получат по 4 миллиона рублей в качестве компенсации за пропущенные Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.Дмитрий Шляхтин: Сумма выплат российским легкоатлетам за неучастие в Олимпиаде составит 40 млн рублейПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин назвал общую сумму денежной компенсации российским легкоатлетам, не допущенным к участию в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.Юрий Борзаковский: Надеюсь, что зимой наши ребята примут участие в международных стартахГлавный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал возможное участие российских спортсменов на международных стартах.Владимир Морозов: Не отказался от планов выступить на Олимпиаде в ТокиоРоссийский пловец Владимир Морозов планирует выступить на ОИ-2020 в Токио.Замминистра спорта: В ближайшее время увидим прорывы в отношении ВФЛА и ФТАРЗаместитель министра спорта России Павел Новиков рассказал о работе министерства по восстановлению членства российских федераций в ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федерация) и IWF (Международная федерация тяжелой атлетики).Михаил Мамиашвили: Без идеологии побеждать нельзяПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта».Михаил Мамиашвили: За 6 секунд до конца никогда не проигрывалПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта».Михаил Мамиашвили: Наш американский друг обвинил Россию в сговореМихаил Мамиашвили: Наш американский друг обвинил Россию в сговореПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта» и рассказал про закулисье Олимпиады.Михаил Мамиашвили: К Лебедеву офицеры WADA явились в полночьПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта».Еще два олимпийца выставили на продажу подаренные за победу на ОИ-2016 автомобилиЕще два российских олимпийца решили продать автомобили, полученные за победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщается в пресс-релизе Auto.ru.WADA сообщило о 28 случаях употребления допинга на ОИ-2016Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало отчет независимой группы экспертов относительно допинговой программы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Михаил Мамиашвили: Исинбаева – лицо легкой атлетики, а ее не допустили на ОлимпиадуПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, отвечая на вопросы «Советского спорта», поделился мнением о недопуске на Олимпиаду-2016 российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой.Михаил Бутов: В борьбе с допингом мы не будем пользоваться услугами спортсменов-стукачейГенеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов заявил, что в своей борьбе с допингом федерация не будет использовать услуги спортсменов-информаторов.Обслуживающему персоналу Рио-2016 не заплатили за работуОргкомитет Игр-2016 не выполнил финансовых обязательств перед людьми и компаниями, которые привлекались к работе на Олимпиаде.

Елена Исинбаева
Елена Исинбаевавсе новости
Сергей Шубенков
Сергей Шубенковвсе новости
ОИ-2016
ОИ-2016
ВФЛА
ВФЛА

Cпецпредложение