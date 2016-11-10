Александр Зубков: Как президент федерации, не получаю ни копейки

В начале июня двукратный олимпийский чемпион по бобслею майор Александр Зубков был избран президентом Федерации бобслея и скелетона России. Накануне старта этапов Кубка мира президент Зубков представил «Советскому спорту» отчет о проделанной работе за пять месяцев.

Оценивая сегодняшнюю скорость перемещений Александра Зубкова по свету, то по делам федерации, то по делам ЦСКА, по его быстрым ответам по телефону - несложно прийти к мысли, что бывший пилот, пересев в новое кресло, разогнал свой жизненный болид так, что дай бог вписаться в новый вираж. Впереди – новый сезон, в Сочи - домашний чемпионат мира, и домашние Всемирные игры военных. Во всех трех проектах Александр Зубков рулит. Тем ценнее его вдумчивый отчет для нашего издания.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Александр ЗУБКОВ Родился 10 августа 1974 года в Братске (Иркутская область).

Поначалу занимался санным спортом, потом перешел в бобслей.

В 2003 году взял «бронзу» на чемпионате мира в Лэйк-Плэсиде (четверка).

В 2005 году в Альтерберге Зубков сенсационно победил на чемпионате Европы, выступая в паре с Алексеем Воеводой (двойка)

В 2006 году в Играх в Турине выиграл «серебро» (четверка).

В 2010 году на Играх в Ванкувере вместе с Алексеем Воеводой завоевал «бронзу» (двойка) и заявил об уходе из спорта, но позднее принял решение вернуться.

В 2011 году стал чемпионом мира (двойка).

Перед Играми в Сочи-2014 у Зубкова возникло недопонимание с Воеводой, но конфликт был улажен. «Мы поговорили с ним по-мужски», - сказал Александр.

На Играх в Сочи выиграл две золотые медали (двойка, четверка).

Заслуженный мастер спорта. Майор ВС РФ. Начальник – старший тренер команды ЦСКА по зимним видам спорта. В июне 2016 года избран президентом Федерации бобслея и скелетона России.

«ИЗ ПРОШЛОЙ КОМАНДЫ ОСТАЛОСЬ ТРИ ЧЕЛОВЕКА»

- Александр Юрьевич, с какими проблемами вы столкнулись, возглавив федерацию?

- Все счета федерации были заблокированы. В офисе, точнее в кабинете номер 236 в ОКР на Лужнецкой набережной, не работала даже оргтехника. У работников федерации накопилась задолженность по зарплате.

- И вы взялись за кадровые перестановки? Всех уволили, или наоборот, всех оставили?

- Я никого не увольнял, все, кто не хотел работать по-новому, качественно, быстро и слаженно, ушли сами. Из прошлой команды осталось три человека. Мы собрали команду единомышленников.

- Сколько человек в штате вашей федерации?

- Восемь.

- Новый тренерский штаб окончательно утвержден?

- Да. Старший тренер сборной России по бобслею - Олег Сухорученко, по скелетону — Данил Чабан. Оба российские специалисты. Старшим тренером молодежной сборной по бобслею будет Павел Щегловский, по скелетону — Сергей Колпаков. В штаб вошли профессионалы своего дела. Затем был разработан план летней подготовки спортсменов. Основная и молодежная сборные по скелетону готовились по одной программе, подкорректировали план подготовки в молодежной сборной по бобслею.

Сейчас будем смотреть, какой результат покажут наши спортсмены на двух этапах Кубка Европы в Сигулде (1-5 ноября). В середине ноября команда отправится в Ванкувер, где примет участие в Кубке Америки, там же пройдет первый этап Кубка мира, следом второй этап стартует в Лейк-Плэсиде.

В ПОИСКАХ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

- Летом вы говорили, что новый главный тренер сборной России по бобслею и скелетону будет утвержден в сентябре, а боб и ныне там…

- Не нашли пока достойную кандидатуру, кто поведет команду. К сожалению, функции главного тренера на данный момент выполняет президент федерации. То есть, я.

- А где вы ищите достойного кандидата на пост главного тренера?

- Во-первых, просматриваю тренерский штаб сборной России, делаю анализ, кто как работает.

- Канадского специалиста Пьера Людерса не рассматриваете в качестве кандидата?

- Нет, мы с ним простились. Все долги по зарплате перед иностранными специалистами фактически закрыты...

- До копейки?

- За 2015 год и первый квартал 2016-го рассчитались полностью. Долг за два месяца этого года остался только перед двумя специалистами по скелетону. Мы, пожалуй, единственная федерация в стране, которая в кратчайший срок закрыла все долги перед иностранными тренерами. Нам помог, безусловно, Олимпийский комитет России.

- Когда окончательно закроете задолженность?

- Постараемся в кратчайшие сроки. Ситуация экономическая в стране непростая. Планировали, что закроем перед стартующим сезоном, но до конца года мы должны это сделать.

- Если вы как президент федерации на общественных началах исполняете обязанности главного тренера по двум видам спорта, то может быть, стоит сократить эту тренерскую должность?

- Все вопросы, которые возникают у нас как в бобслее, так и в скелетоне должны обсуждаться на главном тренерском совете, которым обязан руководить главный тренер.

- Каким вам видится оптимальное решение по этой ситуации?

- Думаю, что в лучшем случае ситуация разрешится после сезона. Мы проведем анализ, и у нас, возможно, появится на горизонте силуэт специалиста, того кто достоин занять вакантное место.

- Вы от должности главного категорически отказываетесь?

- Категорически не отказываюсь, но мы понимаем, что исполнять одновременно функции президента и главного тренера - очень сложно. Президенту необходимо решать административные вопросы, главному тренеру - выезжать с командой на соревнования. Пока я пытаюсь совмещать, а там посмотрим.

- А если в России вы все-таки не найдете нужного специалиста?

- Иностранцев не будет точно, только российский тренер. Иностранцы в сборной России могут быть консультантами, помощниками или механиками.

- Вот позвонит вам вице-премьер Виталий Мутко или министр спорта Павел Колобков и скажут: «Надо брать такого-то парня!».

- Значит, обсудим этот вопрос и примем решение, оценив профессиональные качества кандидата. Такие вопросы надо решать вдумчиво, потому что за результаты сборной России будут спрашивать и с президента федерации, и с главного тренера.

«КАК ПРЕЗИДЕНТ НЕ ПОЛУЧАЮ НИ КОПЕЙКИ»

- Какую вы себе зарплату положили, как президент федерации?

- Как президент общественной организации я не получаю ни копейки, сам ищу спонсоров, чтобы платить зарплату работникам федерации.

- Зачем вам общественная работа?

- Я жил и живу этим видом спорта. Хочу проявить себя не только как спортсмен, а как руководитель, функционер. Зарплату получаю в ЦСКА, где я старший тренер – начальник команды по зимним видам спорта…

- Удалось найти новых спонсоров для федерации?

- Договор о сотрудничестве федерации с компаниями «Гослото» и Lotto-Toto действует до конца 2017 года. Эти компании готовы продолжать совместную работу с нами и в дальнейшем. Ведем переговоры с «Транснефтью», но тут есть трудности, потому что предыдущее руководство федерации не выполнило определенные обязательства.

- А кто у вас помощник?

- Генеральный секретарь федерации Сергей Пархоменко. Он решает множество вопросов по проведению в следующем году чемпионата мира в Сочи.

«ЧЕМПИОНАТ МИРА-2017 ТОЧНО ПРОЙДЕТ В СОЧИ»

- Этот чемпионат все-таки состоится в России, несмотря на все вражеские рекомендации в нашей стране международные старты не проводить?

- Уже после доклада Макларена мы получили официальное подтверждение о том, чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.

- В этот период времени олимпийская санно-бобслейная трасса «Санки» в Сочи будет в рабочем состоянии?

- Мы оттестировали трассу — она великолепная. Секунды показывают, что трасса готова достойно принять чемпионат мира.

- Медальный план на чемпионат мира есть у сборной России?

- Нет. Российские спортсмены будут бороться за медали, если мы в каждом виде программы возьмем по одной - это будет супер.

«БИАТЛОНИСТЫ БАБИКОВ И ЦВЕТКОВ ВЫСТУПЯТ НА ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В СОЧИ»

- Чемпионат мира по срокам совпадает с проведением в Сочи III зимних Всемирных военных игр (22 - 28 февраля), а вы - ответственный за комплектование сборной Вооруженных Сил России. Еще одна головная боль?

- Это не боль, а выполнение служебных обязанностей. Механизм работы в ЦСКА четко отлажен. Комплектование команд по видам спорта к Играм в Сочи уже практически завершено. Сильнейшие армейские спортсменами будут выступать на этих соревнованиях. Среди них, кстати, биатлонисты сборной России, прапорщики Антон Бабиков и Максим Цветков.

В СКЕЛЕТОНЕ ЛИДЕРЫ ТЕ ЖЕ…

- Кто способен бороться в составе сборной России за медали на чемпионате мира в Сочи?

- В скелетоне – олимпийский чемпион Александр Третьяков, чемпион мира среди юниоров Никита Трегубов и бронзовый призер Игр Елена Никитина. На недавнем Кубке России в Сочи Никитина заняла первое место, и Трегубов опередил Третьякова.

- Трегубов резво прогрессирует.

- В предсезонке Никита хорошо поработал и на Кубке России стал победителем. Причем в первой попытке на разгоне он уступил Третьякову самую малость - всего пять сотых. Мало кто в мире может стартовать так быстро, как Третьяков.

«ТЕПЕРЬ У НАС В БОБСЛЕЕ ТРИ РАВНОЦЕННЫХ ПИЛОТА»

- А что у нас с разгоном в бобслее?

- После этой предсезонке могу сказать, что у нас практически теперь три равноценных пилота Александр Касьянов (33 года), Алексей Стульнев (27), Максим Андрианов (27). Мы хорошо подтянули ребятам физическую форму. Александр Касьянов, конечно, самый опытный среди них. Меня порадовал прогресс Максима Андрианова. Мы провели контрольную тренировку в олимпийской трассе в Сочи. К моему удивлению, по сумме четырех заездов победил экипаж Андриянова. Касьянов был второй. Я уверен, что теперь сюрприз на финише может преподнести любой из наших четверок.

- Про пилота Андрианова мало слышал.

- В прошлом году он был четвертым на чемпионате Европы, но, к сожалению, его не взяли на чемпионат мира. По каким причинам — это к Людерсу. Сейчас у нас в федерации четко прописаны критерии отбора в команду по спортивному принципу, как в бобслее, так и в скелетоне. В Сочи, возможно, Андрианов впервые выступит на чемпионате мира. Там выступят два лучших наших экипажа по итогам первых этапов Кубка мира.

«МЫ СНЯЛИ НА СТАРТЕ ПОЧТИ ОДНУ ДЕСЯТУЮ».

- Разгоняющих тоже подтянули на предсезонке?

- По результатам сборов мы сформировали три быстрых тройки разгоняющих, которые конкурируют между собой, и, по сути, равноценны. Так и было в сборной России, еще до пришествия иностранных специалистов. На мой взгляд, три сильных тройки разгоняющих – залог стабильных выступлений. Когда твой результат на разгоне – 10-й, ты – неконкурентоспособен в борьбе за медали на международных стартах. Мы уделили на сборах большое внимание этому компоненту. И вот результат. В прошлом году наша лучшая четверка толкала боб на разгоне (50 метров) за 4,92 секунды, то в этом году за 4,84. То есть, мы сняли на старте почти одну десятую. Это близко к нашим олимпийским результатам на Играх в Сочи. Причем, прогресс на разгоне у всех наших экипажей. Посмотрим, как будем выглядеть на фоне наших иностранных конкурентов, которые тоже не спят.

- А что у нас с двойками?

- В двойках у нас те же самые пилоты, но результат пока, честно говоря, средний. Хотелось бы лучше. Работаем, смотрим, где и в чем можно добавить.

- Когда ваша дочь – пилот Елизавета Зубкова приступит к тренировкам?

- По медицинским показаниям Лиза пропустила три месяца тренировок. До 14 ноября врачи ей дали отсрочку, чтобы она полностью восстановилась. Надеюсь, дочь получит допуск к занятиям спортом, и постепенно наверстает свое.