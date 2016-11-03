Леонид Слуцкий: Хочу извиниться перед болельщиками

Главный тренер ЦСКА на послематчевой пресс-конференци и подтвердил: поражение закономерно, качество игры неудовлетоврител ьно.

- Совсем не получилась игра, тут сложно что-то комментировать, - начал Слуцкий. - Впервые в сезоне, пожалуй, уступили по делу. У соперника было заметное преимущество. Хотел бы извиниться перед болельщиками, потому что такое качество нашей игры никого не удовлетворяет.

- С чем связана замена одного Березуцкого на другого, и насколько это повлияло на результат?

- Вася на тренировке во вторник почувствовал дискомфорт, который в день игры усилился. Так что эта замена связана с медицинскими показателями.

- Можно ли назвать серию последних неудач тенденцией? Есть ли у вас рецепт выхода из этой полосы?

- Если проигрываем несколько матчей подряд, безусловно, это тенденция. Знал бы рецепт, уже давно его применил бы.

- Чалов в игре молодежных составов ЦСКА и «Монако» забил четыре мяча. Его включение в заявку основных составов — поощрение?

- Включение Чалова в заявку планировалось изначально. Он уже год тренируется с основой и имеет шанс выйти на поле, как и все остальные игроки ЦСКА.

- Такой «Монако» способен добиться в Лиге чемпионов многого?

- Сегодня соперник был однозначно сильней, но о шансах мне сложно рассуждать.

- Самый сложный для вас момент в сегодняшней игре?

- Ключевым стал второй пропущенный мяч.