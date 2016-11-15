Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4Авангард
Хоккей  ЦСКА- : -Автомобилист
Хоккей  Спартак- : -Трактор
Футбол  Россия- : -Румыния
Хоккей  СКА- : -Барыс
Футбол  Италия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мария Фоминых: Карякин показал себя феноменальным защитником

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мария Фоминых: Карякин показал себя феноменальным защитником
Источник: Reuters

Гроссмейстер Мария Фоминых объяснила «Советскому спорту», чем третья ничья в матче за шахматную корону отличается от первых двух.

Вспомнилось тут из детства: «Если наши гроссы встанут в оборону, не пробьётся Росси, скиснет Марадона…» Увлекаться сравнения футбола с шахматами не будем, но заметим, что по утверждению специалистов, Сергей Карякин показал себя уникальным защитником. Эх, таких бы сейчас Станислав Саламычу в сборную… Но не об этом речь.

Минувшей ночью в Нью-Йорке в матче за мировую шахматную корону игралась третья партия. И в отличие от первых двух партий, где соперники довольно быстро перешли к размену фигур, ситуация развивалась совсем иначе.

- Третья партия требует детального анализа, - признаётся в интервью «Советскому спорту» гроссмейстер Мария Фоминых, - но уже сейчас можно сказать, что Сергей Карякин в этой партии показал себя блестящим защитником. В ряде эпизодов он делал единственно возможные ходы. Кое-где шел на риск. И то, что Карлсен не добил его в эндшпиле – вообще уникальная и удивительная вещь.

- Компьютер временами показывал, что Карлсен – почти победитель партии: 80/20. Как Карякин смог вернуть ситуацию к ничейной?
- Ну, надо понимать, что это всё – компьютерное моделирование, математические подсчёты. Но ведь есть ещё и человеческий фактор.

- То, что к 35-му ходу у Карлсена появилась лишняя пешка – следствие его удачных находок или ошибка Карякина?
- Это был Берлинский эндшпиль, но не в его классическом варианте. Поэтому нельзя говорить, что вариант разыгрывался хорошо известный. Каждый следующий ход вносил свои нюансы и порой довольно серьёзно менял рисунок игры. Даже если ошибку Сергей и допустил (повторюсь, партия эта требует очень серьёзного анализа, тут всё очень неоднозначно), то показал себя просто потрясающим защитником. Как минимум дважды по ходу партии возникала ситуация, когда казалось, что белые (Карлсен) уже точно победили. Ан-нет. Ничья на 78-м ходу.

- Да, почти на излёте седьмого часа. Партия точно оказалась более драматургичной, чем первые две.
- Я бы не стала говорить, что первые две так скучны. Карлсен прекрасно провёл стартовую партию белыми, но чёрные смогли упростить ситуацию и добиться ничьей. А вот во второй партии Карякин абсолютно не смог использовать преимущество белого цвета. Как только Карлсен предлагал нестандартные ответы, выяснялось, что у Карякина никаких запасных вариантов не предусмотрено. Никакого джокера в рукаве. Поэтому ему пришлось уже самому упрощать ситуацию и вести к быстрой ничьей.

- Ваш прогноз?
- Карлсен фаворитом быть не перестал. Играет более универсально и разнообразно. Но иногда все эти плюсы ведь не могут сразу сложиться в общую победу. Так что будем следить. И наслаждаться.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Магнус Карлсен: Конечно, я разочарованНорвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился впечатлениями от третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с россиянином Сергеем Карякиным.Сергей Карякин: Очень рад, что смог выстоятьРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями от третьей партии матча за звание сильнейшего шахматиста на планете с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.Карякин сделал чудо. Не проиграл в почти проигранной партииКарякин сделал чудо. Не проиграл в почти проигранной партииНиколай Яременко – о третьей партии матча за звание мировой шахматной короны.Карякин и Карлсен сыграли вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мираРоссийских шахматист Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен не выявили победителя и в третьей партии матча за звание чемпиона мира.Третья партия: Карлсен белыми сыграл вничью с Карякиным. Как это былоТретья партия: Карлсен белыми сыграл вничью с Карякиным. Как это былоКарлсен – Карякин: «рубилово» – впереди!Карлсен – Карякин: «рубилово» – впереди!Николай Яременко успокаивает тех, кто переживает из-за двух ничьих на старте.Александр Халифман: Третья и четвертая партии будут гораздо интереснееАлександр Халифман: Третья и четвертая партии будут гораздо интереснееЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о первых двух партиях матча на первенство мира по шахматам в Нью-Йорке.Александр Халифман: Третья и четвертая партии будут гораздо интереснееЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о второй партии матча в Нью-Йорке.Александр Халифман: Вторая партия получилась еще скучнее первойЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о второй партии матча в Нью-Йорке.Шахматы как модный тренд. Почему шахматы снова должны стать популярныШахматы как модный тренд. Почему шахматы снова должны стать популярныОбозреватель «Советского спорта» Николай Яременко – о популярности шахмат.Александр Халифман: От Карякина лишь требовалась аккуратностьЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о первых двух партиях матча в Нью-Йорке.Александр Халифман: Пока Карлсен и Карякин присматриваются друг к другуЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о первых двух партиях матча в Нью-Йорке.Карлсен выстоял черными против КарякинаКарлсен выстоял черными против КарякинаВторая партия матча на первенство мира по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном завершилась вничью на 33-м ходу.Магнус Карлсен: Пытался захватить инициативу, но не нашел способ сделать этоНорвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился впечатлениями от второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с россиянином Сергеем Карякиным.Карякин и Карлсен сыграли вничью и во второй партии матча за звание чемпиона мираНорвежский шахматист Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграли вничью и во второй партию матча за звание сильнейшего шахматиста на планете.Как Карякин черными нейтрализовал КарлсенаКак Карякин черными нейтрализовал КарлсенаВ первой партии матча за шахматную корону российский гроссмейстер сыграл вничью с чемпионом мира.Магнус Карлсен: Сюрпризов в первой партии с Карякиным не былоНорвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился впечатлениями от первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с россиянином Сергеем Карякиным.Сергей Карякин: Я не упустил никаких крупных возможностей в матче с КарлсеномРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями от первой партии матча за звание сильнейшего шахматиста на планете с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.Карякин и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мираДействующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин разошлись миром в первой партии матча за звание сильнейшего шахматиста на планете.Дмитрий Песков, Сергей Карякин, мэр Нью-Йорка и черные фигурыДмитрий Песков, Сергей Карякин, мэр Нью-Йорка и черные фигурыЗа несколько часов до начала матча на первенство мира по шахматам менеджер Карякина рассказал о том, что происходило в Нью-Йорке накануне.

Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости

Cпецпредложение