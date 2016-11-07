Первый отец, второй энхаэловец… В Канаде стартует суперсерия молодежных сборных

Валерий Брагин Источник: ФХР

Во вторник утром по московскому времени стартует уже 14-я по счету шестиматчевая Суперсерия молодежной команды России со сборными канадских юниорских лиг. Первый репортаж корреспондента «Советского спорта» с места событий.



САМАЯ «САМОЛЕТНАЯ» СЕРИЯ

Удивительно дело. Обычно первая заметка из-за океана не обходится без перечисления разнообразных накладок. Чего только за почти полтора десятка лет не случалось…

Но в этот раз весь багаж прилетел вместе с командой, никаких нюансов на границе не возникло, всех встретили вовремя. И даже предоставленного организаторами транспорта хватило, чтобы российская делегация с комфортом, а не баулами в проходе автобуса добралась до первой из шести гостиниц на маршруте по канадским городам и весям.

Конечно, 30 часов пути, 15 из которых прошли в воздухе – от Новогорска до Принс Джорджа с двумя стыковками в Амстердаме и Ванкувере – еще дают о себе знать, но цифры совсем не рекордные. С тех пор, как организаторы решили начинать Суперсерию на западе страны, дорога бывала и более затянутой.

Впрочем, главные «сюрпризы» еще впереди. Нынешняя Суперсерия будет одной из самых «самолетных» в истории и, меняя шесть городов по пути с запада на восток Канады, нашей команде предстоит лишь два длительных автобусных перегона, а остальные маневры будут происходить по воздухе.

Но это совсем не повод для радости. С каждым годом расписание становится все более выматывающим. Отыграв первый матч в понедельник в Принс Джордже, команда будет иметь минимум времени на восстановление. Вторая игра традиционно пройдет на следующий день – к этому давно привыкли, но большую часть двухдневной паузы перед третьим матчем наша молодежка проведет в дороге. Большой вопрос, в каком состоянии подойдем ко встрече со свеженькой сборной лиги Онтарио в четверг.

КАЛЕНДАРЬ СУПЕРСЕРИИ 8 ноября. Принс Джордж. Россия – сборная Западной лиги (6.00*). 9 ноября. Эдмонтон. Сборная Западной лиги – Россия (6.00). 11 ноября. Норт-Бей. Россия – сборная лиги Онтарио (3.00). 15 ноября. Гамильтон. Сборная лиги Онтарио – Россия (3.00). 16 ноября. Шикутими. Россия – сборная лиги Квебека (3.00). 18 ноября. Бе-Комо. Сборная лиги Квебека – Россия (3.00). * – время московское. Все игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч-ТВ».

КАТОК В ПАРКЕ ГОРЬКОГО

Но размышления о тяготах пусть и самого ближайшего будущего все-таки оставим на потом. В Принс Джордже тепло, солнышко греет, что на фоне картин из заснеженной Москвы в любом случае дает позитивный заряд. Даже предыгровая тренировка на запасном льду местной арены, который предназначен для занятий фигуристов, вызывает в команде лишь улыбки. Хороший повод вернуться в детство.

– Я так не уворачивался от партнеров со времен просмотра в детской школе, – улыбался нападающий ЦСКА Павел Карнаухов.

Еще бы! В первой тренировке российской команды на сверхмаленькой площадке участвовало 26 хоккеистов. Моментами действо напоминало каток Парка Горького в период максимальной загрузки. Но хоккеистам не до жалоб. Как обозначил на недавнем Дне открытых дверей в Новогорске главный тренер сборной Валерий Брагин, «у нас около полусотни кандидатов на участие в чемпионате мира». Первая партия во главе со звездочками КХЛ Капризовым и Полуниным уже провела свой ноябрьский «Турнир четырех» в Швеции, и в противостоянии с Финляндией, Чехией и Швецией наиграла на ничью, победу и поражение, соответственно.

ПРИВЕТ ОТ СВЕТЛАКОВА

В чужую голову, конечно, не залезешь, но рекрутам на Суперсерию не самое лучшие выступление прямых кандидатов на место в заявке должно придать энтузиазма. У них-то еще есть шанс доказать. Тем более Брагин традиционно ценит достойно прошедших мясорубку Суперсерии. Примеров море. Начиная от Панарина и заканчивая Светлаковым. Московский армеец выделялся в провальном канадском турне прошлого года, проигранном с общим счетом 1-5, достойно выступил на серебряном МЧМ в Хельсинки, а на прошлой неделе уже открыл счет голам за первую сборную на Кубке «Карьяла».

Думаете, об этом не в курсе его недавние одноклубники по эмхаэловской «Красной Армии» Чмыхов и Квартальнов и их 23 партнера по составу на Суперсерию? А сколько будет вопросов внутри коллектива к Сергачеву, который присоединится к команде в Онтарио. Между прочим, второй в истории участник Суперсерии с нашей стороны после Задорова с энхаэловским опытом. Задоров, помнится, в 2013-м году затоптал соперников в Онтарио чуть ли не в одиночку, после того как «Баффало» отправил его в «юниорку» после семи матчей в НХЛ. Посмотрим, как подготовили в системе «Монреаля» 18-летнего Сергачева…

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ ВРАТАРИ Константин ВОЛКОВ («СКА-1946»), Антон КРАСОТКИН («ХК Рязань»), Владислав СУХАЧЕВ («Челмет»). ЗАЩИТНИКИ Артем ЧМЫХОВ (ЦСКА), Камиль ФАЗЫЛЗЯНОВ («Нефтехимик»), Егор ЗАЙЦЕВ, Артем ВОЛКОВ (оба – «Динамо» Бшх), Григорий ДРОНОВ («Металлург» Мг), Александр ЩЕМЕРОВ («Автомобилист»), Руслан ПЕТРИЩЕВ («Толпар»), Тимур ФАТКУЛЛИН («Металлург» Нк), Дмитрий ЗАЙЦЕВ («Муз Джо», WHL), Сергей ЗБОРОВСКИЙ («Реджайна», WHL), Артем МИНУЛИН («Свифт Каррент»,WHL), Михаил СЕРГАЧЕВ («Виндзор», OHL). НАПАДАЮЩИЕ Денис АЛЕКСЕЕВ, Данил ЮРТАЙКИН, Роман КРИКУНЕНКО (все – «ХК Рязань»), Кирилл УРАКОВ («Торпедо» НН), Данила КВАРТАЛЬНОВ, Павел КАРНАУХОВ (оба – ЦСКА), Клим КОСТИН («Динамо» Бшх), Александр ВОЛКОВ («СКА-Нева»), Никита ДЫНЯК («Динамо» Спб), Кирилл БЕЛЯЕВ («Югра»), Никита ЛИ («Спартак»), Герман РУБЦОВ («Русские витязи»), Никита КОРОСТЕЛЕВ («Сарния»,OHL), Яков ТРЕНИН, Виталий АБРАМОВ (оба – «Гатино», QMJHL), Никита ПОПУГАЕВ («Муз Джо», WHL), Артур ТЯНУЛИН («Оттава 67», OHL), Дмитрий СОКОЛОВ («Садбэри», OHL).

Тем более, во всех предстоящих шести матчах зарубы предстоят знатные. У наших канадских друзей на носу домашний МЧМ, и, сами понимаете, какого результата от них ждет страна после провального вылета в четвертьфинале прошлой зимой. А кадровая ситуация не из простых. Восемь человек из числа годных по возрасту во главе, кстати, с Макдэвидом (пусть его и не отпустят в молодежку) бьются за места в составах команд НХЛ. Пока не понятно, кто в итоге будет в сборной, поэтому шанс представить страну перед многомиллионой аудиторией в декабре-январе брезжит перед более чем шестью десятками участников Суперсерии в составе сборных команд трех юниорских лиг.

Примечательно, что игроков на вырост в этот раз у хозяев минимум. Смысла сейчас думать о будущем у «кленовых» нет – разобраться бы с настоящим.

Как всегда, впереди много интересного. Не оставайтесь в стороне – федеральный спортивный канал покажет все матчи Суперсерии. Одно примечательное событие можно выделить уже сейчас – впервые за нашу сборную сыграет хоккеист в статусе отца. Перед самым отлетом в Канаду супруга осчастливила дочкой нападающего из системы «Локомотива» Крикуненко. Может, лет так через несколько сегодняшний тинэйджер на дне рожденья первенца будет рассказывать, как отметил его появление на свет хет-триками.