Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург (мол)- : -Локомотив (мол)
Хоккей  Нефтехимик- : -Лада
Баскетбол  ЦСКА- : -Жальгирис
Футбол  Арсенал Тула- : -ЦСКА
Футбол  Рубин- : -Ростов
Футбол  Лорьян- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Шутили: может, ты бессмертный?» Чемпион России, переживший остановку сердца

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Сергей Ткачев (справа)
Сергей Ткачев (справа)Источник: ФК «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» - о кризисе в «Кубани», уходе Леонида Кучука из «Локомотива» и несостоявшемся переходе в клуб бундеслиги. 

«Скрипченко не говорил, почему ушел из «Урала»

– Через полгода в ЦСКА вас арендовали «Крылья». Как появился такой вариант?
– Мне сказали о нем в межсезонье, другие я и не рассматривал. В ЦСКА играл мало, поэтому сразу согласился. Приятно вернуться в Самару, хотел приехать сюда, поиграть.

– Шесть лет назад вы не подписали контракт с «Крыльями», потому что руководство не готово было платить вашим агентам. Эти люди еще работают в клубе?
– Думаю, нет. Тогда мне как сказали: «С тобой мы подпишем контракт, а агенты – зачем они тебе нужны? Не надо их». Но они мне в первую очередь друзья, тот период моей жизни был сложным, они во многом мне помогли.

– Вы же рассказывали тем людям в клубе, что с ними через многое прошли, жили в ужасных квартирах, где не было горячей воды? И все равно отказали?
– Да. Руководство толкало меня к тому, чтобы я остался в команде и бросил агентов. У меня не такие жизненные принципы, поэтому я ушел.

– Сейчас «Крылья» идут на последнем месте, при этом уступают максимум в один мяч, если не брать поражение 0:3 от «Рубина».
– Здесь в первый раз столкнулся с тактикой в пять защитников. Очень много сил уходит на оборону. К сезону подготовились хорошо, сыгранность есть, но что–то пошло не так. Сейчас пришел новый тренер с более атакующей тактикой, стараемся принять новые требования.

– Вадим Скрипченко покинул «Урал» после скандальной игры с «Тереком». Видели тот матч?
– Не смотрел. Слышал разговоры какие-то, но ничего не хотел читать об этом.

– Он рассказывал, почему ушел?
– Ничего не говорил. Сказал, что рад попасть в «Крылья», что постарается набрать как можно больше очков.

«Помню, как сильно Жулиано играл в «Днепре»

– «Крылья» следующим матч играют с «Зенитом». У петербуржцев больше шансов стать чемпионом, чем у «Спартака»?
 – Думаю, да. Красно–белые давно не лидировали в таблице. У москвичей появилась стабильность, которой раньше не было, но не могу сказать, что ее хватит до конца сезона. Нам еще предстоит сыграть и с теми, и с другими, лучше бы ответил после этих матчей (смеется).

– Вы провели пару сезонов в чемпионате Украины, когда там работал Мирча Луческу. «Зенит» становится похожим на его же «Шахтер»?
– Различия есть. В «Шахтере» было много бразильцев, они играли быстрее. В «Зените» сейчас команда строится, нужно время.

– Вы играли против Жулиано. Не удивлены, что бразилец быстро стал лидером «Зенита»?
– Когда он перешел, я говорил ребятам, что помню, как сильно Жулиано играл в «Днепре». Удивился, что он так резко выстрелил. Может, сыграло роль, что Луческу знал его, это помогло ему раскрыться.

«Локомотив» мог расстаться с Кучуком по–человечески»

– В «Локомотив» вы пришли вместе с Леонидом Кучуком. Сезон-2013/14 команда завершила на третьем месте в РФПЛ, все было хорошо. Следующий начался с конфликта с футболистами. Что произошло?
– Конфликта особо и не было. Обо всех тайнах я тоже рассказать не могу. Все, что было внутри клуба, там и должно оставаться. Может, что-то произошло у Кучука с Ольгой Смородской. 

– Мбарк Буссуфа и Лассана Диарра отказались с ним работать и покинули клуб.
– Они, например, любили приехать позже остальных после выходных. Нам давали три дня отдыха, они приезжали через пять. По отношению к остальным это было некрасиво: мы уже работаем, а их нет.

Я еще так понял, что когда Кучук им запрещал что-то делать, они сразу звонили Смородской, шли против его воли. Писали про конфликт Самедова и Кучука – это ерунда полная. Уходя, Станиславович со всеми нормально попрощался.

– Про Буссуфу и Диарра можно сказать, что «поймали звезду»?
– Они очень сильные игроки. Но все футболисты должны быть наравне. Мы тоже могли начать конфликтовать из-за их поведения, но никто этого не делал, потому что все – профессионалы. Многие говорили, что Буссуфе и Диарра не нравилось что-то в тренировочном процессе, но остальные работали молча.­­­

– Гильерме в интервью рассказывал, что Кучук обвинял в отсутствии результата футболистов, но не себя. Так и было?
– Нет. Я никогда еще не работал с тренером, который обвинял бы только игроков. Всегда вину брали на себя. Хотя, считаю, иногда нужно, чтобы это делали футболисты, они же играют на поле. Кучук – фанат футбола, он не спит ночами, всегда что–то смотрит, разбирает.

– Когда Кучука не пустили на базу «Локомотива», как вы отреагировали?
– Я узнал обо всем из новостей, тренировку тогда отменили. Вообще так делать неправильно. Можно было по-человечески расстаться. Когда такие вещи происходят, непонятно, что там на самом деле.

«Сейчас все идет к распаду «Кубани»  

– Когда «Кубань» прошлой зимой вас арендовала, как обстояли дела клуба в финансовом плане?
– Два-три месяца все было нормально, а потом ситуация изменилась. Обещали, что заплатят завтра, скоро – кормили завтраками в общем. Про нас говорили, что мы не играем, бедные такие, не платят нам. А мы играли хорошо, просто не шло. В Кубке – все прекрасно, в чемпионате – что-то не то, ничья за ничьей. Состав был сумасшедший, но отсутствовал результат, неудачное возвращение у Кучука получилось.

– Сколько месяцев не платили?
– На три-четыре задерживали, хотя старались не задерживать больше, чем на два. Есть же закон: если футболисту не платят больше трех месяцев – он может расторгнуть контракт. Но мы не плакали из-за этого. Больше обидно, что в этой неопределенной ситуации в «Кубани» не было руководителя.

Как-то пришел к нам Иван Перонко (бывший вице-губернатор Краснодарского края – Прим.ред.) Указывает на эмблему клуба и говорит: «Видите год основания? 1928-й. Думаете, команда распадется? Да вы что! Такого не будет». А сейчас все к этому идет.

Болельщики поливали грязью и меня, и Беленова: что мы, как крысы, бегущие с тонущего корабля. Я выходил на поле, хотел принести результат команде. Травмы получал, надрывая заднюю поверхность бедра, только хуже себе делал. Мы просили: кто-то, может, приедет и объяснит, какие цели у клуба, какие задачи? Никого не было. Мы играли, старались сохранить «Кубань» в чемпионате России.

Понятно, с финансами тяжело, но у всех же семьи. Мы молчали – потом я уже не смог. Получил травму – тишина. После сказал клубу: выплатите зарплату, либо обращусь в Палату по разрешению споров. Я сразу подавать жалобу не стал, но со мной так никто и не пообщался.

Когда перед уходом на зимнюю паузу играли с «Краснодаром», просили, чтобы кто-то перед матчем или после зашел – опять тишина. «Кубань» в моем сердце останется надолго, я хотел там играть и люблю этот клуб. Мне нравится Краснодар – буду, может, жить в этом городе. Вроде, Краснодарский край богатый, но обидно, что так происходит. Мы могли и бойкотировать игры, но нам самим это не надо. Мы же любим футбол, а не только деньги. Но как можно получать кайф от игры, если ты не знаешь, что тебя ждет в команде?

– С вами рассчитались?
– Да, все выплатили. Теперь это уже история. Но я всегда рад приехать в Краснодар. Иногда удивительно, что столько времени прошло, а все равно узнают. Болельщики искренне и всем сердцем переживали за команду. Им огромное спасибо.

«Звездности, как некоторые говорят, у Слуцкого нет»

– В январе вы уже были готовы ехать в «Штуттгарт» свободным агентом, но планы изменил звонок Леонида Слуцкого, который пригласил вас в ЦСКА. Что он сказал, как убедил?
– Звонок от Слуцкого случился в самый последний момент. Был интерес от «Рубина», «Динамо», но тогда я еще планировал попробовать себя в Европе. Я уже сидел на чемоданах, в Германии должен был пройти медобследование.

Вообще не хотелось уезжать из России, менять обстановку – я женатый человек. Как будто кто-то услышал об этом, и позвонил Леонид Викторович: сказал, что хочет видеть меня в ЦСКА. Надеюсь, еще будет шанс себя проявить. Тем более, сейчас в команде много травмированных игроков, а в контракте прописано, что меня могут вернуть.

– Тот факт, что тогда Слуцкий был тренером сборной, тоже был важен?
– Естественно. Если бы удачно сыграл за ЦСКА – может, получилось бы и за сборную выступить. Когда приехал в клуб, Слуцкий сказал, что хочет попробовать меня на позиции левого защитника, это был эксперимент. Но из-за травмы, с которой я играл еще за «Кубань», было тяжело быстро восстановиться, влиться в игру.

– Совмещение со сборной сказалось на самом Слуцком, на его работе в ЦСКА?
– Он всегда шутил, нервозности я не замечал, в клубе этого не было видно. Понятно, что в день матчей он переживал, это заметно по тому, как он качается в кресле (смеется). А в остальные дни тренер был в хорошем настроении.

– Со Слуцким вы познакомились, когда он работал в «Крыльях». Изменился Леонид Викторович за 7 лет?
– Каким был, таким остался. Звездности, как некоторые говорят, у него нет (смеется).

– У ЦСКА сейчас плохи дела в Лиге чемпионов, отставание от «Спартака» растет. Как думаете, пора ли что-то менять в клубе?
– Просто сейчас идет черная полоса: травмы, шумиха с дисквалификацией Еременко – все это сказывается на игроках, на тренерском штабе. Я знаю команду, ребят – они могут выбраться из любой ситуации. Не думаю, что нужны какие-то изменения. Нужно время, чтобы прийти в себя, и все будет хорошо.

– Кстати, о Еременко. Все ждут, когда УЕФА огласит решение по его делу.
– Заседание прошло, а они все откладывают. Мы в нетерпении узнать, что же произошло. Я был удивлен его дисквалификацией. Рома – хороший человек и футболист.

– Вы с ним разговаривали?
– Нет, он сейчас не на связи. Его все дергают, звонят. Наверно, поменял номер. Или просто выключил телефон.

«После остановки сердца страшно было играть головой»

– Восемь лет назад во время матча ЛФЛ за клуб ФЦШ-73, в котором вы начали заниматься футболом, у вас остановилось сердце на несколько минут. Вспоминаете об этом?
– Конечно. Каждый раз, когда собираемся всей семьей, об этом речь заходит. В кругу друзей сейчас об этом реже спрашивают, а раньше прикалывались: «Может, ты бессмертный? Или какая-то способность у тебя есть?» Когда перехожу в новый клуб, всегда в интервью вопросы об этом есть. Всем интересно же. Это было давно, можно об этом забыть.

– Через какое время сыграли следующий матч?
– У меня еще нос был сломан и сотрясение мозга, месяца полтора мне потребовалось на восстановление.

– Был страх перед первым выходом на поле после этого случая?
– Да, страшно было играть головой, бороться наверху. У меня такой прием был: мяч летит, я резко убираю голову, и он неожиданно попадет в лицо футболисту, который находился сзади меня. Боязнь была, но недолго: раз сыграл, второй – и все прошло.

– С врачом, который спас вам жизнь, общаетесь?
– Да. Хоть и нечасто, но связь держим, обмениваемся смс-ками. Он с чемпионством меня поздравлял, если забиваю – тоже напишет.

– Родители же не знали сначала о случившемся. Вице-президент клуба сказал им, что у вас перелом носа
– Да, они приехали на следующий день в больницу. У меня ужасный отек был. Людей, которые меня навещали, было очень много. Стояли колонной около палаты. Мама подумала: вот как любят ее сына, столько человек пришло к нему из-за носа. Через неделю вышла газета, мама ее всегда покупала, и на первой странице заглавными буквами было написано, что я едва не расстался с жизнью. Она поплакала, обняла меня и все. Время прошло, поэтому она отошла, легче было это воспринимать. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Константин Лепехин: Беспокоит отсутствие мотивации у футболистов «Зенита»Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями в преддверии матча питерцев с «Крыльями Советов» в 14-м туре РФПЛ.Марио Фернандес: ЦСКА и не выходил из чемпионской гонкиМарио Фернандес: ЦСКА и не выходил из чемпионской гонкиСегодня ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом», а незадолго до матча защитник армейцев дал интервью «Советскому спорту Футболу».УЕФА: Скорее всего, решение по делу Еременко будет принято завтраУЕФА, вероятнее всего, завтра примет решение в деле полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Об этом сообщили в пресс-службе организации.Тайна дела Романа Еременко. Почему мы никогда не узнаем о нем всей правдыТайна дела Романа Еременко. Почему мы никогда не узнаем о нем всей правдыВы не находите это странным? Ведущий полузащитник ЦСКА полтора месяца отстранен от футбола и мы до сих пор не знаем, почему.«Сборной России нужен Кадыров с микрофоном». Итоги года от Евгения Ловчева«Сборной России нужен Кадыров с микрофоном». Итоги года от Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги года для нашей национальной команды.Иван Новосельцев: Готов сыграть с «Крыльями»Защитник «Зенита» Иван Новосельцев, испытывавший проблемы со здоровьем, сообщил, как он себя чувствует.Миланов сможет принять участие в игре с «Арсеналом»Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что футболист Георгий Миланов сможет принять участие в игре 14-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».Футболисты ЦСКА отправились в Тулу на автобусеФутболисты ЦСКА отправились в Тулу на 14-го тура РФПЛ с «Арсеналом» на автобусе, сообщает официальный твиттер армейцев.Василий Уткин на «Эхе Москвы»: Говорят, в крови Еременко обнаружено наркотическое веществоВасилий Уткин на «Эхе Москвы»: Говорят, в крови Еременко обнаружено наркотическое веществоВедущий передачи «Футбольный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал ситуацию с отстранением от футбола полузащитника ЦСКА Романа Еременко.ЦСКА проведет зимний сбор в КампоамореФутболисты ЦСКА традиционно проведут один из зимних сборов в Испании, сообщает Bobsoccer.ЦСКА предложит Березуцким новые контракты с понижением зарплатыЦСКА во время зимнего перерыва проведет переговоры о продлении соглашений с несколькими игроками, в частности, с братьями Василием и Алексеем Березуцкими, Зораном Тошичем и Георгием Щенниковым, сообщает Life.ЦСКА сделал официальное предложение по трансферу 19-летнего нападающего из НигерииКак сообщает Owngoalnigeria.com, московский ЦСКА планирует укрепить атакующую линию в январе 2017 года.В ЦСКА недовольны игрой Ионова, клуб не станет выкупать футболиста у «Динамо»Как сообщают «Известия», в московском ЦСКА не планируют выкупать полузащитника Алексея Ионова, права на которого принадлежат столичному «Динамо».Голы Ничушкина и Жаркова принесли победу ЦСКА в матче с «Автомобилистом»В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на домашнем льду обыграл «Автомобилист» со счетом 2:0.Федор Чалов: Кумиром в ЦСКА является Вагнер Лав, а эталоном нападающего – Роналдо18-летний нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал, как совмещает учебу и футбол, а также назвал игрока армейцев, с которого старается брать пример.Дмитрий Градиленко: Не верю, что Карпин откажется возглавить ЦСКАБывший защитник ЦСКА Дмитрий Градиленко поделился мнением о влиянии клубного патриотизма.Корниленко задумался о завершении карьеры в сборной БелоруссииНападающий сборной Белоруссии и «Крыльев Советов» Сергей Корниленко задумывается о завершении карьеры в национальной команде.Миланов пройдет дополнительное медобследование в ЦСКАВрач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что полузащитник армейцев проведет дополнительное медицинское обследование, когда тот вернется в расположение команды.Отстранение Еременко продлено до 19 ноябряУЕФА продлил отстранение полузащитника ЦСКА Романа Еременко до 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.УЕФА: Окончательного решения по Еременко сегодня не будетРешение по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко сегодня объявлено не будет.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Сергей Ткачёв
Сергей Ткачёввсе новости

Cпецпредложение