Денис Юсков: Три года на мировой рекорд и пять лет на ипотеку

Перед отъездом на первый этап Кубка мира в Харбин (11-13 ноября), трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 метров 27-летний конькобежец ЦСКА Денис Юсков рассказал «Советскому спорту» о том, как скоро собирается побить мировой рекорд на коронной дистанции и как намерен в течение пяти лет погасить ипотеку за квартиру в Москве.

Национальный рекорд Дениса Юскова на «полуторке» – 1.41,88. Мировой рекорд на этой дистанции (1:41,04) принадлежит 34-летнему двукратному олимпийскому чемпиону из США Шани Дэвису. Также афроамериканец владеет мировым рекордом на дистанции 1000 метров – 1.06,42. Лучший результат Юскова на «тысяче» – 1.07,67. Мировой рекордсмен на дистанции 500 метров (33,98) 22-летний Павел Кулижников – обладатель национального рекорда на «тысяче» – 1.06,70.

Такая статистическая преамбула точнее всего объясняет, что Юсков весьма способен побить рекорд Дэвиса на «полуторке», и попытаться дать свое имя рекорду американца на «тысяче», если, конечно, Кулижников будет не против.

Конек Юскова – 1500 метров, конек Кулижникова – 500 метров, а на «тысяче» оба россиянина конкурируют друг с другом конек в конек. На недавних Всероссийских соревнованиях памяти Бориса Шавырина в Коломне оба прошли отбор на Кубок мира.

На дистанциях 500 метров и 1000 метров отобрался Кулижников, на «тысяче» и на «полуторке» – Денис Юсков. Есть еще один россиянин, кто уже сегодня способен бить мировые рекорды на ледовом овале – это 23-летний Руслан Мурашов, но только на «пятисотке».

Трех этих российских богатырей из ЦСКА более всего опасаются иностранные конкуренты, зачастую объясняя взлет нашей «птицы-тройки» после Олимпиады в Сочи -2014 тем, что «русские конькобежцы употребляют допинг».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Денис ЮСКОВ Родился 11 октября 1989 года в Москве. Российский конькобежец. Специализация: 1000м, 1500м, Многоборье, командная гонка. Выступает за ЦСКА. Трёхкратный чемпион мира на дистанции 1500 м (2013, 2015, 2016). Стал первым в истории в своем виде спорта, кто выиграл на трех ЧМ подряд. Серебряный призёр ЧМ- 2016 на дистанции 1000 м, бронзовый призёр ЧМ-2012 в командной гонке, бронзовый (в 2014 году) и серебряный (в 2015 году) призёр ЧМ в классическом многоборье. Многократный победитель и призёр этапов Кубка мира, финала Кубка мира. Обладатель Кубка мира 2016 по сумме этапов на дистанции 1500 м. Бронзовый призёр чемпионата Европы в классическом многоборье (2015). Заслуженный мастер спорта России (2013). Обладатель абсолютного рекорда мира и России на на неолимпийской дистанции 3000 м. Образование высшее. Женат. Воспитывает сына.

«МЕЛЬДОНИЙ НЕ ПРОБОВАЛ»

- Денис, вас задевают подобные высказывания иностранных коллег? Руслана Мурашова, знаю, они злят.

- Меня – нет. На этапы Кубки мира я еду выполнять свою работу. Поэтому мне все равно, как ко мне относятся иностранцы. Чтоб не обращать внимания на чужие мнения, в январе удалил свой профиль в «Фейсбуке». Я могу понять ход мыслей иностранцев: раньше русские за медали не боролись, ну Ваня Скобрев – единичный случай, а потом возвращается в большой спорт после дисквалификации Юсков, затем Кулижников и побеждают на чемпионатах мира. Что они еще могут подумать, когда иностранные СМИ подливают масла в огонь. Потом эта история с мельдонием, когда Павла Кулижникова отстранили от участия в финале Кубка мира в Херенвене. Оказалось – ложная тревога. Но тогда в Херенвене – я спинным мозгом чувствовал, что вокруг шепчутся: «этот русский тоже жрет допинг, но его еще не поймали».

- Правда, что мельдоний вкусный?

- Не пробовал. И не верю в то, что кто-то из лидеров мирового конькобежного спорта употребляет допинг. Я стал взрослее и умнее. Когда мне было 17 лет, а голландец Свен Крамер начинал выступать по взрослым, я смотрел на его бег и думал: вот по любому голландцы что-то кушают запрещенное, ну не может человек так быстро бежать. Когда сам стал чемпионом мира, понял что дело не в допинге, а в грамотной и целенаправленной работе на тренировках. Легче всего объяснить свое поражение тем, что твой соперник нечестен. Гораздо продуктивнее причину поражения искать в себе. Нечего пенять на зеркало льда. Сейчас я понимаю, что лед везде одинаков. Если тебя обогнали, значит, победитель больше твоего работал на тренировках.

«ИНОСТРАНЦАМ ОТВЕЧАЮ НА РУССКОМ»

- Тогда чем можно объяснить прогресс российских конькобежцев после Игр в Сочи?

- Все сильнейшие сборные мира тренируются одинаково. Тот же объем работы. Я думаю, российские конькобежцы за последние годы шагнули вперед в технике катания, за счет хорошей организации работы нашей команды. Это не быстрый процесс. Шесть лет мы копили базу знаний. Сегодня это дает плоды. Носители этой информации - тренеры сборной России и спортсмены. Главный тренер сборной Костя Полтавец – большой молодец. Плюс Пашке Кулижникову и Руслану Мурашову повезло, что они встретились с тренером Дмитрием Дорофеевым.

- С большим желанием соревноваться едете на первый этап Кубка мира в Харбин?

- К концу подготовительног о периода всегда торопишь время: скорее бы официальные старты. Ближе к финишу сезона, когда нервная система устает, думаешь: ну когда же начнется размеренная тренировочная работа.

- Не боитесь давать интервью иностранным журналистам? Вдруг не так переведут или переврут ваши высказывания?

- Обычно голландцы просят дать интервью. Отвечаю на русском. Костя Полтавец может выступить переводчиком, он 15 лет работал со сборной Голландии по конькобежному спорту.

«А НА ИКРУ НЕТ ДЕНЕГ»

- Что с собой берете из России на этапы Кубка мира?

- Запасные лезвия для коньков.

- А, например, икру красную, деликатесы российские…

- Лезвия нам покупает Союз конькобежцев России. А на икру нет денег. Мне б зарплаты добавили, чтобы ипотеку быстрее погасить. Но я не жалуюсь, занятия конькобежным спортом учат терпению.

- Пришли бы к руководителю Союза конькобежцев России Алексею Кравцову и попросили бы увеличение зарплаты. Помогите, мол, ипотеку, надо платить.

- У нас так не принято.

- К меценатам обращались?

- Да. Но они на контакт идут неохотно.

+1 Юсков в конькобежном центре Кломны🙎🙎 Фото опубликовано Юсков Ден, или Денис☺ (@denis_yuskov) Окт 21 2016 в 8:14 PDT

«БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЗАРПЛАТЫ НА ИПОТЕКУ»

- Давно влезли в ипотеку? Сколько лет вам за нее еще платить?

- Я - москвич, и всю жизнь выступал за Москву, хотя были предложения представлять и другие регионы. В итоге в этом году городские власти мне предложили приобрести трехкомнатную квартиру на улице Удальцова, та, что у станции метро «Проспект Вернадского». Цена, как объяснили, льготная - 7 миллионов рублей. Два миллиона на первый взнос я занял у друзей, теперь в течение пяти лет буду расплачиваться за кредит.

- Много платите в месяц по ипотеке?

- Больше половины месячной зарплаты. Пришлось продать автомобиль. Кручусь, стараюсь как-то перекрыться по долгам. На себя почти ничего не трачу. Главное, чтобы жена и сын были сыты. Кушают они мало, а меня кормят в сборной России.

- Все ваши финансовые трудности могут закончиться в феврале 2018 года в случае успешного выступления на Олимпиаде в Пхенчане.

- Пока справляюсь с выплатой взносов. Думаю, что пару миллионов рублей можно заработать за сезон, если на 10-11 международных стартах я раз 20 стану призером, а также сумею выиграть Кубок мира в общем зачете и «полуторку» на чемпионате мира. А там уже Олимпиада.

- Сколько денег принесла вам победа на чемпионате мира в Коломне в этом году?

- Министерство спорта России прислало 200 тысяч рублей. Призовые деньги за первое место от Международного союза конькобежцев - 3,5 тысяч долларов.

«КОНЬКОБЕЖЦЫ – СЕРДИТЫЕ РАБОТЯГИ»

- Какая у вас зарплата - трехкратного чемпиона мира по конькобежному спорту?

- Если расскажу о своих доходах – вообще в России никто не пойдет в конькобежный спорт. Для меня это работа для души. Главная моя мотивация – совершенствовать себя, показать максимальный спортивный результат.

- У вас яркая внешность – могли бы участвовать в телепроектах, например, «Ледниковый период»-8-9-10, заработали бы кучу денег.

- Мне нравится побеждать в спорте. Конькобежцы – сердитые работяги, мы не фигуристы, у которых коммерческих стартов полно. Если бы проходили бы Гран-при среди конькобежцев и мастеров шорт-трека – я бы точно принял в них участие. И такие проекты существуют.

- Армейский клуб, который вы представляете, может запретить военнослужащему Юскову принять участие в международных коммерческих стартах?

- Всю жизнь выступал за ЦСКА, три раза под флагом армейского клуба стал чемпионом мира. Но военнослужащим не являюсь, поэтому и речи нет о запрете участвовать в коммерческих стартах. Хотя, вы знаете, моя мечта - погоны лейтенанта.

- Зачем они вам?

- Это новый статус, возможность служить тренером в родном клубе, и заработать военную пенсию.

Фото опубликовано Юсков Ден, или Денис☺ (@denis_yuskov) Окт 12 2016 в 7:25 PDT

«ИНТЕРЕСНО СТАТЬ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ РОССИИ»

- Задумываетесь о тренерской карьере?

- Я увлечен конькобежным спортом, если знакомые спортсмены просят – составляю им тренировочные планы. На мой взгляд, конькобежцы, добившиеся успеха в карьере способны это делать качественно. Я учусь у Кости Полтавца, за 25 лет работы с выдающимися спортсменами он накопил богатый опыт. Он слышал многое, о чем обычный конькобежец не расскажет, только великий.

- Например?

- О том, как реагировал организм великих спортсменов на запредельные нагрузки. Я видел много конькобежцев, которые добились кратковременного успеха неосознанно. Успех пришел, а на следующий год – пусто. Полтавец создал систему подготовки, следуя ей, я добился осознанного успеха на трех чемпионатах мира подряд. Свои знания я тоже пытаюсь выстроить в систему.

- То есть, не стоит удивляться, если лет через пять-десять я буду общаться с вами как с тренером сборной России?

- Вообще не стоит. Но к этой работе надо быть готовым. Мне было бы интересно.

«Я – NISSAN, КУЛИЖНИКОВ - BMW X6 M»

- До Игр в Пхенчане меньше 500 дней. Четырехлетний цикл подготовки к Играм неумолимо близится к финишу. Какие задачи, согласно этому плану, вы реализуете в этом сезоне?

- В этом году по плану - черновая работа. Увеличиваю объемы, фундамент закладываю, чтобы в следующем году его использовать. Я – как автомобиль, мой мозг – пульт управления машиной. Анализирую свои недостатки, произвожу тюнинг самого себя.

- Какой автомобиль похож на вас?

- Гоночный Nissan Skyline GT-R. Двигатель не очень большой, но быстро машина едет. Хорошая скорость за небольшие деньги. Мне нравится «Мерседес».

- Кулижников – «Мерседес»?

- Павел, скорее, BMW X6 M. У него, кстати, такая машина, очень быстрая, но капризная. Может не поехать, детальки менять надо постоянно. Вообще спринтером родиться надо. Эти ребята взрывоопасные. Руслан Мурашов, мне кажется, посерьёзней немного, чем Пашка. Я бы сравнил Мурашова с BMW Х 5 М. Эта модель практичнее, чем BMW X6 M, но, в принципе, они одного класса, мотор - один. Шани Дэвис – это Mercedes-Benz GL550 - клевый, быстрый. Жаль, что в его лучшие годы мы не соревновались. Он один из немногих – кто выиграл классическое и спринтерское многоборье. Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Свен Крамер - машина S-класса.

«МОГУ УЛУЧШИТЬ СВОЙ РАЗГОН»

- Почему в разгоне на 1000 метров вы уступаете Кулижникову?

- Я точно знаю, что после старта молочная кислота мне в ноги приходит позже, чем у Павла и Руслана. Они – ярко выраженные спринтеры. Они быстрее разгоняются, я лучше финиширую. К финишу их «рубит», ноги забиваются. Думаю, что могу улучшить свой разгон. В свое время мне делали биопсию мышц – резали ногу, брали волокна для анализа. Примерно 60 процентов моих волокон - «медленные» и 40 процентов «быстрых». Почти поровну. Значит, можно развивать и те и другие, чтобы улучшать свои результаты – как в спринте, так и на дистанции 5000 метров.

- Действительно, что каждый круг на соревнованиях вы преодолеваете за 42 шага?

- Абсолютная. Причем, это не зависит от длины дистанции. Великий тренер Борис Михайлович Васильковский, воспитавший плеяду великих конькобежцев, говорил, что невозможно за 42 шага выиграть чемпионат мира на «полторашке». У меня получилось.

- А Кулижников сколько шагов делает на круге в забеге на 1000 метров?

- 44-48. Из-за усталости он частит на повороте.

- На чемпионате мира в Коломне-2016 на дистанции 1500 метров ваш ближайший преследователь голландец Кьелд Нейс отстал более чем на 1,5 секунды и 20 метров. На чемпионате мира в Херенвене-2015 вы обеспечили себе почти такой же комфортный отрыв…

- Каждый сезон – это новая история. Основные мои конкуренты те же - Нейс, американец Джой Мантиа. Кто-то может выскочить из-за спины. Например, олимпийский чемпион 31-летний канадец Денни Моррисон, после аварии на мотоцикле перенесший инсульт. В нашей юниорской сборной тренируются талантливые ребята, например, Витя Муштаков из Барнаула.

Фото опубликовано Юсков Ден, или Денис☺ (@denis_yuskov) Сен 4 2016 в 10:36 PDT

ТРИ ГОДА НА МИРОВОЙ РЕКОРД

- В прошлом году вы заявили, что у вас есть четыре года на то, что бы побить мировой рекорд на «полуторке». Выходит, осталось три. Не жалеете, в этой связи, что три с половиной года в начале карьеры у вас «съела» дисквалификация?

- Не жалею. Потому что за эти 3,5 года я встретил жену, у нас родился сын, которому уже шесть с половиной лет. Да, я не помню, чтобы мировые рекорды устанавливали те, кому за 30 лет. Мне в октябре исполнилось 27. Надо дерзать.

- В этом сезоне у вас запланирован спортивный подвиг?

- Все мировые рекорды установлены на двух крытых высокогорных катках — в Калгари и Солт-Лейк-Сити. В этом сезоне этапы Кубка мира в Северной Америке не запланированы. Значит, разговоры о новом «рекорде» на «полуторке» надо отложить. Зато у Павла Кулижникова и Руслана Мурашова есть шанс установить мировые достижения в этом сезоне. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью пройдет в Калгари с 25 по 26 февраля. Кстати, в прошлом году китайцы открыли в городе Урумчи конькобежный каток, который находится еще выше над уровнем моря, чем североамериканск ие, но пока там не было международных стартов. Мне по душе устанавливать рекорды катков.

- Как долго планируете выступать на высоком уровне?

- Не сторонник загадывать. Приблизительный план: выступить на Олимпиаде в Корее и еще годик-другой побегать. Какой смысл заканчивать, если буду всех обгонять? Но надо понимать, что сын мой растет, и я бы очень хотел уделять больше времени его воспитанию. Мой сегодняшний жизненный график не позволяет участвовать в полной мере в этом важном процессе.

«У АНА СОВЕТА НЕ СПРАШИВАЛ»

- Ваш наследник занимается шорт-треком. Его кумир Виктор Ан?

- Кумир сына - папа. А с Витей он еще ни разу нет общался.

- А вы интересовались у Ана: как завоевать шесть золотых медалей на Играх?

- Мы знакомы с Виктором. Я совета у него не спрашивал, и он опытом он не делился. Смысл? Это разные виды спорта. После Игр в Сочи, где я не смог завоевать медаль на полуторке, мне пришло понимание, что надо получать удовольствие от процесса выступления, а не забивать себе голову мыслями о том, что ты должен и обязан выиграть. Важно не бояться соревнований и не считать себя лидером команды. Помочь советом товарищам – да, но не брать на себя повышенные обязательства. На соревнования я еду делать свое дело – стараться побеждать.