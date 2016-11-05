Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при»

Первый день московского этапа «Гран-при» по фигурному катанию для россиян сложился просто отлично. Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев побили свой личный рекорд, такого же достижения добился серебряный призер прошлого российского первенства Михаил Коляда. А в женском одиночном катании Анна Погорилая, Елена Радионова и Юлия Липницкая с чистым исполнением коротких программ нацелились на завоевание всего пьедестала.

Обоим было хорошо

Перед началом соревнований, поздоровавшись с одним из самых известных и заслуженных журналистов, пишущих о фигурном катании и, между прочим, членом исполкома Федерации этого вида спорта, Николаем Михайловичем Долгополовым, задал ему не очень удачно сформулированный вопрос — ну как, мол, в целом у нас идут дела? И получил очень удачно сформулированный ответ.

- Да вот как ты спросил, так дела и идут.

На самом деле, предолимпийский сезон пока действительно тяжел. Два этапа «Гран-при» в США и Канаде - и только одно ожидаемое золото чемпионки мира Евгении Медведевой. А в остальных видах явный недобор положительных результатов и приятных эмоций. Даже бронзовые медали Евгении Тарасовой/Владимира Морозова в парном катании и Екатерины Бобровой/Дмитрия Соловьева в танцах на «Скейт Америка» - не из тех, с которыми поздравляют и которыми гордятся.

Но московский этап «Гран-при», первый соревновательный день которого прошел в пятницу на арене «Мегаспорт», пока очень здорово настроение приподнимает.

Для начала пятикратные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев аж на три с лишним балла улучшили свой личный рекорд в короткой программе. Да, кто-то, возможно, скажет - был некий элемент помощи домашних стен, ибо оценка за компоненты программы по сравнению с американским этапом выросла на балл с лишним. А я отвечу — действительно, стены помогли. Точнее, зрители. Публика завела Боброву и Соловьева так, что исполнение короткого танца вышло стопроцентно лучшим в их карьере. Блюз, по классическому определению — когда хорошему человеку плохо. Здесь, как призналась Екатерина, обоим было хорошо.

И, кстати, у американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, захвативших после короткого танца лидерство, но опережающих лучшую пару России всего-то на микроскопические 0,12 балла, вторая оценка по сравнению с предыдущим этапом в Канаде тоже выросла. И, не исключено, вырастет в произвольном танце. Поэтому перед Бобровой и Соловьевым, которым для гарантированного попадания в финал «Гран-при» требуется выигрывать московский этап, как и прежде, стоит сверхзадача.

Коляда едва не обошел Фернандеса

В мужском одиночном катании после двух проваленных россиянами этапов «Гран-при» тоже есть промежуточный повод для радости. Михаил Коляда продемонстрировал очень неплохую короткую программу с чистейшим каскадом «4-3», благодаря чему мог подняться даже не на ожидаемое третье место, а на внезапное второе — так как двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес один из своих двух четверных прыжков сорвал. Но помарка на акселе в три с половиной оборота все же не позволила нашему фигуристу обойти испанца. Впрочем, личный рекорд состоялся - Коляда набрал лучшую сумму баллов в карьере.

В лидеры же уверенно вырвался японец Сома Уно. Четверной флип — прыжок, который, кроме него, в настоящее время исполняет в соревнованиях только американец Нэйтан Чен — оказался чуть-чуть смазан, но зато все остальное было исполнено идеально. А, главное, вдохновенно и, если использовать неологизм последних лет тринадцати, прошедших со времен введения новой системы судейства, компонентно.

Не ждали

В парном катании, где шансов на лидерство у российских участников московского «Гран-при» вроде бы не было совсем, на первой строчке протокола после короткой программы — фамилии россиян Натальи Забияко и Александра Энберта. Как так вышло? Просто бронзовые медалисты последнего чемпионата мира Алена Савченко и Брюно Массо синхронно упали на тройном прыжке. Конечно, компонентами пятикратная чемпионка мира и обретенный ею после Олимпиады-2014 новый партнер всех в одну калитку обыграли, но этого для первого места оказалось недостаточно, так как Забияко и Энберт проехали аккуратно, но чисто. Для российской пары это большой успех, если учесть, что после страшного падения в прошлом сезоне у партнерши все еще не восстановился слух.

- Наташу очень долго не допускали к тренировкам, - рассказала тренер пары Нина Мозер. - Полноценную работу смогли начать только в августе. Молодцы, ребята идут семимильными шагами.

- Вновь пытаться усложнить элементы для них не станет психологической проблемой?

- Они хотят, но я не разрешаю. Наташа до сих пор не слышит левым ухом. Пока я не хочу рисковать.

Привлекла к себе внимание пара, занявшая... последнее место. Точнее, не сами литовцы Года Буткуте и Никита Ермолаев, а выводивший их на лед тренер. А это был не кто иной как Александр Смирнов, еще на прошлой неделе выступавший как фигурист на «Скейт Канада» в паре с Юко Кавагути. Впрочем, удивились появлению двукратного чемпиона Европы на московском турнире в тренерской роли только те, кто не знают, что Смирнов работает с этими фигуристами с прошлого года.

- Как удается совмещать? Тяжело, - признался «играющий тренер». - Сейчас, после «Скейт Канада», у нас с Юко небольшой отдых. Вот я и отвлекаюсь от своего катания, ребятам в трудную минуту помогаю. Но работать очень интересно.

- Не думаете набрать еще учеников?

- Пока мы с Юко катаемся, на это нет времени. И все время переживаю, что Годе и Никите недостаточно уделяю внимания. Но в целом сил на совмещение хватает, поэтому пока буду продолжать и кататься, и тренировать.

«Такое ощущение, что Женя Медведева здесь выступает»

И вот, наконец, кульминация — женское одиночное катание. Дисциплина, в которой на нынешнем московском «Гран-при» все сложилось для российского триумфа. Американки и японки, приехавшие на этот этап — далеко не лучшие в своих странах. Определенную опасность представляют Элизабет Турсынбаева из Казахстана и китаянка Сицзюнь Ли — но они не настолько стабильны, чтобы тревожиться слишком серьезно. Ну а главное...

А главное началось с выходом на лед Юлии Липницкой, первой российской участницы турнира. Олимпийская чемпионка Сочи по традиции последнего времени короткую программу исполнила просто отлично. Но баллы оказались не космическими — так как арбитры учли далеко не космическую сложность исполненных ученицей Алексея Урманова элементов. Впрочем, соскучившиеся по Липницкой московские зрители (фигуристка не выступала в столице на соревнованиях ровно три года) все равно забросали лед подарками, а огромного медведя-панду скинули ей прямо на голову в «уголок слез и поцелуев». И выступавшей следом Анне Погорилой пришлось даже немного подождать, пока плюшевый зоопарк уберут.

Но с настроя бронзовую медалистку чемпионата мира-2016 это ничуть не сбило. Погорилая, кажется, так любит свою короткую программу нынешнего сезона — танго под музыку из фильма «Запах женщины», что с каждым новым стартом исполняет ее все более огненно. И не позавидуешь тем судьям мужского пола, кому приходится не впитывать сумасшедшую энергетику этой программы, а пытаться сконцентрироваться на объективном определении уровней сложности элементов. Но и с объективностью, и с уровнями, и, как следствие, с оценками у Погорилой в этот день было все в порядке. До личного рекорда она не дотянула каких-то пять сотых балла, что, конечно, неважно. Это все равно было сильно.

На своем прошлом московском «Гран-при», в 2014 году, Погорилая тоже была фаворитом, но выступила не лучшим образом, заняв только второе место. Я спросил фигуристку — вспоминала ли она тот турнир, когда готовилась к нынешнему старту?

- Конечно, не забыла его, - призналась Погорилая. - Постаралась учесть те психологические ошибки, которые тогда допустила.

- Не быть самоуверенной или, наоборот, не бояться?

- Нет, это не была самоуверенность. Тогда много говорили, что Погорилая должна стать первой. Говорили-говорили, и в итоге я стала вторая.

- Сейчас тоже говорят, что Погорилая должна стать первой.

- Нет, я себя так не настраиваю. Здесь и Лена Радионова, и Юля Липницкая, и другие девочки, которые хорошо катаются и владеют элементами. Да и на плакатах везде Женя Медведева — такое ощущение, что она здесь выступает, - засмеялась фигуристка.

Главной загадкой дня, пожалуй, было выступление Елены Радионовой, для которой этот старт — первый в сезоне. На тренировках у ученицы Инны Гончаренко получалось не все. Но зато получилось в прокате. Не все элементы вышли идеально — но по совокупности их сложности и качества компонентов программы победительница прошлогоднего московского этапа «Гран-при» заняла промежуточное второе место.

...А Медведева — лицо московского этапа «Гран-при» - на трибуне сидела, лицо закрыв медицинской маской. То ли чтобы не простудиться, то ли чтобы не узнали.