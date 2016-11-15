Мария Фоминых: Карякин показал себя феноменальным защитником

Гроссмейстер Мария Фоминых объяснила «Советскому спорту», чем третья ничья в матче за шахматную корону отличается от первых двух.

Вспомнилось тут из детства: «Если наши гроссы встанут в оборону, не пробьётся Росси, скиснет Марадона…» Увлекаться сравнения футбола с шахматами не будем, но заметим, что по утверждению специалистов, Сергей Карякин показал себя уникальным защитником. Эх, таких бы сейчас Станислав Саламычу в сборную… Но не об этом речь.

Минувшей ночью в Нью-Йорке в матче за мировую шахматную корону игралась третья партия. И в отличие от первых двух партий, где соперники довольно быстро перешли к размену фигур, ситуация развивалась совсем иначе.

- Третья партия требует детального анализа, - признаётся в интервью «Советскому спорту» гроссмейстер Мария Фоминых, - но уже сейчас можно сказать, что Сергей Карякин в этой партии показал себя блестящим защитником. В ряде эпизодов он делал единственно возможные ходы. Кое-где шел на риск. И то, что Карлсен не добил его в эндшпиле – вообще уникальная и удивительная вещь.

- Компьютер временами показывал, что Карлсен – почти победитель партии: 80/20. Как Карякин смог вернуть ситуацию к ничейной?

- Ну, надо понимать, что это всё – компьютерное моделирование, математические подсчёты. Но ведь есть ещё и человеческий фактор.

- То, что к 35-му ходу у Карлсена появилась лишняя пешка – следствие его удачных находок или ошибка Карякина?

- Это был Берлинский эндшпиль, но не в его классическом варианте. Поэтому нельзя говорить, что вариант разыгрывался хорошо известный. Каждый следующий ход вносил свои нюансы и порой довольно серьёзно менял рисунок игры. Даже если ошибку Сергей и допустил (повторюсь, партия эта требует очень серьёзного анализа, тут всё очень неоднозначно), то показал себя просто потрясающим защитником. Как минимум дважды по ходу партии возникала ситуация, когда казалось, что белые (Карлсен) уже точно победили. Ан-нет. Ничья на 78-м ходу.

- Да, почти на излёте седьмого часа. Партия точно оказалась более драматургичной, чем первые две.

- Я бы не стала говорить, что первые две так скучны. Карлсен прекрасно провёл стартовую партию белыми, но чёрные смогли упростить ситуацию и добиться ничьей. А вот во второй партии Карякин абсолютно не смог использовать преимущество белого цвета. Как только Карлсен предлагал нестандартные ответы, выяснялось, что у Карякина никаких запасных вариантов не предусмотрено. Никакого джокера в рукаве. Поэтому ему пришлось уже самому упрощать ситуацию и вести к быстрой ничьей.

- Ваш прогноз?

- Карлсен фаворитом быть не перестал. Играет более универсально и разнообразно. Но иногда все эти плюсы ведь не могут сразу сложиться в общую победу. Так что будем следить. И наслаждаться.





