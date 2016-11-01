Сергей Шубенков: Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млн
Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за Рио, недополученных призовых и выборах президента ВФЛА.
«СУММА НЕ БЫЛА СЕКРЕТОМ, ПРОСТО НИКТО НЕ АФИШИРОВАЛ»
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Сергей, вас порадовала новость по поводу
компенсаций за пропуск Олимпиады?
- Да, это не новость! Как только нас отцепили, сразу сказали, что компенсация будет. Новость была в сроках и сумме. Но на счет суммы, это не стало для меня новостью еще месяца полтора назад. Это не было таким уж большим секретом, просто никто особо размер суммы не афишировал.
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Значит, вы знали, что вам будет выплачено
4 миллиона?
- Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млн, середнякам поменьше, и, так называемым туристам, еще меньше. Единственный вопрос возникал – когда? Но вот стало известно, что в ноябре.
- На
ваш взгляд, деньги поделены справедливо,
не будет недовольных?
- Есть явные лидеры, и есть те, кто претендовал максимум на выход в финал. А некоторые явно поехали бы в Рио «туристами». Поэтому считаю, что недовольных быть не может. Я честно говоря, знаю, что среди тех, кому выплатят по 4 млн – я и Исинбаева. А кто еще?
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Называют фамилию Марии
Кучиной
(чемпионка мира по прыжкам в высоту.
– Прим. ред.)…
- Но в любом случае, я не принимал эти решения.
- Вы
ведь еще потеряли деньги из-за неучастия
в коммерческих турнирах, потому что
членство Всероссийской федерации легкой
атлетики (ВФЛА) в ИААФ было приостановлено.
- Согласен. По очень примерным прикидкам, я потерял примерно такую же сумму. Сумма зависит от курса валют, суммы налога на призовые в данной стране. И от успешности моего выступления, конечно. Но если примерно, то, думаю, она равноценна сумме компенсации за неучастие в Олимпиаде.
- Где
больше всего налог на призовые?
- В Америке – порядка 30 процентов. А, например, в Китае его вообще нет. В арабских странах, где часто этапы Бриллиантовой лиги проходят, тоже есть налоги, но размер их не готов назвать.
Кстати, в Америке можно «откосить» от этого налога, но это очень сложно. Я пытался узнать у коллег, как можно это сделать юридически, но там очень непросто все. Нужно массу документов оформить, подавать их в определенные сроки. Сложно все это.
«ПРЕЗИДЕНТ ВФЛА? БУДУТ ТОПИТЬ ЗА ИСИНБАЕВУ»
- Чем
занимались три последних месяца, когда
начали тренироваться?
- К тренировкам приступил пару дней назад, дома, в Барнауле. А до этого отдыхали с женой в Таиланде, в Паттайе.
- Там
же король умер…
- В Таиланде объявлен траур на год. Мы не попали в первую неделю, когда, говорили, было совсем строго. В чем заключалась строгость? Отменили все вечеринки, кругом черные ленты висят. Очень много портретов короля в рамочке. По местным телеканалам постоянно шли передачи про короля.
-
Вернемся к нашим проблемам. Недавно
президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встречался
с руководством ИААФ. И высказал оптимизм
по поводу восстановления членства нашей
федерации в ИААФ. У вас какая информация
на этот счет?
- Я очень надеюсь, что ситуация наконец, разрешится. Но после Олимпиады все как-то замерло. Как я понимаю, сейчас идет подготовка к выборам президента ВФЛА.
- Там
главный кандидат - Елена Исинбаева.
Заявлял также о своем выдвижении
олимпийский чемпион Пекина по прыжкам
в высоту Андрей Сильнов.
- Я бы всеми силами «топил» за Лену, но от меня и ничего не зависит – я же не являюсь делегатом отчетно-выборной конференции.
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Считаете, что Исинбаева в кресле
президента ВФЛА будет на своем месте?
- Думаю, вполне. Кто-то посмеивается над ее заявлениями, но знаю, это она специально так говорит. В общем, Лена понимает, что делает.
Денежную
компенсацию
за
неучастие
в
Олимпийских
играх
2016 года
в
Рио-де-Жанейро
получат
42 легкоатлета,
а
сумма
выплат
составит
около
40 млн
руб.
Сообщается, что из этой суммы Елена
Исинбаева и Сергей Шубенков получат по
4 млн. Неофициально также называется
имя третьей спортсменки, кому будет
выплачено 4 млн, это чемпионка
мира по прыжкам в высоту Мария Кучина.
Оставшаяся
сумма будет распределена между остальными
39 атлетами.