Массимо Каррера: Я главный тренер «Спартака» – о чем тут жалеть?!

Пауза в чемпионате России позволила Массимо Каррере ненадолго съездить на родину. Перед отлетом в Москву итальянский специалист дал интервью «ССФ».

Главный тренер «Спартака» на прошедшей неделе сделал своему клубу такую рекламу в Италии, какой здесь еще не было. За те несколько дней, что Массимо Каррера провел на родной итальянской земле, его буквально порвали на части местные журналисты, причем и не только спортивные.

Заключительным аккордом стало длинное интервью для канала Mediaset в аэропорту Бергамо перед самым вылетом Карреры в Москву. Когда съемочная группа покинула уютный ВИП-зальчик аэропорта Орио аль Серио, возможность пообщаться с наставником «Спартака» наконец-то появилась и у меня.

НЕ ВО СНЕ, А НАЯВУ

– За несколько дней в Бергамо вы стали одним из главных героев итальянской спортивной прессы. Не устали от интервью?

– Вообще-то я не очень большой любитель давать интервью, но тут как-то все навалилось разом... Может, хватит уже? Вы же все сами только что слышали, а до этого читали...

– Одно дело – слышать и читать, а другое – общаться непосредственно с вами. Так что извините, но…

– Да уж, здесь закрытое пространство, так что деваться мне некуда (смеется). Задавайте свои вопросы!

– Я только что слышал, как вы рекомендовали «Ювентусу» присмотреться к защитнику «Спартака» Кутепову и полузащитнику Зобнину. Вы это серьезно?!

– Ваш итальянский коллега спросил меня, кого из молодых российских игроков «Спартака» я мог бы выделить с прицелом на европейский рынок, где активно ведет себя и «Ювентус». И я назвал этих ребят. Не в шутку, а всерьез. Понятно, что им, как и всем остальным, в том числе и мне самому, еще работать и работать, чтобы «Спартак» вернул себе лидерство в России всерьез и надолго. Но перспективы-т о есть!

– Вы верите в то, что можете выиграть чемпионат России вот так, с ходу? Вам вообще не кажется, что все, что с вами происходит, похоже на сон?

– Сон не сон, но, конечно, еще в начале этого года я не мог представить себе, что жизнь повернется так круто! Не буду лукавить: подобного развития событий я никак не ожидал – ни того, что вот так неожиданно стану главным тренером «Спартака», ни того, что мы будем лидировать в чемпионате России. Но сегодня это ведь не сон, а явь! При этом я привык прочно стоять на ногах, а не витать в облаках. Да, мы пока на первом месте, но вся борьба еще впереди. Самый главный матч – следующий. А следующий – против «Амкара». И у меня и в мыслях нет расслабляться и почивать на лаврах. Наоборот, нам всем надо вкалывать еще больше! Конечно, хочется выиграть чемпионат России, но надо побольше делать и поменьше говорить на эту тему.

Фото Александра Ступникова/ ФК «Спартак»

НОВЫХ ПОМОЩНИКОВ ПОКА НЕ БУДЕТ

– Тогда не спешите учить русский язык – а то много чего интересного узнаете раньше времени!

– Пока что я русским не владею. Знаю отдельные слова и выражения, но не более того. Так что не очень хорошо представляю себе, что пишут и говорят про «Спартак» и про меня лично. Но вот как раз сейчас собираюсь начать брать уроки русского языка. Мне хотелось бы его изучить, потому что это помогло бы мне и в работе, и в быту.

– Вы по-прежнему живете в Тарасовке, рядом с вами постоянно переводчик. С командой и без русского языка справляетесь.

– Мы все вместе делаем все возможное, чтобы стать единым коллективом. И промежуточное первое место в таблице – заслуга всех, а не кого-то одного. Нам и дальше надо оставаться единым целым – только так можно замахнуться на что-то серьезное. А знание русского языка мне пригодится в любом случае.

– Вы так и не надумали взять себе в помощники российского тренера со знанием итальянского?

– На данном этапе все останется так, как есть. Я продолжаю работать с теми коллегами, с которыми работаю сейчас. На сегодняшний день приглашать новых помощников, будь то итальянцы или российские специалисты, не планирую. А дальше будет видно.

– А вам не кажется, что вы взвалили на себя слишком большую нагрузку? Не боитесь надорваться?

– Ну, пока силы еще есть (смеется). Будем бороться и работать! А работы действительно очень много. Так много, что не было времени заняться переездом из Тарасовки в Москву. Я по-прежнему живу на базе и вряд ли до марта следующего года оттуда перееду.

– Планируете ли вы усиление состава в зимнее трансферное окно?

– Я постоянно нахожусь на связи с руководством клуба, мы обсуждаем кандидатуры и мониторим ситуацию. Не исключаю, что новые игроки у нас зимой появятся, – имен, разумеется, называть не стану. Но в любом случае основные задачи будет решать тот состав, который есть сейчас. Я верю, что у этих ребят большой потенциал. И что они сделают все, чтобы порадовать и своих болельщиков, и своего президента.

– «Спартак» для России – особый клуб. Вы уже успели ощутить это на себе?

– Конечно. Но ведь и «Ювентус», где я работал раньше, – особый клуб для Италии. Так что я привык к непростым ситуациям (смеется).

– Но все-таки одно дело работать ассистентом в «Ювентусе», другое – главным в «Спартаке»!

– Понятно, что это другая степень ответственности. Но раз уж судьба преподнесла мне такой подарок, так надо употребить его с толком!

В ХАБАРОВСКЕ ПРОИГРАЛИ ПО СВОЕЙ ВИНЕ

– Вы верите в судьбу?

– Какие-то вещи предначертаны. Жизнь нередко дарит нам тот или иной шанс. Другое дело, что этим шансом надо еще уметь воспользоваться. Вот сейчас мне представился уникальный шанс, и я работаю над тем, чтобы использовать его на все сто. Но работаю не один, а вместе с коллективом, – не устану это подчеркивать.

– Вы в самом деле такой трудоголик или это темные российские вечера в Тарасовке не оставляют вам выбора?

– Ценю вашу иронию (смеется)! Мне нравится моя работа, нравится то, что я делаю. Тем более что работы в «Спартаке» непочатый край.

– Что больше всего запомнилось вам за эти месяцы?

– Да много чего... Например, недавний выезд в Томск, где мы играли в футбол где-то в «минус 15». Или выезд на кубковый матч в Хабаровск. Мы летели туда семь с лишним часов и попали в город, где разность во времени с Москвой – семь часов. Когда рассказываешь подобное в Италии, это производит сильное впечатление!

– А проиграли вы в Хабаровске из-за смены часовых поясов?

– Нет. Мы проиграли в Хабаровске из-за того, что сами допустили определенные ошибки. Детализировать не буду, потому что это наше внутреннее дело, но то поражение стало хорошим уроком для всех нас. И для игроков, и для всего тренерско-админи стративного штаба. На ошибках учатся!

– Если на зимний перерыв «Спартак» уйдет на первом месте, вам уже точно не отвертеться от звания главного фаворита чемпионата. А кто ваш главный конкурент?

– Наши главные конкуренты в борьбе за первые места всем давно хорошо известны, здесь я ничего нового не скажу. А вот нам самим нельзя ни в коем случае делить матчи по степени важности и менять настрой в зависимости от имени соперника. Наше дело – с максимальным настроем готовиться к каждой игре и к каждому противнику относиться как к главному конкуренту. Нельзя допускать потери концентрации, даже если играешь с командой из самого низа турнирной таблицы, – это можно дорого обойтись.

– То, что итальянские тренеры любят уделять много внимания тактике, известно всему футбольному миру. Ваши игроки не устают от лекций в вашем исполнении?

– Да, тактических занятий у ребят стало больше, чем было до меня (смеется). Но пусть потерпят! Наверное, какие-то плоды мои лекции все-таки приносят... А если серьезно, то я вижу, что у ребят горят глаза. Они чувствуют, что могут играть еще лучше. И набираются веры в свои силы. А это очень важно. Мы доверяем друг другу, и это дает результат. Но грех останавливаться на достигнутом!

БОРЩ ПОНРАВИЛСЯ, А ВОДКУ НЕ УПОТРЕБЛЯЮ

– Не секрет, что итальянские тренеры славятся еще и любовью к дисциплине за пределами поля, и пристрастием к таким «мелочам», как правильное питание. Как обстоит с этим дело в «Спартаке»?

– Ну, я же итальянский тренер – значит, и мы за этим следим. Я не устаю объяснять ребятам: большие победы приходят не только за счет самих игровых действий, а как результат целого комплекса составляющих. Туда входит и правильное питание, что тут удивительного?

– А как вы сами, кстати, относитесь к здоровому питанию? И как вам русская кухня?

– Если честно, я все-таки предпочитаю свою, итальянскую. Хотя пробовал, скажем, борщ, и он мне понравился. В Италии особое отношение к еде, и она у нас кажется мне в целом здоровой.

– Борщ вам понравился. А водка?

– Я не любитель спиртного, так что водка в число моих любимых напитков не входит (смеется). Да и к вину отношусь спокойно.

– Догадываюсь, что вопросы о работе с Антонио Конте вам изрядно надоели, и все же: вы продолжаете общаться?

– Конечно! Созваниваемся, обмениваемся новостями. Антонио – супертренер! А уж как тщательно он готовится к каждому сопернику – это отдельный разговор. Вот уж кто любитель мельчайших деталей – другого такого я среди тренеров не встречал. И совершенно закономерно, что Конте сегодня один из сильнейших тренеров мира и возглавляет такую большую команду, как «Челси».

– Не жалеете, что вы сейчас не вместе с ним в Лондоне?

– Возможно, наши дороги еще пересекутся, но на сегодняшни й день каждый из нас возглавляет свою команду. Как я могу жалеть, что работаю главным тренером «Спартака»?! Это и подарок судьбы, и большой вызов!

ВСЕМ СОВЕТУЮ СХОДИТЬ В МУЗЕЙ «СПАРТАКА»

– Какие у вас отношения с Леонидом Федуном?

– Смею думать, что хорошие, рабочие. Синьор Федун – большой бизнесмен и настоящий болельщик «Спартака». Он уже многое для него сделал – достаточно взглянуть на прекрасный стадион. И продолжает укреплять клубную инфраструктуру, выводя ее на серьезный европейский уровень. Понятно, что за короткий срок все сразу охватить нельзя, но я вижу в клубе большой потенциал для развития в целом. Бренд «Спартака» уже очень популярен у вас, но он может стать еще мощнее.

– Недавно вы посетили клубный музей. Какие у вас впечатления от экспозиции, которую буквально по крупинкам собирал его директор Алексей Матвеев?

– Я бы посоветовал посетить этот музей всем, кто любит «Спартак». На относительно небольшом пространстве очень мощно и красочно отражена вся его история. При этом музей одинаково интересен трофеями и историческими документами как людям в возрасте, так и молодым поклонникам футбола, для которых там придумано много интерактива.

– Подарили что-нибудь директору музея для пополнения коллекции?

– Я в «Спартаке» недавно и вписать свое имя в историю клуба еще не успел. Но, конечно, хочется это сделать. Что касается подарков, то все болельщики «Спартака» заждались самого главного – мы все знаем, о чем речь. Вот все вместе и работаем над тем, чтобы как можно быстрее преподнести им то, чего они так давно ждут!