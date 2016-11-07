Владимир Морозов: Даже войдя в историю, на квартиру в Лос-Анджелесе не хватит
Обозреватель «Советского спорта» побеседовал с Владимиром Морозовым, который впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.
«СПАЛ ПО 4-5 ЧАСОВ»
– Владимир, как вы меняли подготовку? Ведь Кубок мира стартовал сразу после Олимпиады в Рио.
– Я проходил этапы Кубка мира на разгрузке после Олимпиады. Вся работа была уже заложена на протяжении последних двух сезонов. Оставалось только перейти на короткую воду. Никак не загружался, сохранял легкость и чувство воды.
– Как нужно было держать форму?
– Она держалась за счет соревнований. За один этап я выходил на старт 15-20 раз. Больше приходилось беспокоиться о восстановлении. Между кластерами также снижал работу на минимум, чтобы дать организму возможность прийти в себя.
– Какой из девяти этапов получился самым сложным?
– Этапы в Москве и Катаре были для меня самыми тяжелыми. На первом я боролся с простудой, а на втором – с отравлением.
– Когда вы решили, что проедете все девять этапов?
– Думал об этом на протяжении прошлого сезона, но не был уверен. А после неудачного выступления на Олимпиаде уже точно решил, что обязан реализовать наработанную форму.
– Это трудно с точки зрения физики, перелетов?
– Выиграть Кубок мира, конечно, нелегко. Это большая нагрузка. Я уже привык засыпать в два-три ночи и просыпаться в семь, чтобы выступать на предварительной программе. Перелеты бывают по 7-8 часов, но думать об этом некогда – ведь стартуешь уже через день после прилета.
И нужно отметить организацию этих этапов Кубка мира. Нас располагают минимум в четырехзвездочны
«ЧЕД ХОЧЕТ МЕНЯ УДИВИТЬ»
– Сингапур, Гонконг, Токио – удается ли смотреть мир в таких поездках?
– К сожалению, посмотреть удается мало. Есть только один свободный день после перелета. И то надо стартовать на следующий. Так что особо по городу не погуляешь. Благо есть друзья, местные тренеры и спортсмены, которые могут что-то показать. Большое им спасибо.
– Чем вам запомнился Токио, где пройдет следующая Олимпиада?
– Токио, как и в прошлый раз, поразил людьми. Их вежливостью, отношению друг к другу и настоящей добротой. Когда в остальных странах на нас смотрят как на странных иностранцев, в Японии относятся в первую очередь как к человеку, без каких-либо предвзятостей. Это удивительная страна, а тем более люди, живущие в ней. Я буду рад, если смогу выступить именно там на Олимпиаде.
– Главную конкуренцию вам составлял южноафриканец Чед Ле Кло – победитель общего зачета Кубка мира в 2011, 2013, 2014 годах. Какая у вас была стратегия, чтобы его обогнать? Что стало решающим?
– Благодаря первым двум мировым рекордам я сумел уйти в отрыв в самом начале серии. Но так как знал, что и Чед может бить свои мировые рекорды, я постепенно добавлял дистанции. Цеплялся за призовые места в брассе, набирал очки ФИНА в комплексе. Количество золота на 50 и 100 м кролем тоже помогло.
Чед, может, и был не в лучшей форме в этом сезоне, он тоже потерпел серьезное поражение на Олимпиаде. Но мне сообщили, что он готовится удивить меня на чемпионате мира в Канаде. Интересно, на какой дистанции?
«У МЕНЯ ДАЖЕ БРАСС ПОШЕЛ!»
– Почему вы на короткой воде плаваете успешнее, чем на длинной? Вы на короткой воде – наш русский Майкл Фелпс.
– Потому что большую часть плавательной карьеры я тренировался именно на короткой воде. В Новосибирске, где я начинал плавать, был только один 50-метровый бассейн на миллионный город. И туда у меня не было возможности добираться.
Первые пять лет я проплавал в бассейне 25 на 15 метров при школе №21. И в США большая часть сезона тоже проводится в коротком бассейне на 25 ярдов. Так вышло, что я заточен именно на короткую воду. Но считаю, что и на длинной воде еще не показал свой потенциал.
– Юлия Ефимова стала четвертой на Кубке мира, по всем этапам ездила параллельно с вами. Вы болели друг за друга, как-то помогали, обменивались советами?
– Болеть не успевали, потому что оба плавали много дистанций. Встречались в комнате вызова перед брассом, подбадривали друг друга. Сильно болели Стас Донец и Даша Устинова, был громче всех на трибунах Сергей Жилкин. Спасибо всем нашим болельщикам, всегда отмечаю наши флаги. Вот в Дубае выступали как дома.
– Вы выиграли девять дистанций на 50 м – и первые семь на сотне. Как вас в Токио обогнал австралиец Чалмерс?
– Задачи выиграть все сотни у меня не было. После заплыва в Токио было еще три дистанции и попытка на рекорд мира. Чалмерс плыл по восьмой дорожке. Я приложил минимум усилий, чтобы выиграть, но не рассчитал на три сотых секунды. Чалмерс – действующий олимпийский чемпион на этой дистанции. Если проигрывать три сотых, то только ему.
– Пять побед подряд на 100 м брассом – что-то новое. Как у вас пошел этот стиль?
– Брасс на особое удивление удался. Пять побед и новый рекорд России. Рука в руку закусывались с бразильцем Филипе Лима, его конкуренция меня подгоняла. Зачастую плыли синхронно в цикл, в поворот. Обогнать удавалось только на последних метрах или даже на касании, которое прозвали «бросок кобры». Сейчас очень интересно, что я смогу сделать на чемпионате мира на стометровке брассом после некоторой работы над этим стилем.
– Девять побед подряд на 100 м комплексом – не хотите им плавать на длинной воде?
– Такой дистанции, как 100 м комплексом, на длинной воде нет. А на двухсотметровке спринтер не потянет.
My first WR, my first World Cup and the first World Cup win for Russian swimming. Thank you FINA for such an opportunity, thank you to all the organizing commitees and countries for recieving us, thank you to my teammates and to my competition for the races, and thank you to everyone for the support! Первый Мировой Рекорд, Первый Кубок Мира для России. Спасибо всем кто болел и поддерживал!
«МОЯ ЦЕЛЬ – ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ»
– Как престижно для вас выиграть общий зачет Кубка мира? Можно сказать, что это пока главная победа в карьере?
– Я горжусь этим достижением и тем, что вписал себя в историю как первый российский пловец, достигший этого титула. Скорее да, это можно назвать моим главным достижением помимо медали Олимпиады (бронза Лондона-2012). Золотая олимпийская медаль по-прежнему остается моей главной целью. И это возможно. Как нам показал Энтони Ирвин, даже после завершения карьеры, в 35 лет можно становиться чемпионом.
– Помогло ли это вам вернуть уверенность в себе?
– Кубок мира, мировые рекорды придают хорошую уверенность. Это значит, был прогресс, и работа сделана не зря. На данный момент есть и уверенность, и силы, и желание работать дальше – как минимум до Олимпиады в Токио.
– Несколько лет назад вы сказали, что копите на квартиру в Лос-Анджелесе. Такие победы на Кубке мира помогают сделать широкий шаг вперед в этом направлении? Вот на итоговом чемпионате WTA у женщин призовой фонд составлял 7 млн долларов, и даже выход в полуфинал мог сделать спортсменку миллионершей.
– К сожалению, даже войдя в историю российского плавания, на квартиру в Лос-Анджелесе мне не хватит. Но это хороший шаг. У меня может, и односторонний взгляд, но я думаю, плавание заслуживает гораздо большего внимания и финансирования со всех сторон. Наш олимпийский вид – второй по количеству медалей, где их у нас как раз не хватает. Лично хочу сказать большое спасибо Министерству спорта за поддержку на протяжении последнего сезона.
– После чемпионата мира в Виндзоре вы на какой срок берете паузу? Чем будете заниматься?
– Будет мудро отдохнуть как минимум месяц. Сейчас хочется улететь куда-нибудь подальше, где нет режима и графика.
! «Советский спорт» благодарит Всероссийскую федерацию плавания за помощь в организации интервью
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КУБКА МИРА-2016
Мужчины
1. Владимир МОРОЗОВ (Россия) – 640 очков
2. Чед Ле Кло (ЮАР) – 516
3. Дайя Сето (Япония) – 330
4. Филип Хайнц (Германия) – 273
5. Павел Санкович (Белоруссия) – 231
6. Роберт Херли (Австралия) – 213
7. Марко Кох (Германия) – 204
8. Митч Ларкин (Австралия) – 156
9. Филипе Лима (Бразилия) – 156
10. Джеймс Гей (Великобритания) – 123
Женщины
1. Катинка Хошсу (Венгрия) – 1197 очков
2. Алия Аткинсон (Ямайка) – 480
3. Жанетт Оттесен (Дания) – 441
4. Юлия ЕФИМОВА (Россия) – 360
5. Дарина Зевина (Украина) – 270
6. Сюзанна Якабош (Венгрия) – 249
7. Эмели Сибом (Австралия) – 237
8. Кэти Мейли (США) – 186
9. Маделен Грувс (Австралия) – 156
10. Ри Кането (Япония) – 147