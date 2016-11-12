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Королева Евгения. Чем запомнился первый день парижского этапа «Гран-при»

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгения Медведева
Евгения МедведеваИсточник: «Советский спорт»

Первый день французского этапа «Гран-при» по фигурному катанию ознаменовался прекрасными прокатами коротких программ почти всеми российскими участниками. Но ярче всех вновь оказалась наша главная звезда Евгения Медведева, которой не хватило какой-то малости, чтобы побить мировой рекорд японки Мао Асады.

После двух лет вынужденной ссылки в Бордо, связанной с реконструкцией зала «Берси», французский этап «Гран-при» по фигурному катанию вернулся в Париж. И вновь обрел тот необъяснимый шарм, за который его так любят. Трудно отрицать, что большую часть этого шарма добавляет сам Париж со всеми его великолепностями, которые не нужно перечислять. Но и турнир все-таки тоже отличается от остальных — например, представлением участников перед началом разминки или летающими надо льдом голубями прямо во время прокатов.

Хочется еще, конечно, порассуждать о зависимости качества катания от погоды. Но яркое и периодами даже припекающее солнце — это все-таки мой личный кайф после скованной ледяной коркой Москвы. А вот россияне Наталья Забияко и Александр Энберт в состязаниях спортивных пар и в заснеженной Москве отменно откатали неделю назад короткую программу, обойдя в ней немцев Алену Савченко и Брюно Массо, и в Париже были хороши. Здесь они даже превзошли свой московский результат почти на два очка, впервые в карьере преодолев психологическую отметку в 70 баллов.

Но вторую неделю подряд опередить Савченко и Массо этот результат российскому дуэту не позволил. Более того, и наша сильнейшая в данный момент пара — Евгения Тарасова/Владимир Морозов — немцев обогнать не смогла, несмотря на чистый прокат. Просто Савченко и Массо сделали в этот день все, на что были способны — и можно только догадываться, каких это сил стоило партнерше в ситуации, когда у нее на боку от бедра до подмышки лопнул шов на платье. «Я каталась и думала только о том, чтобы не остаться голой», - призналась потом Алена на пресс-конференции.

***

Обе российские спортивные пары в Париже борются за попадание в финал «Гран-при» - Тарасовой/Морозову для получения гарантированной путевки в Марсель надо побеждать, а Забияко и Энберту достаточно занять второе место. А вот единственным нашим участникам в танцевальном турнире, Елене Ильиных/Руслану Жиганшину, даже победа на французском этапе скорее всего не позволит оказаться в числе финалистов «Гран-при». Все из-за первого этапа в США, где Елена и Руслан стали только пятыми.

Но отсутствие реальных перспектив пробиться в финал не помешало Ильиных и Жиганшину блестяще справиться с коротким танцем и получить весьма достойные баллы. Особенно, конечно, впечатлила партнерша. Это была та Елена, которую мы все знаем — экспрессивная, убедительная, заводная. И это при том, что каталась олимпийская чемпионка командного турнира Сочи с едва залеченной травмой ноги — точнее, даже, раной, как можно назвать разрез икроножной мышцы коньком.

Впрочем, победить Ильиных и Жиганшину в Париже не удастся — как не удастся этого сделать никому другому, кроме Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона. Двукратные чемпионы мира вступают в третий сезон потенциального доминирования с колоссальным по силе коротким танцем, с которым уже на первом же турнире они набрали баллы, близкие к мировому рекорду. И вряд ли тут дело в домашних стенах.

***

В состязаниях мужчин абсолютно чисто откатал короткую программу только один фигурист — американец Адам Риппон. Но он даже не в тройке лучших — поскольку в нынешние времена без четверного прыжка наверх не пробиться. А его у Риппона нет. Зато у его соотечественника Нэйтана Чена с избытком — и на парижском этапе «Гран-при» этот фигурист вошел в историю, сделав в пятницу чистые четверной лутц и флип. Такого в короткой программе до Чена исполнить никому не удавалось, а Нэйтан к тому же к лутцу добавил в каскаде тройной тулуп.

Но и он не лидирует, поскольку вместо тройного акселя у него вышел только двойной. Первое место занимает двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес — еще один фигурист, выступающий на втором этапе подряд. В Москве испанец выиграл жесткую схватку за лидерство у японца Сомы Уно. В Париже ему будет, видимо, полегче — запас оценки за компоненты программ у Фернандеса по сравнению с Ченом огромный. Хавьер даже упал с четверного тулупа — и все равно обогнал американца. Единственный российский участник мужских соревнований Артур Дмитриев, как и ожидалось, выглядит в Париже статистом.

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А вот все три наши девушки, выступающие в «Берси» - молодцы. Даже идущая на седьмом месте Алена Леонова сделала почти все, на что в данный момент способна — разве что зря допустила помарку на уже почти исполненном флипе. Чуть бы поувереннее зашла на этот прыжок — и была бы сейчас рядом с тройкой сильнейших. А так флип оказался недокручен и максимальных баллов не принес.

Но королева «Берси» здесь, конечно, одна — и о своих правах на парижский трон она заявила уже в первый же день турнира. Сняв защищавшую ее в конце прошлой недели от московских вирусов маску, Евгения Медведева в короткой программе каких-то 0,14 балла недобрала до мирового рекорда. Эх, красивая была бы история — отобрать высшее достижение у трехкратной чемпионки мира Мао Асады в ее присутствии. Но катание Медведевой еще красивее. Чудеса, которые эта фигуристка начала творить на льду с начала прошлого сезона, продолжаются. К ним не хочется привыкать — да и не выходит. На то ведь они и чудеса!

Для третьей российской участницы Марии Сотсковой парижский турнир стал дебютным во взрослой серии «Гран-при». Но 16-летняя фигуристка не стушевалась — и, несмотря на некоторые проблемы во время шестиминутной разминки, справилась со всеми элементами. Катание Марии, может быть, было чуть сдержанным — но и образ скованной замкнутым пространством бабочки под непростую музыку Шнитке не предполагает размашистости. Сотскова уступила несколько баллов в борьбе за промежуточное второе место канадке Габриэлле Дальман, но в произвольной программе имеет все шансы ее опередить.

Статистика

Trophee de France. Париж

После коротких программ

Спортивные пары

1. Алена Савченко/Брюно Массо (Германия) — 77,55

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 76,24

3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 71,36

Танцы на льду

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 78,26

2. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин (Россия) — 68,72

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 66,77

Мужчины

1. Хавьер Фернандес (Испания) — 96,57

2. Нэйтан Чен (США) — 92,85

3. Денис Тен (Казахстан) — 89,21

...11. Артур Дмитриев (Россия) — 64,48

Женщины

1. Евгения Медведева (Россия) — 78,52

2. Габриэле Дальман (Канада) — 72,70

3. Мария Сотскова (Россия) — 68,71

...7. Алена Леонова (Россия) — 63,87


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