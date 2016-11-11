Королевская защита. Как чемпионы сражались за шахматную корону

«Советский спорт» рассказывает о том, как шестнадцать чемпионов мира по шахматам защищали свой титул на протяжении 130 лет.

Вильгельм Стейниц (Австро-Венгрия/США)





За 20 лет до официальной коронации Стейниц выиграл в Лондоне матч (8:6) у немецкого гения комбинаций Адольфа Андерсена. С тех пор основоположник «позиционной школы» считался сильнейшим игроком планеты. Последние годы жизни Вильгельм провел в нищете. Он скончался 12 августа 1900 года в манхэттенской психиатрической клинике.

Эммануил Ласкер (Германия/СССР)





Почти целое десятилетие рекордсмен по длительности пребывания на престоле Ласкер уклонялся от матчевой встречи с «кубинской машиной» Хосе-Раулем Капабланкой. Наконец, соперники сели за доску в Гаване. Проиграв четыре партии и не сумев одержать ни одной победы, 52-летний доктор математики Ласкер отказался от дальнейшей борьбы.

Хосе-Рауль Капабланка (Куба)





С 1916 по 1924 год легендарный кубинский дипломат не проиграл ни одной партии в официальных турнирах и матчах – беспрецедентная серия в истории шахмат. Будучи чемпионом мира, Капабланка нечасто принимал приглашения организаторов крупных соревнований.

Третий шахматный король Хосе-Рауль Капабланка дает сеанс одновременной игры



Александр Алехин (Россия/СССР, Франция)

Алехин стал одним из семи шахматистов, подписавших «Лондонский протокол», авторами которого были Капабланка и его советники. По условиям этого соглашения, матч на первенство мира должен был играться до 6 выигранных партий без учета ничьих, а претендент был обязан обеспечить призовой фонд в размере 10 000 долларов США, из которых 20 % гарантированно получал чемпион, а остальная сумма делилась между победителем и проигравшим в соотношении 60:40.

Собрав необходимую сумму ценой колоссальных усилий и победив Хосе-Рауля в Буэнос-Айресе, Алехин отказался смягчить требования для кубинца в случае возможного реванша. Отношения между двумя гениями шахмат испортились навсегда.

Макс Эйве (Голландия)

Голландские шахматные круги настойчиво пытались снова сделать Макса Эйве чемпионом мира после того, как он лишился короны. Сначала они обращались к мировому сообществу с требованием лишить Александра Алехина титула за его вынужденное сотрудничество с гитлеровскими оккупационными властями во Франции.

А после смерти великого русского шахматиста было предложено короновать Эйве на основании его успеха в матче 1935 года. Однако в результате был организован матч-турнир с участием пяти гроссмейстеров, в котором будущий президент ФИДЕ выступил неудачно, заняв последнее место.

Слева направо: Сало Флор, Александр Алехин и Макс Эйве



Михаил Ботвинник (СССР/Россия)

Профессор и доктор технических наук Михаил Ботвинник часто «изменял» практической игре, занимаясь разработкой вычислительных машин и первой в мире шахматной ЭВМ (программа «Пионер»). К матчам-реваншам он готовится куда более скрупулезно и ответственно, что отражалось на результатах. Всего за карьеру Ботвинник выиграл 33 турнира из 59, в которых принимал участие.

Василий Смыслов (СССР/Россия)





В 1984 году москвич Василий Смыслов шокировал шахматный мир, сумев пробиться в финальный матч претендентов. Экс-чемпион мира не смог устоять под натиском восходящей звезды – Гарри Каспарова, который на всех парах мчался к своей первой битве с Анатолием Карповым, но и это достижение можно считать историческим. На тот момент Смыслову было 63 года!

Михаил Таль (СССР/Латвия)

Уже будучи претендентом на мировое первенство, самобытный рижский гроссмейстер Михаил Таль продолжал преподавать литературу в средней школе. Всегда считался в большей степени турнирным бойцом (44 титула), нежели матчевым. Нередко Таль был вынужден досрочно покидать ответственные соревнования из-за проблем со здоровьем.

Тигран Петросян (СССР)





Петросян стал игроком, которому суждено было положить конец эпохе Ботвинника. Михаил Моисеевич более не имел права на матч-реванш после утраты титула по решению ФИДЕ, а от участия в турнире претендентов он отказался. За искусство ведения защиты в стесненных, трудных позициях и неизменное хладнокровие коллеги часто называли Петросяна «Железным Тиграном».

Борис Спасский (СССР/Франция/Россия)





Уступив корону американскому шахматисту, Борис Спасский столкнулся с явно недоброжелательным отношением к себе со стороны советских властей. Свободный и независимый в суждениях гроссмейстер вызывал недовольство ответственных за идеологию в СССР и раньше, но историческое поражение стало важным фактором, повлиявшим на решение Спасского покинуть страну и надолго обосноваться во Франции.

Роберт Фишер (США/Исландия)

Перед знаменитым матчем с Борисом Спасским в Рейкьявике Фишер обещал защищать титул чемпиона мира ежегодно, однако, завоевав корону, эксцентричный и непредсказуемый Бобби внезапно перестал участвовать в турнирах.

Матч с новым претендентом, Анатолием Карповым Фишер был готов играть только на своих условиях: борьба до 10 побед, без лимита сыгранных партий, а при счете 9:9 он сохранял свое звание. После долгих обсуждений конгресс ФИДЕ отказался безоговорочно одобрить все требования чемпиона.

В результате, шахматный гений и новатор не вышел на игру с советским шахматистом, но при этом и не отказался от титула. По мнению Роберта, в 1992 году он играл повторный матч со Спасским за мировое первенство.

Роберт Фишер (справа) против Бориса Спасского. Рейкьявик, 1972 год



Анатолий Карпов (СССР/Россия)

Анатолий Карпов стал вторым игроком в истории, завоевавшим корону без встречи с ее предыдущим обладателем. По иронии судьбы, и расстаться с титулом ему пришлось без полновесного матча с легитимным претендентом. В конце 1990-х годов ФИДЕ перешла на розыгрыш мирового первенства в так называемых «нокаут-чемпионатах».

Карпов девять раз становился обладателем шахматного «Оскара». С 1995 по 2013 год эту награду вручал российский журнал «64».

Гарри Каспаров (СССР/Россия/Хорватия)

В 1993 году безоговорочный лидер мирового рейтинга Гарри Каспаров и британец Найджел Шорт отказались играть очередной матч на первенство мира под эгидой ФИДЕ, образовав новую организацию – ПША.

В результате, ФИДЕ лишила Каспарова своего титула, и на 13 лет чемпионский титул в мировых шахматах утратил единство. Спонсоры матчей на первенство мира по «классической» версии постоянно менялись, а ФИДЕ в свою очередь отошла от традиционного формата определения сильнейшего игрока планеты.

Владимир Крамник (СССР, Россия)





Легитимность матча на первенство мира между Каспаровым и Крамником ставилась под сомнение: в 1998 году Владимир проиграл встречу претендентов рижанину Алексею Широву (3,5:5,5). Однако из-за финансовых проблем потенциального организатора и отсутствие других спонсоров матч Каспаров – Широв так и не состоялся.

В результате, через два года уже безо всякого отбора Крамник вышел на битву с многолетним чемпионом мира и одержал в Лондоне сенсационную победу.

Вишванатан Ананд (Индия)

В отличие от многих чемпионов-предшественников Ананд никогда не участвовал в политических играх и закулисных битвах за свои права в споре за корону.

Но в результате индиец стал единственным в истории шахматистом, который завоевывал звание чемпиона мира в трех различных форматах: в традиционных матчах, в «нокаут-чемпионате» ФИДЕ и в двухкруговом турнире. Также Вишванатан становился чемпионом мира по блицу и по быстрым шахматам. Дважды выигрывал Кубок мира ФИДЕ. Непреодолимой преградой для уже немолодого гроссмейстера стал лишь норвежский вундеркинд Магнус Карлсен.

2008 год. Матч Ананд - Крамник в Бонне. Тогда Россия не смогла вернуть себе шахматную корону



Магнус Карлсен (Норвегия)





В апреле 2014 года актуальный рейтинг действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена достиг астрономической отметки – 2889,2 единицы ЭЛО, что стало абсолютным рекордом. Выше – только звезды и продвинутые компьютерные программы.

Несмотря на значительный прогресс, которого достигли в последние годы молодые Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со и нынешний претендент Сергей Карякин, феноменальный норвежец по-прежнему выигрывает абсолютное большинство соревнований, в которых принимает участие.