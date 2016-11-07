Владимир Морозов: Даже войдя в историю, на квартиру в Лос-Анджелесе не хватит

Обозреватель «Советского спорта» побеседовал с Владимиром Морозовым, который впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.



«СПАЛ ПО 4-5 ЧАСОВ»

– Владимир, как вы меняли подготовку? Ведь Кубок мира стартовал сразу после Олимпиады в Рио.

– Я проходил этапы Кубка мира на разгрузке после Олимпиады. Вся работа была уже заложена на протяжении последних двух сезонов. Оставалось только перейти на короткую воду. Никак не загружался, сохранял легкость и чувство воды.

– Как нужно было держать форму?

– Она держалась за счет соревнований. За один этап я выходил на старт 15-20 раз. Больше приходилось беспокоиться о восстановлении. Между кластерами также снижал работу на минимум, чтобы дать организму возможность прийти в себя.

– Какой из девяти этапов получился самым сложным?

– Этапы в Москве и Катаре были для меня самыми тяжелыми. На первом я боролся с простудой, а на втором – с отравлением.

– Когда вы решили, что проедете все девять этапов?

– Думал об этом на протяжении прошлого сезона, но не был уверен. А после неудачного выступления на Олимпиаде уже точно решил, что обязан реализовать наработанную форму.

– Это трудно с точки зрения физики, перелетов?

– Выиграть Кубок мира, конечно, нелегко. Это большая нагрузка. Я уже привык засыпать в два-три ночи и просыпаться в семь, чтобы выступать на предварительной программе. Перелеты бывают по 7-8 часов, но думать об этом некогда – ведь стартуешь уже через день после прилета.

И нужно отметить организацию этих этапов Кубка мира. Нас располагают минимум в четырехзвездочны х отелях со всеми удобствами и отличным питанием. Жаловаться не на что.

Dubai - such an amazing city. Победа 🏆 Фото опубликовано Vladimir Morozov (@v1adm) Окт 4 2016 в 12:42 PDT

«ЧЕД ХОЧЕТ МЕНЯ УДИВИТЬ»

– Сингапур, Гонконг, Токио – удается ли смотреть мир в таких поездках?

– К сожалению, посмотреть удается мало. Есть только один свободный день после перелета. И то надо стартовать на следующий. Так что особо по городу не погуляешь. Благо есть друзья, местные тренеры и спортсмены, которые могут что-то показать. Большое им спасибо.

– Чем вам запомнился Токио, где пройдет следующая Олимпиада?

– Токио, как и в прошлый раз, поразил людьми. Их вежливостью, отношению друг к другу и настоящей добротой. Когда в остальных странах на нас смотрят как на странных иностранцев, в Японии относятся в первую очередь как к человеку, без каких-либо предвзятостей. Это удивительная страна, а тем более люди, живущие в ней. Я буду рад, если смогу выступить именно там на Олимпиаде.

– Главную конкуренцию вам составлял южноафриканец Чед Ле Кло – победитель общего зачета Кубка мира в 2011, 2013, 2014 годах. Какая у вас была стратегия, чтобы его обогнать? Что стало решающим?

– Благодаря первым двум мировым рекордам я сумел уйти в отрыв в самом начале серии. Но так как знал, что и Чед может бить свои мировые рекорды, я постепенно добавлял дистанции. Цеплялся за призовые места в брассе, набирал очки ФИНА в комплексе. Количество золота на 50 и 100 м кролем тоже помогло.

Чед, может, и был не в лучшей форме в этом сезоне, он тоже потерпел серьезное поражение на Олимпиаде. Но мне сообщили, что он готовится удивить меня на чемпионате мира в Канаде. Интересно, на какой дистанции?

«У МЕНЯ ДАЖЕ БРАСС ПОШЕЛ!»

– Почему вы на короткой воде плаваете успешнее, чем на длинной? Вы на короткой воде – наш русский Майкл Фелпс.

– Потому что большую часть плавательной карьеры я тренировался именно на короткой воде. В Новосибирске, где я начинал плавать, был только один 50-метровый бассейн на миллионный город. И туда у меня не было возможности добираться.

Первые пять лет я проплавал в бассейне 25 на 15 метров при школе №21. И в США большая часть сезона тоже проводится в коротком бассейне на 25 ярдов. Так вышло, что я заточен именно на короткую воду. Но считаю, что и на длинной воде еще не показал свой потенциал.

– Юлия Ефимова стала четвертой на Кубке мира, по всем этапам ездила параллельно с вами. Вы болели друг за друга, как-то помогали, обменивались советами?

– Болеть не успевали, потому что оба плавали много дистанций. Встречались в комнате вызова перед брассом, подбадривали друг друга. Сильно болели Стас Донец и Даша Устинова, был громче всех на трибунах Сергей Жилкин. Спасибо всем нашим болельщикам, всегда отмечаю наши флаги. Вот в Дубае выступали как дома.

– Вы выиграли девять дистанций на 50 м – и первые семь на сотне. Как вас в Токио обогнал австралиец Чалмерс?

– Задачи выиграть все сотни у меня не было. После заплыва в Токио было еще три дистанции и попытка на рекорд мира. Чалмерс плыл по восьмой дорожке. Я приложил минимум усилий, чтобы выиграть, но не рассчитал на три сотых секунды. Чалмерс – действующий олимпийский чемпион на этой дистанции. Если проигрывать три сотых, то только ему.

– Пять побед подряд на 100 м брассом – что-то новое. Как у вас пошел этот стиль?

– Брасс на особое удивление удался. Пять побед и новый рекорд России. Рука в руку закусывались с бразильцем Филипе Лима, его конкуренция меня подгоняла. Зачастую плыли синхронно в цикл, в поворот. Обогнать удавалось только на последних метрах или даже на касании, которое прозвали «бросок кобры». Сейчас очень интересно, что я смогу сделать на чемпионате мира на стометровке брассом после некоторой работы над этим стилем.

– Девять побед подряд на 100 м комплексом – не хотите им плавать на длинной воде?

– Такой дистанции, как 100 м комплексом, на длинной воде нет. А на двухсотметровке спринтер не потянет.

«МОЯ ЦЕЛЬ – ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ»

– Как престижно для вас выиграть общий зачет Кубка мира? Можно сказать, что это пока главная победа в карьере?

– Я горжусь этим достижением и тем, что вписал себя в историю как первый российский пловец, достигший этого титула. Скорее да, это можно назвать моим главным достижением помимо медали Олимпиады (бронза Лондона-2012). Золотая олимпийская медаль по-прежнему остается моей главной целью. И это возможно. Как нам показал Энтони Ирвин, даже после завершения карьеры, в 35 лет можно становиться чемпионом.

– Помогло ли это вам вернуть уверенность в себе?

– Кубок мира, мировые рекорды придают хорошую уверенность. Это значит, был прогресс, и работа сделана не зря. На данный момент есть и уверенность, и силы, и желание работать дальше – как минимум до Олимпиады в Токио.

– Несколько лет назад вы сказали, что копите на квартиру в Лос-Анджелесе. Такие победы на Кубке мира помогают сделать широкий шаг вперед в этом направлении? Вот на итоговом чемпионате WTA у женщин призовой фонд составлял 7 млн долларов, и даже выход в полуфинал мог сделать спортсменку миллионершей.

– К сожалению, даже войдя в историю российского плавания, на квартиру в Лос-Анджелесе мне не хватит. Но это хороший шаг. У меня может, и односторонний взгляд, но я думаю, плавание заслуживает гораздо большего внимания и финансирования со всех сторон. Наш олимпийский вид – второй по количеству медалей, где их у нас как раз не хватает. Лично хочу сказать большое спасибо Министерству спорта за поддержку на протяжении последнего сезона.

– После чемпионата мира в Виндзоре вы на какой срок берете паузу? Чем будете заниматься?

– Будет мудро отдохнуть как минимум месяц. Сейчас хочется улететь куда-нибудь подальше, где нет режима и графика.

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