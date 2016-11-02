Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Зенит- : -Дандолк
Баскетбол  Олимпиакос- : -ЦСКА
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Футбол  Фенербахче- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Шальке 04- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Черт побери! Сборная России сыграла вничью, ведя два мяча за 40 секунд до сирены

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Черт побери! Сборная России сыграла вничью, ведя два мяча за 40 секунд до сирены
Источник: Федерация гандбола России (ФГР)

Вести в счете два мяча за 40 секунд до финальной сирены и упустить победу – это почти невероятная история для гандбольного матча. Но именно это и случилось в первом матче отборочного этапа к Евро-2018, в котором россияне принимали словаков.

В отличие от сборной России, которая, может, в последнее время не так сильна, как раньше, но все же ни разу не пропускала финальных турниров европейских чемпионатов, словаки приезжали туда всего трижды – и все три раза занимали 16-е место из 16 команд.

К слову, такое количество участников чемпионат Европы в 2018 году примет последний раз, а с 2020-го его формула изменится: количество команд вырастет до 24-х – как на чемпионатах мира.

Но это дела будущего, а пока задача-минимум для команды Дмитрия Торгованова -- попасть в Хорватию, которая примет Евро-2018.

Да разве ж это не по плечу нашим парням-богатырям? Такой прекрасный образ наша сборная обрела еще до начала отборочного турнира, поучаствовав в эффектной фотосессии, где каждый из российских гандболистов примерил кольчугу и шлем, взял в руки щит – защищаться. И меч – нападать.

А на следующий день они взяли в руки мяч -- тоже нападать.

В первом тайме у сборной России не возникает проблем с тем, чтобы повести в счете и добиться увесистого преимущества – в 4 мяча. Но к перерыву оно незаметно растаяло. На отдых команды ушли при счете 13:13.

Но хотелось думать о чертовщине -- все вокруг расценили это как маленькое недоразумение. Тем более что вторая половина снова началась с того, что сборная России вырвалась вперед. Эффектные мячи правого крайнего Дмитрия Корнева, игроков задней линии Дмитрия Житникова и Сергея Шельменко помогли вновь повести в счете -- 20:17 к 40-й минуте.

Но словаки оказываются упорными – может, не нужно было в начале репортажа причислять их к аутсайдерам. По крайней мере почти половину тайма гости заставляют нас ходить по зыбкой почве, но все же через 15 минут игры возвращаются те самые плюс 4, при которых жилось относительно спокойно в первом тайме. А вот уже и плюс шесть после бросков Игоря Сороки и Глеба Калараша – 25:19.

Нужные два очка при таком раскладе уже почти в кармане. Конечно, иногда карманы оказываются дырявыми и ценная вещица незаметно ускользает.

Удивительно, но именно так все и случилось в этой игре.

Вдруг все посыпалось – прежде всего мяч из рук российских игроков. Дмитрий Торгованов взял два подряд тайм-аута.

«Я пытался навести порядок в наших действиях, -- скажет он после встречи нашему корреспонденту. – Но увы, мы не сыграны пока. А в некоторых моментах отработали вообще как…Да я даже не знаю, как это назвать. Последняя минута, мы ведем два мяча. Я меняю вратаря на полевого игрока, чтобы нормально провести атаку, поскольку у нас было удаление. И в этой ситуации наш игрок отдает мяч прямо в руки сопернику – а тот забрасывает в пустые ворота! Ну и в самом конце мы нарушаем правила так, что это приводит к пенальти в наши ворота».

Этот пенальти устанавливает окончательный результат – 31:31. Если глянуть на эти цифры в зеркало – то снова 13:13. Точно чертовщина!

Словаки пляшут. Наши едва не плачут. Это очень обидная ничья.

Евро-2018. Отборочный турнир. Группа 6.

1-й тур.

Россия – Словакия – 13:13 (31:31).

Россия: Киреев, Павленко;  Шишкарев (2), Киселев, Шельменко (6), Шкуринский, Атьман (3), Житников (6), Деревень, Горбок (3), Васильев, Калараш (4), Чипурин, Сорока (4), Дибиров (1), Корнев (2).

2-й тур.

6 ноября. Черногория – Россия.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная России сыграла вничью с командой Словакии в рамках отбора на чемпионат ЕвропыГандболисты сборной России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы разошлись миром с командой Словакии.Тимур Дибиров: Для развития гандбола России нужны новые залы, команды и детские академииКапитан мужской сборной России по гандболу Тимур Дибиров перед матчем отборочного турнира Евро-2016 со Словакией рассказал об атмосфере в национальной команде и объяснил, что необходимо для развития гандбола в России.Торгованов назвал состав на матч со СловакиейТренерский штаб мужской сборной России по гандболу во главе с Дмитрием Торговановым определился с составом на матч отборочного турнира Евро-2018 со Словакией.Торгованов назвал состав сборной России на матчи со Словакией и ЧерногориейГлавный тренер сборной России Дмитрий Торгованов определился с составом команды, которая начнет подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы со Словакией и Черногорией.В январе 2017 года в Москве состоится «Рождественский турнир» по гандболуМосква примет «Рождественский гандбольный турнир четырех» в январе 2017 года, сообщил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.Дмитрий Рогозин: Нужно закрепить успех женской сборной России и поднять мужской гандболЗаместитель председателя правительства РФ, председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР) Дмитрий Рогозин сообщил, что главными задачами федерации является закрепление успеха женской сборной России на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а также поднятие уровня мужского гандбола в стране.На ЧМ-2017 Россия попала в одну группу с Францией, Норвегией и БразилиейВ Париже состоялась жеребьевка группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу, который пройдет 11-29 января 2017 года в восьми городах Франции.Дмитрий Торгованов: Если мы играем командой, то у нас все получаетсяГлавный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов сообщил, что национальная команда одержала уверенную гостевую победу над командой Черногории (29:19) и пробилась на чемпионат мира 2017 года благодаря уверенной игре в защите и успешным контратакам.Дмитрий Торгованов: В матче с Черногорией ребят захлестывало большое желание победитьГлавный тренер сборной России Дмитрий Торгованов поделился впечатлениями от первого стыкового матча за право участия в ЧМ-2017 против Черногории (29:22).Сборная России обыграла Черногорию в первом матче квалификации ЧМ-2017Мужская сборная России победила команду Черногории в первом матче отборочного турнира чемпионата мира 2017 года со счетом 29:22.Российские гандболисты обыграли немцевГандболисты сборной России обыграли команду Германии в контрольной игре. Встреча, состоявшаяся в среду в Германии, завершилась со счетом 27:25 в пользу гостей.Торгованов вызвал 23 игроков на сбор перед матчами с СербиейГлавный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов назвал состав команды на сбор перед товарищескими матчами с Сербией.Эдуард Кокшаров: Торгованов и Воронин сбалансировали сборную РоссииГлавный тренер СКИФа Эдуард Кокшаров высказался о работе тренеров мужской сборной России Дмитрия Торгованова и Льва Воронина, под руководством которых команда стала девятой на чемпионате Европы в Польше.Сергей Шишкарев: Перед матчем с Черногорией поговорим с тренерами клубов о резерве сборнойПрезидент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что перед отборочным матчем чемпионата мира с Черногорией тренеры клубов суперлиги посоветуют игроков для резерва национальной команды.Исполком ФГР поддержал ТорговановаИсполком Федерации гандбола России (ФГР) рекомендовал Минспорту продолжить сотрудничество с главным тренером мужской сборной Дмитрием Торговановым и тренером Львом Ворониным.Андрей Лавров: В Европе снова заговорили о сборной РоссииПервый вице-президент Федерации гандбола России Андрей Лавров оценил выступление мужской сборной России на Евро-2016 в Польше.«На Евро мы дрались за Россию». Русский вратарь, покоривший гандбольную Европу«На Евро мы дрались за Россию». Русский вратарь, покоривший гандбольную ЕвропуГолкипер сборной России Виктор Киреев неожиданно отыграл Евро-2016 на уровне лучших вратарей мира. Мы выяснили, как у него это получилось.Дмитрий Торгованов: Думаю, Киреев теперь надолго в России не задержитсяГлавный тренер «Университета-Невы» и мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов поделился мнением о перспективах вратаря Виктора Киреева, выступавшего за национальную команду на чемпионате Европы-2016 в Польше.Дмитрий Торгованов: Готов дальше работать со сборной РоссииГлавный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов заявил, что готов дальше работать в национальной команде после завершившегося чемпионата Европы.Сергей Шишкарев: Тренеры сборной должны представить аналитический отчет к 10 февраляПрезидент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что оценка тренерам мужской сборной России за выступление на чемпионате Европы в Польше будет дана в конце февраля или начале марта на исполкоме федерации.

Россия
Россиякалендарьстатистика

Cпецпредложение