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Валерий Масалитин: Без Еременко ЦСКА шел бы на десятом месте

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роман Еременко
Роман ЕременкоИсточник: РФПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Амкаром» в 13-м туре РФПЛ.

Напомним, что матч пройдет в Москве на «Арене ЦСКА» и начнется в 19:00 по московскому времени.

– ЦСКА и «Амкар» сейчас находятся в равных условиях, учитывая, что армейцы лишь на одно очко впереди?
– Нет, думаю, «Амкар» находится в более хорошем психологическом состоянии. Кроме того, «Амкар» целенаправленно готовится к игре. У ЦСКА был вылет и там армейцы получили болезненный удар. И ротации никакой.

– То есть, вас не удивит, если ЦСКА потеряет очки?
– Это близко к истине. ЦСКА будет очень тяжело.

– Даже несмотря на то, что игра пройдет дома?
– Да. Команда находится в «яме». Армейцы не показывают игры. Играют, как получится. Нет контратак, нет позиционных атак. Все на волю случая. В контратаку никто не бежит. На Ласину Траоре «грузят», а он цепляется за мяч через раз. Под него открываться надо. Смотришь на игру и не веришь, что это ЦСКА.  

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– Крупное поражение от «Монако» стало следствием поражения от «Спартака»?
– Нет. У ЦСКА кризис. Команда находится в крутом пике. Самое печальное, что выхода из пике не видно. Вся надежда на скорейшее возвращение Алана Дзагоева и Романа Еременко. Может тогда что-то изменится. У ЦСКА нет ротации состава. Тяжело. И перелеты и переезды с неудачными результатами не добавляют положительных эмоций.

– Во втором тайме «Монако» играл в свое удовольствие - без стремления добить ЦСКА?
– При счете 3:0 любая команда расслабиться и будет играть по счету. Смысл выкладываться полностью, если им свой следующий матч проводить в субботу? Естественно играли по счету.

– У ЦСКА были шансы на иной результат?
– ЦСКА не хуже соперника выглядел в первом тайме. Моменты были. Я не могу сказать, что «Монако» армейцев «возил» и игра была без шансов. Шансы были. «Монако» позволял атаковать. У них свои проблемы есть. Будь на месте Карлоса Страндберга Сейду Думбия или Вагнер Лав, ЦСКА без проблем забил бы.

– Сам Страндберг сильно усилил игру?
– С его выходом появилось какое-то напряжение впереди. Он и срази отрабатывал и в атаке цеплялся. Он выглядел сильнее Траоре.

– Почему в ситуации, когда исход игры понятен, Леонид Слуцкий выпускает на поле защитника Кирилла Набабкина, а не нападающего Федора Чалова, который забил четыре мяча за молодежный состав?
– Игра молодежный составов прошла в тот же день. Тяжело 19-летнему парню две игры подряд. если бы матч был на следующий день. Конечно, можно было понять Чалова после первого тайма в матче молодежных составов.

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– Но Набабкин вышел на 90-й минуте. При всей загруженности Чалова, ему можно было дать поиграть три минуты или хотя бы десять. Сил бы хватило.
– Конечно, нужно поощрять ребят, которые делают результат, к основному составу. Иначе команда никуда двигаться не будет. Нужно доверять молодым игрокам. Мы же пока потеряли две сборные, которые выиграли юношеские чемпионаты Европы. Это нонсенс. Парни показали в Европе, что они чего-то стоят, а в России они не востребованы. Как такое может быть? Молодых игроков необходимо наигрывать.

В свое время, если бы было засилье иностранцев, не дали бы шанса Андрею Аршавину, Александру Кержакову, Игорю Денисову и Владимиру Быстрову. И не было бы сегодняшнего «Зенита». Дали шанс. Прошло время. Получили результат. Воспитанники всегда мотивированные.

Как ни крути, нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. И молодых игроков надо наигрывать. От этого никуда не денешься. И наигрывать молодых игроков нужно было два-три года назад.

– У молодого футболиста, который проявляет себя, но остается без внимания главного тренера, руки не опускаются?
– Конечно, ничего хорошего из этого не происходит. Молодой игрок должен постоянно прогрессировать. Если он перерастает молодежный уровень, нужно играть во взрослом футболе. Пообтереться, привыкнуть. Как иначе прогрессировать?

– Что было бы с ЦСКА, если у команды с самого начала не было Романа Еременко. За какие позиции ЦСКА боролся бы?
– ЦСКА шел ближе к десятому месту. Это может быть связано с чемпионатом Европы. Слуцкий же не готовил армейцев. И еще получил психологический удар после провального выступления сборной России. Приехал в клуб вместе с футболистами. Все без отдыха. И ни в одной игре ЦСКА не показал свой класс. Еременко в чемпионате Европы не участвовал и отдохнул. Других лидеров нет. Единственный, кто более-менее показывает свой класс - это Вернблум. Остальные просто как будто в другой футбол играют.

Тот же Головин в прошлом сезоне голы забивал и был очень активен. Сейчас просто потерялся. В этом году просто не тянет.

Матч

ЦСКА - Амкар

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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