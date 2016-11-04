Замерло все до рассвета. Евгений Дзичковский – о коллапсе в ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Дзичковский — о коллапсе в ЦСКА.

ПРЕВРАЩЕНИЕ В СБОРНУЮ

Начну с цифр InStat. ЦСКА — середняк первой части чемпионата России по большинству статистических показателей. А вот те позиции, где он не середняк.

Армейцы вместе с «Ростовом» и «Спартаком» не исполнили в этом сезоне ни одного пенальти. Единственная команда, которая не била 11-метровые сама и не позволяла бить другим — тоже ЦСКА. Тенденцию из этого не выжмешь - просто любопытный факт.

Идем дальше, к не просто любопытным фактам. Красно-синие — снова единственные, кто не пропустил на данный момент ни одного мяча после стандартов. Вспоминаем ноль пенальти в их ворота и делаем вывод: команда умеет аккуратно и грамотно разрушать.

Но если у вас в обороне три нынешних игрока сборной и один бывший, к разрушению претензий быть не должно; разве что на международном уровне, где наша защита давно уже никому не помеха. К тому же речь не об обороне, а о действиях оборонительного плана, что несколько иное.

У ЦСКА в чемпионате меньше всего потерь мяча, в том числе на своей половине, и больше всего овладеваний мячом, в том числе на чужой половине. Армейцы лидируют по числу и точности передач в чужую штрафную. По единоборствам вверху — опять лидерство. То есть бьется команда, отбирает, грузит вперед. А что ж дальше-то не складывается? Точнее — перестало складываться?

А вот что.

- По числу и удачливости обводок армейцы третьи снизу (хуже только «Амкар» и Арсенал»; в списке 20 лучших дриблеров — ни одного армейца).

- Среди главных бомбардиров лишь один представитель ЦСКА, он как раз на 20-м месте и он — Еременко.

- В топ-20 авторов голевых передач тоже один армеец и он — Дзагоев.

- По числу и точности пасов лидируют сразу два игрока ЦСКА, но они — Игнашевич с Березуцким.

- Лучший центральный атакующий хавбек чемпионата - Еременко, других армейцев поблизости нет.

- В лидерах по комплексному показателю InStat сразу четыре игрока ЦСКА. Но двое из них — опять Дзагоев и Еременко (плюс Вернблум и Марио Фернандес).

В переводе на бытовой язык это означает: проблемы армейцев идентичны проблемам сборной России последних лет. Побегать и пободаться есть кому, сыграть умно, остро, нестандартно, эффективно, - нет.

И это, в общем, констатация. Все это мы и так видим. Вопрос — что делать в такой ситуации? Главный вопрос. Потому что вариантов действий у ЦСКА совсем немного. Если они вообще есть.

ЦСКА СТАЛ СБОРНОЙ

В Монако обратило на себя внимание на спокойствие Леонида Слуцкого. Тренер не выглядит раздавленным ворохом проблем, не хмурится, не прячется в гостиничном номере. На предматчевой пресс-конференци и Слуцкий подтвердил: он не испытывает в настоящий момент сверхдавления. После игры взял вину на себя, испросил прощения у болельщиков, что, в общем, скорее этикет, чем покаяние.

Почему все так? Потому что Слуцкий не чувствует своей вины. И потому что ее действительно нет, по большому счету.

Слуцкий не продавал Мусу, не выводил из строя Еременко с Дзагоевым (второй, говорят, вот-вот вернется), не имеет возможности покупать новичков. Он в последнее время не просто наполнился, а переполнился отрицательными эмоциями. Вслед за чем автоматически наступило спокойствие и понимание: выше головы не прыгнешь. Сработал пороговый отсекатель.

Слуцкого упрекают за предсказуемость замен в каждом матче, за одинаковость схемы, за нежелание обкатывать молодых. Но именно Слуцкий, а не упрекающие, видит на тренировках и молодых, и всех прочих. Мы думаем, что он не хочет перестраивать ЦСКА в «автобус» с семью защитниками или в пионеротряд, а он, боюсь, не может.

Мысль такая Слуцкому в голову точно приходила. Если бы мог сделать лучше, чем сейчас — сделал бы. А раз не делает, значит, уверен, что от перемен будет хуже.

Фактически, Слуцкий плывет по течению, исчерпав идеи что-то улучшить. Он проанализировал, пришел к выводам, и - смирился. Продолжает делать свою работу, но какой смысл, действительно, трепать нервы, если обстоятельства сильнее?

И это самое неприятное в ситуации с ЦСКА. Мы не знаем, кто еще плывет по течению. Вот президент клуба, к примеру, - плывет? Неизвестно. Хотя свободы маневра у него, если верить обрывкам слухов, не больше, чем у тренера. А кроме этих двух никто ничего сделать не в силах. Либо президент переукомплектует ЦСКА, либо тренер его перестроит, других сюжетов в принципе не существует.

Все говорят: нужна передышка, дождемся зимы. Но что, если у тренера и команды безысходность перерастет в равнодушие, а Евгений Гинер так и не найдет вариантов усиления команды?

ЦСКА играл с «Монако». ЦСКА играл с «Порту». Эти клубы попросту живут с «человекооборота «, с грамотной селекции. Покупают дешево, продают дорого. Только ведь и в эту сторону движения со стороны армейцев не просматривается. Страндберг и Траоре понятны, юный Натхо пришел и ушел, своя молодежь сгодится, возможно, на подыгрыш, но среди нее нет новых Еременко.

Что вообще есть ближайшее будущее ЦСКА? И кто — это будущее?

Ответов нет. Проигрывать у армейцев входит в привычку. Внятных слов не слышно, внятные шаги не делаются. Замерло все до рассвета.

И неясность перспектив куда печальней нынешних поражений. Кто-то должен обозначить надежду, хотя бы намекнуть на нее.

Слуцкий последними матчами дает понять: это будет не он. Тренер продолжит работать с теми, кто есть, и так же, как работал. Потому что все перепробовал — не помогает.

Остается Гинер. Эпохи нынче трудные, но если сейчас не включить для команды маяк, к марту может быть упущено слишком многое. И турнирно, и ментально.