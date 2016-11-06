Домкрат под футбол. Николай Яременко о строящейся в Петербурге «Батут-арене»

Посмотрел недавно в теленовостях сюжет о том, как открывали в Альпах железнодорожный тоннель между Швейцарией и Италией.

Зрелище впечатляющим не было: перерезать ленточки и себя хвалить мы умеем намного красочнее, чем европейцы. Но поразило совершенно иное – не пиар-способности еврочиновников. Поразили цифры. Точнее, факты, с этими цифрами связанные. Решение о прокладке тоннеля принималось на референдуме в 1992 году местными жителями. Строился он долго – с 1994-го по 2016-й: ясно, что технологии строительства в горах не предполагают стремительно завершаемой работы. Стоило это дорого: всё-таки 57,5 км пути – даже скоростным поездам придётся ехать в тоннеле около четверти часа. Но – внимание! – построили ровно к намеченной дате. И это ещё не всё – вот тут требуется особое внимание! – построили, уложившись, что называется, копейка в копейку, вообще не выйдя за пределы первоначальной сметы. И никто не говорит про инфляцию (а она есть и в Европе), и про удорожание материалов. Как-то после этого понимаешь, что строители разнообразные всю жизнь тебя обманывали, когда рассуждали со знанием дела, что строительная сфера отличается тем, что в ней никто никогда не соблюдает сроков и не вписывается в оговоренные затраты.

А теперь, уважаемые экскурсанты, посмотрите вот сюда. Видите вон ту стройку? По документам, существующим ещё с 2007 года, это стадион, где «Зенит» играет уже с 2009-го. Правда, его нет до сих пор… Это самый дорогой стадион в России. Правда, стоит он почти на порядок дороже, чем был первоначально. Не на проценты или десятки процентов, не в два или три раза, а почти на порядок! Из десятизначного числа (в рублях) стало уже одиннадцатизначн ое. Не миллиарды, а десятки миллиардов.

Сколько раз уже звучали заверения, что надо экономить, что это последнее, дескать, подорожание, что дальше ни-ни… А потом всё повторялось по-новой, превращаясь в скверный анекдот. И как же «вдохновляли» комментарии раз за разом сменявшихся подрядчиков арены! Просто наслаждался, когда читал интервью предыдущего подрядчика. После очередной «последней» коррекции сметы (аж на 4,3 млрд. рублей!) застройщик, потупив взор, произнёс: «На первом этапе этого увеличения достаточно». То есть понимаете? Вот сейчас мне пока хватит, но не думайте, что вы отделались от меня окончательно! Восторг!

Есть в мире футбольный стадион, реконструкция которого была дороже питерского. Это стадион «Уэмбли». Но там в стоимость были заложены не только демонтаж старого стадиона, проектирование и строительство нового, но и масштабная реконструкция двух прилегающих к стадиону кварталов! То есть фактически на нескольких десятков гектаров земли вырос новый коммерческий и, выражаясь официозно-казённ ым языком, торгово-рекреаци онный центр.

Ясно, что много раз у питерского стадиона корректировался сам проект. Поначалу никто ведь не знал, что здесь будут проводить матчи чемпионата мира. Поэтому корректировались смета, объёмы строительства, темпы… Но когда я не так давно читаю очередную питерскую новость о том, что после 2018-го стадион придётся всерьёз переделывать под нужды Евро-2020… У УЕФА вдруг оказались значительно более серьёзные требования, чем у ФИФА? Вот уж никогда не поверю.

Или дело в том, что просто более дорогой стадион будет теперь «золотым» в обслуживании?

Нам обещали, что появятся новые стадионы, уютные и комфортные. Туда сразу потянутся люди. Всем же хочется следить за матчами не на промозглом ветру. Полные трибуны будут подгонять своих любимцев вперёд. Те станут играть лучше… Красивая сказка, словом. Многое из этого сейчас уже не получилось. И трибуны пусты, и публика, разумеется, матерные кричалки не позабыла. При этом надо честно признать: мы строим стадионы не для чемпионата мира. То есть для него, конечно. Но ведь не только для него! Чемпионат мира для каждого стадиона – это четыре, пять или шесть матчей. И всё. А дальше он останется нам как наследие. Можно что угодно говорить об антураже московской Олимпиады-80, но мальчишкам и девчонкам было потом где заниматься спортом. Да, те объекты давно устарели морально, но сколько лет они замечательно выполняли свою основную функцию! Вряд ли с этим кто-то будет спорить.

Но чтобы играть на условном стадионе в Калининграде, местная условная «Балтика» должна будет платить за аренду стадиона на порядок больше, чем сейчас. Тогда в чём логика всего затеянного, поясните?

Чиновники ФИФА попрыгали на питерском газоне (на том самом, что вместо двух часов выкатывался все семь, но это детали), выяснили, что он дрожит, вибрирует. В общем, батут, а не футбольный газон. Власти молчали недолго – сразу же предложили поставить под газон домкраты. На вопрос «А в чём тогда фишка с выкатыванием газона?» ответа нет. Но его найдут.

Мне очень нравится, как быстро рождаются у нас объяснения любым новостям, даже самым тревожным. Да, бушует эпидемия ВИЧ в одном из городов будущего ЧМ-2018 (на минувшей неделе сообщалось о превышении эпидемического порога в Екатеринбурге) – даже тут нам рассказали, что это не потому что мы себя не так ведём, а потому что нам из-за границы эту гадость подкинули.

Шутить можно сколько угодно: и о самом дорогом батуте в мировой истории (сами посудите: батут-арена стоимостью в сорок миллиардом с лишним!), и о том, как теперь чудесно можно использовать эту батутно-домкратн ую систему: в нужный момент под Дзюбой или Кокориным домкрат убрал – получился батут. Враг ошеломлён – гол обеспечен. Можно сразу сэкономить: поставить ВАЗовские домкраты – они ведь всегда под машиной сгибаются.

Понимаю, что пришло время одному «простому болельщику» проявить свою политическую волю. Как это было сделано в своё время, в 2013-м – за год до Олимпиады, когда первые лица воочию увидели, что происходит с подготовкой к Играм в Сочи. Помните это знаменитое «Молодцы, хорошо работаете»? Что-то подсказывает, что новая серия не за горами.

А пока фанатский вираж распевает, как на еврокубковой игре в четверг, «Снова стадион подорожал, и ФИФА бракует наше поле…» Дальше не буду – всё-таки дальше много мата. Но интересующиеся погуглят.

А вообще… Тут не просто все молодцы – по-своему молодцы инженеры, подготовили поле с точки зрения конструкторской мысли очень удобно. Не надо больше «Зениту» работать с судьями: участки поля надо просто в нужный момент в правильную сторону наклонять.

А теперь - финальное. Что обычно в фильмах бывает в финале? Правильно, титры! Как там пишут? «Во время съёмок фильма никто не пострадал» и т.п. Так вот, за десять лет увлекательного строительного шоу ни один человек не пострадал. То есть нет посадок вовсе. У всех всё хорошо.

За эти же годы частный бизнес стоит стадионы, вкладывая собственные деньги – и они уже есть, эти стадионы. А тут деньги государственные, только вместо стадиона-гордост и есть стадион-стыд.

Это даже не фильм – это цирк. На арене только не клоуны, а сплошь иллюзионисты. Это ж настоящий фокус - проделать такое со сметой (при этом много раз!) и остаться безнаказанным. С одной только поправкой: в цирке такие гонорары никому не снились...



