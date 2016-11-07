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Брагин проверит Сергачева. Что нужно знать о Суперсерии Канада – Россия

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Брагин проверит Сергачева. Что нужно знать о Суперсерии Канада – Россия
Источник: ФХР

Завтра рано утром молодежная сборная России возьмет старт в Суперсерии против сборных юниорских лиг Канады.

По традиции наша молодежка проведет по два матча со сборными Западной лиги, Онтарио и Квебека. В Канаду ее повез Валерий Брагин, пользующийся на родине хоккея немалой популярностью. В его штабе и наставник недавно созданной олимпийской сборной Олег Браташ.

– Конечно, в каждом матче будем сражаться за победу, – сказал Брагин на дне открытых дверей в Новогорске. – Но главная задача – определиться с кандидатами на чемпионат мира.

Напомним, чемпионат мира, как и два года назад, состоится в Канаде. Но если в 2015-м решающие матчи прошли в Торонто, то на этот раз призеры определятся в Монреале.

Увы, в Суперсерии не примут участие записные лидеры сборной – Кирилл Капризов, Михаил Воробьев, Александр Полунин, Егор Рыков, Илья Самсонов. Они уже застолбили себе места в клубах КХЛ, и лишний раз проверять их нет смысла. Тем более что уфимцы выходят в первом звене с самим Линусом Умарком. Кстати, на Турнире четырех в Швеции эти парни получили болезненный щелчок по носу, уступив по буллитам финнам и хозяевам (3:6).

Поскольку чемпионат мира пройдет на узких площадках, имеет смысл проверить в деле как можно больше «канадских» ребят, а их в списке Брагина целый десяток. Особый интерес вызывает защитник Михаил Сергачев, начинавший сезон в «Монреале», а 31 октября отправленный в команду лиги Онтарио «Виндзор».

– Мы внимательно следим за Мишей, – рассказал Брагин. – Он прогрессирует, хорошенько поработал летом в Ярославле. 10 ноября Сергачев проведет матч Суперсерии, и если нас все устроит, то станет железным кандидатом, а если нет, то сыграет еще один раз.

Кстати, год назад похожая ситуация сложилась с защитником Иваном Проворовым, неудачно сыгравшим в Суперсерии, что, впрочем, не помешало ему успешно выступить на мировом первенстве в Финляндии и завоевать серебряную медаль, вторую для себя.

Беспокоится Брагин за нападающего из Тольятти Дениса Гурьянова, не сумевшего пробиться в состав «Далласа» и отправленного в фарм-клуб из АХЛ. Прозябание в четвертом звене, где непонятно во что играют, может лишить нападающего оригинальности-самобытности и превратить в узкопрофильного чеккера.

К сожалению, на Суперсерию Гурьянова не отпустят. Отпустили бы на чемпионат мира.

А сейчас в обойме Брагина честолюбивые дублеры, громко стучащиеся в двери клубов КХЛ, – вратарь Антон Красоткин из Ярославля, защитники Артем Чмыхов из ЦСКА, Григорий Дронов из «Магнитки», Александр Щемеров из «Автомобилиста», нападающие Данила Квартальнов и Павел Карнаухов (оба – ЦСКА), Кирилл Ураков из Нижнего Новгорода, Клим Костин из московского «Динамо», спартаковец Никита Ли

Молодежная Суперсерия проводится с 2003 года, трижды (2010, 2012, 2014) наша сборная возвращалась из Канады с победой.

КАЛЕНДАРЬ СУПЕРСЕРИИ

8 ноября. Россия – Запад. 6.00*
9 ноября. Запад – Россия. 6.00
11 ноября. Россия – Онтарио. 3.00
15 ноября. Онтарио – Россия. 3.00
16 ноября. Россия – Квебек. 3.00
18 ноября. Квебек – Россия. 3.00

* Время московское.

Все матчи покажет в прямом эфире канал «Матч ТВ».         

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