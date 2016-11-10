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А нужен ли «Спартак» сборной России?

Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Кутепов. Фото: РФС/Константин Рыбин
Илья Кутепов. Фото: РФС/Константин Рыбин

Контрольные матчи против Катара и Румынии должны хотя бы отчасти дать ответ на вопрос, какой в обозримом будущем видит сборную России Станислав Черчесов.

Задача главного тренера нашей национальной команды осложняется тем, что в этом сезоне рушится одна из опор сборной — армейская. В последние 10 лет ЦСКА и «Зенит» имели в национальной команде наибольшее представительство — в среднем по 6-8 футболистов из каждого клуба. Но сегодня армейцы в кризисе, и Черчесов приглашает на матчи против Катара и Румынии лишь Игоря Акинфеева. Конечно, в голове он держит и Василия Березуцкого с Георгием Щенниковым, и Александра Головина с Марио Фернандесом, но принципиально это дела не меняет — Черчесову либо предстоит отойти от блочного принципа формирования команды, которым пользовались его предшественники, либо найти замену армейской опоре.

Эту проблему понимали еще и Фабио Капелло с Леонидом Слуцким, которые, впрочем, не раз жаловались на скудность выбора. В 2015 году в сборной появилось 15 дебютантов, в этом — еще 10. Черчесов продолжает поиски, причем его задача облегчается тем, что над командой не довлеет результат. Конечно, и в контрольных матчах надо побеждать, но давление, которое всегда сопровождает выступления сборной, намного меньше.

Если обратиться к истории, то сборная СССР/России побеждала или выигрывала медали, когда строилась на базе одного-двух клубов. Причем, даже при украинце Валерии Лобановском, опиравшемся на киевское «Динамо», не меньше трети футболистов представляло московские команды. В 1956 году, когда сборная СССР победила на Олимпиаде в Мельбурне, в ее составе и вовсе были только столичные игроки, и среди них — 11 спартаковцев. Красно-белых внесли немалый вклад и завоевание серебряных медалей чемпионата Европы 1964 года. В тот сезон на поле выходило 10 спартаковцев. Но, что любопытно, в 1966 году, когда сборная СССР вышла в полуфинал чемпионата мира в Англии, в нее призывалось лишь трое футболистов «Спартака». То же самое — в 1972 году, когда было вновь завоевано серебро первенства континента. Пятеро, во главе в Ринатом Дасаевым, - в 1988-м, когда сборная СССР дошла до финала Евро. Наконец, в славном 2008-м (выход в полуфинал Евро в Австрии и Швейцарии) футболки национальной команды надевали лишь 4 футболиста «Спартака».

К чему вся эта ретроспектива? Да к тому, что поклонникам самого популярного клуба, идущего сегодня в лидерах первенства России, вряд ли стоит обольщаться надеждой, что место армейцев в рядах сборной займут спартаковцы. Время Зобниных и Кутеповых придет, скорее всего, позже. Хотя, кто знает, может быть, Черчесов, бывший спартаковец, думает иначе.

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