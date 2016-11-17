Кокорин – худший. Кто что показал в ноябрьских матчах сборной России

Александр Кокорин Источник: РФС

«Советский спорт» публикует ТТД игроков, принявших участие в ноябрьских матчах сборной России с Катаром и Румынией.

Игорь Акинфеев

Минуты – 147

ТТД – 63/44 (70%)

Передачи – 37/33 (89%)

Отбитые удары – 3/2 (67%)

Оценка – 6

В контрольных матчах ЦСКА на сборах Акинфеев почти не играет. Почему бы сборной не перенять этот опыт? А если нет, зачем тогда выдергивать из клубов других вратарей? В первом матче Игорь привез пенальти, во втором остался без работы – Румыния не нанесла ни одного удара в створ ворот.

Станислав Крицюк

Минуты – 33

ТТД – 15/13 (87%)

Передачи – 8/8 (100%)

Отбитые удары – 4/3 (75%)

Оценка – 6,5

Выдал хорошую статистику отраженных ударов, не ошибался в передачах. Пропустил после розыгрыша стандартного положения.

Федор Кудряшов

Минуты – 173

ТТД – 184/157 (85%)

Передачи – 124/107 (86%)

Единоборства – 19/12 (63%)

Оценка – 6

Играл не совсем на своей позиции – левого центрального. Тогда как в «Ростове» чаще играет на фланге. Собрал неплохой урожай единоборств, хотя смущают 0 удачных отборов за 173 минуты. То ли работы не было, то ли активности не хватало.

Илья Кутепов

Минуты – 180

ТТД – 172/144 (84%)

Передачи – 106/91 (86%)

Единоборства – 26/19 (73%)

Оценка – 6,5

Кто был активен, так это Кутепов. В матче с Катаром показал лучший результат среди защитников по отборам (4/2). С другой стороны, 7 потерь мяча, что очень много для центрального защитника (поэтому оценка занижена). Чаще всех, кроме вратаря, начинал атаки длинным пасом (4/3). В матче с Румынией стал лучшим по выигранным единоборствам (71%) и подборам/перехватам (18).

Виктор Васин

Минуты – 90

ТТД – 65/59 (91%)

Передачи – 37/32 (86%)

Единоборства – 10/9 (90%)

Оценка – 6,5

Отыграл на приличном уровне с минимальным процентом брака. В матче с Катаром стал лучшим по подборам/перехватам (16). А еще показал стопроцентную эффективность в отборах мяча (3/3).

Андрей Семенов

Минуты – 90

ТТД – 86/63 (73%)

Передачи – 55/40 (73%)

Единоборства – 14/9 (64%)

Оценка – 6,5

В матче с Румынией забрал у Кутепова функцию первого паса в атаку (8/3). Точность низкая, и вообще 73% для центрдефа – откровенно мало. Семенова и Васина можно рассматривать как конкурентов в связке с Кутеповым (если речь идет о классической модели с двумя центрдефами). Илья – единственный центральный защитник, отыгравший все 180 минут.

Дмитрий Комбаров

Минуты – 80

ТТД – 93/74 (80%)

Передачи – 64/54 (84%)

Передачи в штрафную площадь – 7/3 (43%)

Единоборства – 11/4 (36%)

Удары – 1/0 (0%)

Оценка – 6

В матче с Катаром стал лучшим игроком по передачам в штрафную площадь (7/3). Однако ключевым стал только один пас. В «Спартаке» Комбаров делает в среднем по 3 таких паса за матч. В то же время стал худшим среди оборонительных игроков по выигранным единоборствам (36%). Ни разу не вступил в верховую борьбу. Такие же цифры только у вратарей. Совершил 11 потерь мяча, причем 3 – на своей половине поля. Для сравнения у Самедова в матче с Катаром было только 5 потерь. В общем, сыграл значительно ниже своего уровня.

Юрий Жирков

Минуты – 45

ТТД – 37/26 (70%)

Передачи – 26/19 (73%)

Передачи в штрафную площадь – 2/0 (0%)

Единоборства – 5/2 (40%)

Удары – 0/0 (0%)

Оценка – 5

0 отборов, 0 обводок, 0 острых передач. Вышел для массовки. Оправдывает Жиркова только то, что в самом дебюте матча с Румынией он получил травму. Но почему тогда не заменили сразу? Игра-то товарищеская…

Роман Шишкин

Минуты – 45

ТТД – 47/38 (81%)

Передачи – 32/26 (81%)

Передачи в штрафную площадь – 1/0 (0%)

Единоборства – 9/7 (78%)

Удары – 0/0 (0%)

Оценка – 6

Исполнял непривычную для себя роль латераля. Хотя с этими в матче с Катаром столкнулись многие. Поучаствовал в четырех быстрых атаках, 6 раз ввел мяч из аута. Сказать об игре Шишкина больше, наверное, и нечего.

Александр Самедов

Минуты – 174

ТТД – 166/124 (75%)

Передачи – 109/86 (79%)

Передачи в штрафную площадь – 15/9 (60%)

Единоборства – 20/8 (40%)

Удары – 4/2 (50%)

Оценка – 7

Пожалуй, был лучшим. Самым заметным уж точно. 15 передач в штрафную площадь, пусть половина из них со стандартов, – это круто. Но настораживает количество удачных обводок – одна за 174 минуты. И вообще в этом компоненте игры сборная России показывает кошмарные цифры: в среднем 30 обводок за матч с эффективностью 49%. Чтобы лучше понимать, худшая команда премьер-лиги по этому показателю – «Амкар» – имеет 51% удачных обводок. Худшая. А тут 49%. У «Спартака» на томском катке было 57%. Почему в сборной игроки теряют индивидуальное мастерство? Почему боятся обыгрывать? Что за метаморфоза с ними приключается? При всех, к слову, тренерах.

Денис Глушаков

Минуты – 180

ТТД – 187/151 (81%)

Передачи – 114/100 (88%)

Ключевые передачи – 3/3 (100%)

Единоборства – 30/18 (60%)

Удары – 6/2 (33%)

Оценка – 7

Показал хорошее движение. 30 единоборств с эффективностью 60% – приличные цифры для опорного хавбека. В первом матче совершил 3 удачных отбора (один из лучших показателей). А против Румынии стал самым бьющим игроком (4/2) и лучшим по отборам (5/3). Подтвердил, что находится в отличной форме.

Юрий Газинский

Минуты – 37

ТТД – 28/22 (79%)

Передачи – 16/14 (88%)

Ключевые передачи – 1/1 (100%)

Единоборства – 5/2 (40%)

Удары – 1/1 (100%)

Оценка – 6

В матче с Катаром получил отличный шанс забить, но им не воспользовался.

Павел Могилевец

Минуты – 73

ТТД – 45/29 (64%)

Передачи – 22/17 (77%)

Ключевые передачи – 0/0 (0%)

Единоборства – 11/4 (36%)

Удары – 0/0 (0%)

Оценка – 5,5

Вышел для массовки. Показатель брака впечатляет (36%). Сравните с Глушаковым (19%), Оздоевым (20%), Газинским (21%) и Зобниным (25%). Но кому предъявлять претензии – Могилевцу или Станиславу Черчесову? Не совсем понятно, что в стартовом составе делал футболист, который в этом сезоне премьер-лиги сыграл всего 22 минуты. Это даже не ближайший резерв «Зенита». Это глухой запас.

Роман Зобнин

Минуты – 180

ТТД – 182/136 (75%)

Передачи – 93/80 (86%)

Ключевые передачи – 2/2 (100%)

Единоборства – 41/18 (44%)

Удары – 2/1 (50%)

Оценка – 6

Пахал. 41 единоборство – рекорд ноябрьских матчей. Только вот качество подвело: против Румынии всего 28% выигранных дуэлей. Был одним из немногих, кто не боялся включать дриблинг (13 раз), но во втором матче опять же подвело качество – одна удачная обводка из семи. Вообще в игре с Румынией с Зобниным что-то случилось. Ко всему прочему, 10 потерь мяча, что непозволительно много для игрока средней линии. В премьер-лиге Роман входит в топ-5 игроков по обводкам и выигрывает единоборства в 55% случаев.

Магомед Оздоев

Минуты – 45

ТТД – 55/44 (80%)

Передачи – 34/29 (85%)

Ключевые передачи – 1/1 (100%)

Единоборства – 10/4 (40%)

Удары – 1/1 (100%)

Оценка – 7

Забил победный гол, коих в нынешнем году было крайне мало. Поэтому такая относительно высокая оценка (по десятибалльной шкале).

Александр Ерохин

Минуты – 74

ТТД – 74/50 (68%)

Передачи – 48/35 (73%)

Ключевые передачи – 5/0 (0%)

Единоборства – 14/6 (43%)

Обводки – 5/3 (60%)

Удары – 1/0 (0%)

Оценка – 6

В первом матче явно не понял, что надо делать. То ли Ерохин играл левого полузащитника-нападающего, то ли центрального атакующего – это мы вряд ли уже узнаем. Статистика ключевых передач вызывает беспокойство.

Алексей Миранчук

Минуты – 60

ТТД – 57/37 (65%)

Передачи – 30/22 (73%)

Ключевые передачи – 0/0 (0%)

Единоборства – 19/10 (53%)

Обводки – 7/5 (71%)

Удары – 0/0 (0%)

Оценка – 6

В матче с Румынией стал лучшим по обводкам (7/5). Со своими обязанностями не справился: ни ударов, ни ключевых передач. Возможно, Миранчуку стоит играть на более привычной позиции центрального атакующего полузащитника, а не оттянутого нападающего?

Александр Кокорин

Минуты – 180

ТТД – 147/81 (55%)

Передачи – 45/34 (76%)

Ключевые передачи – 3/2 (67%)

Единоборства – 56/21 (38%)

Обводки – 14/6 (43%)

Удары – 1/1 (100%)

Оценка – 5,5

Запорол несколько моментов, не реализовал пенальти, показал страшный брак (45%). Вообще в сборной все нападающие выглядят хуже, чем в своих клубах. У Смолова в матче с Ганой брак составил 46%, у Дзюбы в матче с Коста-Рикой – 49%. В клубах эти цифры выше. Разумеется, брак – это вторичный показатель для форварда. Лишь бы забивал и отдавал. В статистике Кокорина ничего криминального нет. Так что забудем о ТТД. Но вот КПД… У Александра оценка выше, чем у Жиркова, но сыграл он 180 минут (один из четырех игроков наряду с Кутеповым, Глушаковым и Зобниным). С него другой спрос. Как за 180 минут центрфорвард умудрился нанести всего один удар в створ (с пенальти) – главная загадка ноября.

Дмитрий Полоз

Минуты – 74

ТТД – 61/34 (56%)

Передачи – 22/16 (73%)

Ключевые передачи – 3/1 (33%)

Единоборства – 23/8 (35%)

Обводки – 4/3 (75%)

Удары – 3/1 (33%)

Оценка – 6,5

Прекрасно вышел на замену в матче с Румынией. Против Катара же, как и большинство, ничего не понял. К Полозу стоит присмотреться. В роли оттянутого нападающего (а такой в тактике Черчесова, как мы убедились, есть) он, возможно, лучший в стране на сегодняшний день.

Кирилл Панченко (9 минут), Иван Новосельцев (7) – без оценки.