Белов поквитался с ЦСКА. Как армейцы уступили «Витязю»

В Подольске «Витязь» одержал волевую победу (3:2 бул.) над второй командой регулярного чемпионата, отыграв гандикап в две шайбы.

Этот матч до сих пор занозой сидит в сердцах болельщиков «Витязя». 11 марта 2001 года в игре жизни и смерти здесь, в Подольске, хозяева ухитрились растранжирить преимущество в две шайбы (1:3), проиграть ЦСКА в овертайме и надолго покинуть суперлигу. В том «Витязе» капитанил его нынешний наставник Валерий Белов, исполнявший к тому же обязанности играющего тренера.

Когда в первом периоде счет стал 2:0 в пользу гостей, некоторые болельщики потянулись с трибун. Как же они потом сокрушались.

Да, преимущество гостей временами выглядело тотальным. Вратарю Игорю Сапрыкину некогда было дух перевести. Да и шайбы в его ворота влетели какие-то простенькие, рабочие. Отличились защитники армейцев Денис Денисов, реализовавший численное преимущество, и Никита Пивцакин. Экс-омич после выигранного Сергеем Андроновым вбрасывания вообще бросил в сторону ворот и оказался в объятиях партнеров.

Наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов не стал изменять себе и выставил состав без сборников, участников Кубка «Карьяла», а также представителей молодежной сборной. Некоторые из них зажигают в Суперсерии в Канаде. Например, племянник тренера Данила Квартальнов, забивший в каждом из двух матчей.

В заявку гостей впервые попал 24-летний американский форвард Джастин Барнетт, выступающий за фарм-клуб из Чехова «Звезду». Это сын агента Сергея Федорова, приехал в России без каких-либо амбициозных планов, чтобы познакомиться с нашим хоккеем. Играет, можно сказать, за еду. И даже успел забросить четыре шайбы.

Валерий Белов дал отдохнуть уставшему вратарю Харри Сятери, а также сломавшему нос в матче с минским «Динамо» Марио Кемпе. Швед, правда, съездил на финский этап Евротура.

Неужели «Витязь» выбросил белый флаг? Так, видно, посчитали гости и ослабили хватку. Не поверив в способность преображения хозяев. Они это качество демонстрировали даже в безнадежно проигранных матчах, в том же Питере, где после 0:3 в первом периоде заставили невских армейцев играть на удержание преимущества.

После перерыва «витязи» сыграли без ложного пиетета. Максим Афиногенов вполне мог сократить разрыв в счете, но с трех метров бросил в живот Виктору Фасту.

Следует признать: с артистизмом у шведского вратаря куда лучше, чем с надежностью. На 9-й минуте первого периода он исполнил падение на бис после легкого столкновения с форвардом хозяев Никитой Выглазовым.

Начало третьего периода подарило «Витязю» надежду. Отличную атаку с ходу завершил броском в пустые ворота Хорак. Отметим и Алексея Копейкина, выложившего ему шайбу так бережно, как кладут в коляску младенца. И пусть армейцы разбираются, где в этот момент завис домосед Пивцакин, и что делал на пятачке герой Минска-2014 Александр Кутузов.

Шайба из раздевалки погнала хозяев вперед, и в середине периода Вячеслав Солодухин с мясом протолкнул шайбу в ворота Фаста, исполнявшего полотерский номер.

Перед сиреной несколько раз выручил команду Сапрыкин, никакого отношения к экс-армейцу Дмитрию Сапрыкину не имеющий.

И напрасно швырял на лавки бутылки с водой главком армейцев. В матче наступил перелом.

В овертайме ближе к победе был «Витязь». Когда дело дошло до буллитов, мало кто сомневался в победе хозяев. Послематчевые броски – ахиллесова пята команды Квартальнова. Но только не Копейкина и Выглазова, реализовавших попытки.

«Витязь» выиграл и звоном щита приветствует лидера чемпионата СКА.

А Валерий Белов одержал и личную победу, поквитавшись с ЦСКА за одно из самых досадных поражений в своей карьере.



