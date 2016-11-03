Леонид Слуцкий: Хочу извиниться перед болельщиками
Главный тренер ЦСКА на послематчевой пресс-конференци
- Совсем не получилась игра, тут сложно что-то комментировать, - начал Слуцкий. - Впервые в сезоне, пожалуй, уступили по делу. У соперника было заметное преимущество. Хотел бы извиниться перед болельщиками, потому что такое качество нашей игры никого не удовлетворяет.
- С чем связана замена одного Березуцкого на другого, и насколько это повлияло на результат?
- Вася на тренировке во вторник почувствовал дискомфорт, который в день игры усилился. Так что эта замена связана с медицинскими показателями.
- Можно ли назвать серию последних неудач тенденцией? Есть ли у вас рецепт выхода из этой полосы?
- Если проигрываем несколько матчей подряд, безусловно, это тенденция. Знал бы рецепт, уже давно его применил бы.
- Чалов в игре молодежных составов ЦСКА и «Монако» забил четыре мяча. Его включение в заявку основных составов — поощрение?
- Включение Чалова в заявку планировалось изначально. Он уже год тренируется с основой и имеет шанс выйти на поле, как и все остальные игроки ЦСКА.
- Такой «Монако» способен добиться в Лиге чемпионов многого?
- Сегодня соперник был однозначно сильней, но о шансах мне сложно рассуждать.
- Самый сложный для вас момент в сегодняшней игре?
- Ключевым стал второй пропущенный мяч.
Матч
Голы
Жермен 12 (1:0). Фалькао 28 (2:0). Фалькао 41 (3:0).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Эмерсон (Раджи, 89), Фабиньо, Менди, Силва, Лемар, Бакайоко, Фалькао (Каррильо, 74), Жермен (Мбаппе, 85)
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Набабкин, 90), Фернандес, Игнашевич, Березуцкий А., Ионов, Вернблум, Головин, Натхо, Тошич (Миланов, 71), Страндберг (Траоре, 63)
Предупреждения:
Судья:
Матей Юг (Словения)
Место и дата
02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция