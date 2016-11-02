Черт побери! Сборная России сыграла вничью, ведя два мяча за 40 секунд до сирены

Вести в счете два мяча за 40 секунд до финальной сирены и упустить победу – это почти невероятная история для гандбольного матча. Но именно это и случилось в первом матче отборочного этапа к Евро-2018, в котором россияне принимали словаков.

В отличие от сборной России, которая, может, в последнее время не так сильна, как раньше, но все же ни разу не пропускала финальных турниров европейских чемпионатов, словаки приезжали туда всего трижды – и все три раза занимали 16-е место из 16 команд.

К слову, такое количество участников чемпионат Европы в 2018 году примет последний раз, а с 2020-го его формула изменится: количество команд вырастет до 24-х – как на чемпионатах мира.

Но это дела будущего, а пока задача-минимум для команды Дмитрия Торгованова -- попасть в Хорватию, которая примет Евро-2018.

Да разве ж это не по плечу нашим парням-богатырям? Такой прекрасный образ наша сборная обрела еще до начала отборочного турнира, поучаствовав в эффектной фотосессии, где каждый из российских гандболистов примерил кольчугу и шлем, взял в руки щит – защищаться. И меч – нападать.

А на следующий день они взяли в руки мяч -- тоже нападать.

В первом тайме у сборной России не возникает проблем с тем, чтобы повести в счете и добиться увесистого преимущества – в 4 мяча. Но к перерыву оно незаметно растаяло. На отдых команды ушли при счете 13:13.

Но хотелось думать о чертовщине -- все вокруг расценили это как маленькое недоразумение. Тем более что вторая половина снова началась с того, что сборная России вырвалась вперед. Эффектные мячи правого крайнего Дмитрия Корнева, игроков задней линии Дмитрия Житникова и Сергея Шельменко помогли вновь повести в счете -- 20:17 к 40-й минуте.

Но словаки оказываются упорными – может, не нужно было в начале репортажа причислять их к аутсайдерам. По крайней мере почти половину тайма гости заставляют нас ходить по зыбкой почве, но все же через 15 минут игры возвращаются те самые плюс 4, при которых жилось относительно спокойно в первом тайме. А вот уже и плюс шесть после бросков Игоря Сороки и Глеба Калараша – 25:19.

Нужные два очка при таком раскладе уже почти в кармане. Конечно, иногда карманы оказываются дырявыми и ценная вещица незаметно ускользает.

Удивительно, но именно так все и случилось в этой игре.

Вдруг все посыпалось – прежде всего мяч из рук российских игроков. Дмитрий Торгованов взял два подряд тайм-аута.

«Я пытался навести порядок в наших действиях, -- скажет он после встречи нашему корреспонденту. – Но увы, мы не сыграны пока. А в некоторых моментах отработали вообще как…Да я даже не знаю, как это назвать. Последняя минута, мы ведем два мяча. Я меняю вратаря на полевого игрока, чтобы нормально провести атаку, поскольку у нас было удаление. И в этой ситуации наш игрок отдает мяч прямо в руки сопернику – а тот забрасывает в пустые ворота! Ну и в самом конце мы нарушаем правила так, что это приводит к пенальти в наши ворота».

Этот пенальти устанавливает окончательный результат – 31:31. Если глянуть на эти цифры в зеркало – то снова 13:13. Точно чертовщина!

Словаки пляшут. Наши едва не плачут. Это очень обидная ничья.

Евро-2018. Отборочный турнир. Группа 6.

1-й тур.

Россия – Словакия – 13:13 (31:31).

Россия: Киреев, Павленко; Шишкарев (2), Киселев, Шельменко (6), Шкуринский, Атьман (3), Житников (6), Деревень, Горбок (3), Васильев, Калараш (4), Чипурин, Сорока (4), Дибиров (1), Корнев (2).

2-й тур.

6 ноября. Черногория – Россия.

