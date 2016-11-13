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Шахматы как модный тренд. Почему шахматы снова должны стать популярны

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шахматы как модный тренд. Почему шахматы снова должны стать популярны
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко - о популярности шахмат.

Есть виды спорта, про которые мы вспоминаем только время от времени. Я вот, к примеру, комментирую керлинг где года с 2002-го. И прекрасно вижу, как раз в четыре года – аккурат в пору белых олимпиад, все начинают активно интересоваться этим видом спорта, разбираться в его нюансах, спорить о тактике и почти не путаться в терминологии – что такое «дом», «как правильно «свиповать» и кто такой вице-скип. Потом Олимпиада заканчивается, вместе с ней затухают и споры о том, кто красивей – Люся Прививкова или Аня Сидорова. И пауза длится до следующей Олимпиады, когда всё начинается по-новой. И так по бесконечному кругу.

Ну, Олимпиады – это особая, впрочем, история. Как говорят досужие скептики-наблюдатели, там хоть запусти тараканьи бега и раскрась тараканов в цвета национальных флагов – и тут найдется «профи», которые будут говорить о тактике, психологии и технической оснащенности.

Вот запустят спортивное рыболовство на олимпиадах – сразу же и тут станет это предметом гордости, поводом для горечи, основанием для восторгов и т.д. и т.п. И даже те, кто ненавидел исторически рыбалку мужа, станут иногда задавать ему полупрофессиональные вопросы. Но – только на период Игр. А дальше опять – молчание.

С шахматами ситуация иная. В программу Олимпийских Игр шахматы не включают, хотя глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов пытался подойти к этому вопросу с разных сторон. Даже, понимая, что программа летних Игр совсем уж трещит по швам, не раз заявлял о возможности попытаться сделать шахматы частью белых олимпиад. Но только движения всё равно нет в этом вопросе.

Это я всё к тому, что популярность шахмат, её рост или падение, никак не связана с время от времени возникающим интересом. Интерес к интеллектуальной игре был особенно силён, когда накладывался на тему противостояния систем. Потом всё равно перешёл неким шлейфом в 90-е, когда никакого противостояния не было уже и в помине. Но после поражения Каспарова от компьютера интерес стал сходить на нет. Тут повлияло и разделение розыгрышей чемпионата мира на две версии. А это не тот вариант, где принцип «больше чемпионов, хороших и разных» способствует популяризации шахмат. Но после объединительного турнира прошло десять лет, а ситуация с популярностью шахмат не менялась. Но теперь время пришло. И вот почему.

Компьютер «убил» Каспарова два десятка лет назад. И казалось, что убил шахматы. Но ситуация перевернулась: компьютер резко омолодил шахматы. Система подготовки полностью изменилась. Благодаря компьютерной системе подготовки теперь шахматисту не надо проживать годы и годы, а то и целые десятилетия, чтобы выйти на топ-уровень. Сегодня это совсем молодые люди. Карлсен стал чемпионом мира в 22. И он уже сам представляется окружающим супермашиной, суперкомпьютером, суперчеловеком.

И впервые за столько лет за шахматной доской встречаются два ровесника, каждому из которых сейчас всего 26 лет!

Оба уже стали суперзвёздами. Оба избежали участи стать Анной Курниковой. Хотя вполне могли пойти именно по такой дорожке. Ведь у обоих есть спонсоры, есть рекламные контракты.

Они молоды и красивы. Карлсен так вообще секс-символ Норвегии. Так что на рынке брачных услуг в Скандинавии молодые люди, играющие в шахматы, давно уже используют это как социальный бонус.

Лично для меня не важно, как завершится этот матч. Две партии пролетели стремительно. Так же пролетят и оставшиеся десять (может, чуть меньше, может – во что мало верю – чуть больше; это всё нюансы регламента). Но именно встреча за доской этих молодых людей и перспективных спортсменов способна если не революцию произвести в мире 64 клеток, но уж ребрендинг шахмат устроить точно.

Шахматы становятся снова модным трендом. С этой точки зрения Нью-Йорк был выбран для статуса столицы шахмат в этом году очень удачно. Место лучше, может, кто-то и попытался бы найти, но шахматные доски тут стоят практически в каждом парке. Рекламные контракты, спонсоры – всё подтянется. Селебрити, делающие символические первые ходы. Шумиха вокруг. А значит, и коммерческий потенциал шахмат будет реализован.


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