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Олег Знарок: Меня убрали из «Динамо». И там я получал больше, чем в СКА (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокИсточник: «Советский спорт»

После матча «Динамо» М – СКА (2:3) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции Сергея Орешкина и Олега Знарка.


Наставник СКА Олег Знарок вошел в зал, уже сел за стол – но увидел лидеров фанатского движения московского «Динамо». Встал из-за стола, подошел к ним и каждому пожал руку. Потом вернулся обратно.

- У нас была сложная игра. После перерыва всегда так получается, - сказал Знарок. – Ребята хорошо поработали на сборах. Третий период показал, что это было не просто так.

- Хотел бы поздравить СКА с победой, - добавил Сергей Орешкин, главный тренер «Динамо». – В принципе игра состоит из ошибок. Мы их теперь больше совершили, поэтому уступили. Всем спасибо за работу.

- Олег, вы видели баннер, растянутый динамовскими болельщиками? Он был посвящен вам. Какой была ваша реакция? - поинтересовался репортер из Прибалтики, где принято обращаться к тренерам без отчества. А на баннере том было написано: «Знарок – был волком, стал добычей». Только вместо «З» в первой букве фамилии – знак «$».

- Я видел. И даже поаплодировал. Вы знаете, я помню каждого игрока «Динамо», который был со мной. Каждую победу. Огромную поддержку болельщиков в те годы, когда я здесь работал. Им огромное спасибо… Ну не знаю. Может, вы не в курсе, но я из «Динамо» не уходил. Меня убрали.

И то, что стоял знак доллара – скажу вам, что я получаю в СКА намного меньше, чем получал в «Динамо».

- А можно вопрос вдогонку? Кто вас убрал?
- Вы знаете, я не хочу стирать грязное белье, - поморщился Знарок. – Понимаете? Я живу по своим понятиям. У меня свое отношение к этой ситуации.

- А что значит этот выпад со стороны генменеджера «Динамо» Андрея Сафронова, что их защитника Андрея Миронова даже не лечили в сборной России?
- Это полная ерунда. Это провокация. В сборной настолько хорошие условия и подход к делу, что даже обсуждать ваш вопрос нет смысла!

- Вы довольны игрой вратаря Игоря Шестеркина? И ведь «Динамо» провело мощно первый период. Чего вам не хватало?
- Вы слышали, что я говорил? Только что ведь сказал. Мы всегда плохо играем после определенной нагрузки. Но ее было необходимо сделать. Но в третьем периоде мы добавили, сделали перестановки. И одержали победу.

По Шестеркину? Здорово сыграл, разве нет?

- А почему вы изменили сочетания троек?
- Потому что мы проигрывали – 1:2. Потому что игра во втором периоде не шла вообще. Я с таким столкнулся впервые в нашей команде. Этот второй период получился самым плохим в этом сезоне. Нужно было что-то делать. И мы это предприняли.

- Почему не поставили Гусева к Прохоркину и Барабанову?
- Так мы решили. В следующий раз с вами посоветуюсь, - пожал плечами Знарок.

-  Насколько сплотился СКА после ошибки Барабанова, чтобы сыграть за себя и за того парня?
- Бара в последнее время провел очень много матчей. У него не было паузы в связи с Кубком «Карьялы». Думаю, в следующей игре он отдохнет. Парень молодой, не хочу его загнать. Главное, что состав позволяет нам сделать такую замену.  

Закончилась пресс-конференция, а Знарок снова пошел к динамовским фанатам. Те взяли своего бывшего тренера в круг, и они говорили очень долго…

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