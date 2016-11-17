Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал (мол)0 : 2ЦСКА (мол)
Хоккей  Торпедо- : -Металлург
Хоккей  СКА- : -Автомобилист
Баскетбол  УНИКС- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Москва
Хоккей  Спартак- : -Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Исинбаева: Я совершенно не жду второй части доклада Макларена

Игорь Емельянов, Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Елена Исинбаева
Елена ИсинбаеваИсточник: «Советский спорт»

После завершения Всероссийского форума спортсменов на вопросы журналистов ответила самая известная в мире российская легкоатлетка Елена Исинбаева.

- Сегодня звучат определенные заявления относительно выборов на пост главы федерации легкой атлетики.
- У кого звучат?

- У ваших конкурентов.
- Ну, это нормально.

- Как вы предполагаете совмещать работу главы федерации – если вас изберут 9 декабря – и выполнение обязанностей члена комиссии спортсменов МОК?
- Элементарно. Да, это ответственная работа, комиссия спортсменов. Но она же не ежедневная!

- Олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, ваш предшественник в этой комиссии МОК, рассказал, что при серьезном подходе к делу из жизни вычеркивается три с половиной месяца в году.
- Ну да, три с половиной месяца. А остальное время уйдет на работу в федерации.

- Судя по вашему настрою, вы уверены в своей победе на выборах?
- Я никогда ни в чем не уверена окончательно - когда вопрос стоит о выборе. И выбор этот будут делать люди. А не я. Я уверена в своих победах на секторе. Потому что там все зависит от меня. А на выборах президента федерации от меня мало что зависит. Там все зависит от людей голосующих.

- Но ведь федерация легкой атлетики сейчас поражена в правах на международном уровне. И за что и зачем тогда биться?
- Ну, а зачем тогда жить – вы не задавали себе такой вопрос? Я могу спросить пришедших сюда журналистов – зачем вы работаете? Если подходить ко всему с позиции «зачем это нужно?», можно просто дома сидеть и ничего не делать. А можно попытаться что-то исправить. Что-то подсказать. Сегодня мы не раз слышали: самые главные люди – это спортсмены. И спортсменам известно, как должна работать система эффективно. Именно мы выступаем и на олимпиадах, и на чемпионатах мира. И мы знаем внутренние проблемы - мы с ними сталкиваемся постоянно.

- Но вы же станете чиновником, сухим администратором-буквоедом, если вас изберут?
- А это не важно. У меня есть благотворительный фонд. Он успешно три года работает. Его президентом я являюсь. У меня есть управленческий опыт. Я разбираюсь в людях. Я наняла замечательную команду. О работе моего фонда вы можете узнать на моем сайте и сайте фонда. Я все сделала с нуля без единой копейки. Это ведущая благотворительная организация в моем городе и области. Мы выходим на российский уровень. Когда мне говорят, что «нету опыта» - это слишком легкая формулировка. Опыта нет ни у кого из тех, кто приходит на новую работу. Мой главный опыт – я двукратная олимпийская чемпионка. Я знаю спортсменов, я понимаю их. Я знаю, чем могу им помочь.

- Но ведь права легкоатлетов на участие в международных соревнованиях были ущемлены. Как их восстановить по возможности быстро?
- Это самое главное для человека, который возглавит федерацию легкой атлетики. Это уже станет победой того, кому удастся это сделать.

- Вас накануне выборов поддержали ряд действующих спортсменов. В частности, чемпион мира Сергей Шубенков. Какое значение имеет поддержка ваших коллег, а не чиновников-тяжеловесов?
- Это имеет большое значение. Мы все спортсмены, мы все независимы. Мы имеем право говорить все, что мы хотим. И поддерживать того, кого хотим. К этому никого не принуждают и не склоняют. Вы сами знаете – все спортсмены гордые. И попробуй кому-нибудь что-нибудь прикажи. Не получится! Если спортсмены выражают свою поддержку – это очень приятно. Это их выбор и их мнение. Но и другие кандидаты замечательные люди. И у них тоже мощная поддержка.

- Когда вас избирали в комиссию спортсменов МОК, вас тогда поздравил только один человек из той комиссии. Какое сейчас отношение к вам?
- Сейчас у меня отличные отношения с членами комиссии спортсменов МОК. Мне безумно приятно было провести с ними почти две недели в Лозанне. Я вернулась оттуда два дня назад – у нас замечательный председатель, у нас замечательный коллектив. И самое приятное, что нет никакого предвзятого отношения из-за того, что я была избрана от России и представляю Россию. Люди оценивают по профессиональным качествам и по заслугам. По твоим достижениям и по манере повеления в данных проектах. Я безумно счастлива быть избранной и работать в МОКе. Я предчувствую, что буду очень полезной.

- Что вы ждете от публикации в середине декабря второй части доклада Макларена?
- Я этого совершенно не жду. Потому что от нас ничего не зависит. Как говорил президент МОКа, в этот момент вся мировая общественность прильнет к экранам и будет смотреть, что же они там придумают. Я жду как и все – с большим любопытством.

- Говорят, что это может плохо закончится для российского спорта…
- Слушайте, уже не сладко, откровенно говоря. После того, как паралимпийцев не пустили в Рио – уже мало хорошего. Но я верю в эффективность работы наших руководителей. И не может быть так, чтобы было еще хуже.

- Что вы конкретно делаете в комиссии спортсменов МОК?
- На комиссии спортсменов у нас был мозговой штурм. Всех загружали информацией о том, что такое эта комиссия, какие цели и задачи. Ради чего работаем. Как мы можем быть эффективны в международном олимпийском комитете. Мы поняли, что мы уже не просто спортсмены, а мы те самые эффективные люди, которые могут принимать решения. Ну, вернее не принимать, а представлять на рассмотрение исполкома. И, конечно же, к нам будут прислушиваться. Раньше была позиция «быть», сегодня позиция «действовать». И приятно, что все с этим согласились.

- Вы будете на заседании исполкома МОК в Швейцарии 6-8 декабря, где могут быть сняты или продлены санкции к российским спортсменам?
- Там могут участвовать только члены исполкома. От нас туда входит глава нашей комиссии Анжела Рубер. Посмотрим, будут ли продлять санкции или нет. Есть определенный уровень информации, который нам не доступен.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Исинбаева: Не знаю, что будет в докладе МакларенаПосле заседания комиссии спортсменов ОКР двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о работе в комиссии спортсменов МОК и поделилась ожиданиями от нового доклада Ричарда Макларена.Елена Исинбаева: Спортсменам нужно учить английский языкОлимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева предложила использовать социальные сети для коммуникации между атлетами всего мираЕлена Исинбаева: Я буду гнуть свою линию в составе комиссии МОКДвукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева рассказала о своем включение в комиссию спортсменов МОК.Александр Жуков: Права наших спортсменов были грубо нарушены в этом годуГлава ОКР Александр Жуков прокомментировал избрание легкоатлетки Елены Исинбаевой в комиссию спортсменов МОК.Жизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойЖизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойОптимистичный и пессимистичный варианты развития событий после обнародования расследования комиссии WADA.Исинбаева и Семак примут участие в жеребьевке Кубка КонфедерацийДвукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и тренер «Зенита» Сергей Семак станут участниками жеребьевки Кубка Конфедераций-2017, сообщает пресс-служба ФИФА.Александр Жуков: В ходе расследования сотрудники СК РФ допросили более 50 атлетов и тренеровСледственный комитет РФ допросил более 50 атлетов и тренеров в ходе расследования дел о допинге. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.Валентин Балахничёв: Думаю, скрытым свидетелем ВАДА является СоболевскийБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничёв выразил мнение, что вторым российским информатором Всемирного антидопингового агентства является Тимофей Соболевский.Отец Светланы Кузнецовой подает в суд на Ричарда МакларенаЗаслуженный тренер СССР и России по велоспорту Александр Кузнецов заявил, что готовит иск в суд на Ричарда Макларена, автора доклада о допинге.Шубенков о выборах главы ВФЛА: Мои симпатии на стороне ИсинбаевойЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков поддерживает кандидатуру Елены Исинбаевой на выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).Валентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаВалентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаЧерез месяц будет обнародована вторая часть доклада комиссии Ричарда Макларена, которая полностью будет посвящена Играм в Сочи.Один месяц и $500 000 до катастрофы. Что известно о новом докладе МакларенаОдин месяц и $500 000 до катастрофы. Что известно о новом докладе МакларенаПоследствия оглашения второй части доклада комиссии Макларена могут быть хуже, чем первой, лишившей наших паралимпийцев Игр в Рио.Валентин Балахничев: России следует готовиться к худшему варианту развития событий после доклада МакларенаБывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в тревогой ожидает появление расширенной версии доклада независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.Депутат пригласил Макларена выступить с докладом в ГосдумеГлава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев пригласил председателя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в нижнюю палату российского парламента, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».Исинбаева, Сильнов, Бутов и Шляхтин поборются за пост президента ВФЛАЧетыре кандидата - Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Михаил Бутов и Дмитрий Шляхтин поборются за пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщается на официальном сайте ВФЛА.Елена Исинбаева: Новый президент ВФЛА должен посвящать все свободное время исправлению ситуации в федерацииДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева считает, что новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики должен полностью сосредоточиться на работе в федерации.Действующий глава ВФЛА Шляхтин стал третьим кандидатом на пост президентаПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выдвинут на пост президента организации Федерацией легкой атлетики Ставропольского края. Таким образом, Шляхтин стал третьим кандидатом на пост президента ВФЛА.Елена Исинбаева: Жизнь сложная, но российские легкоатлеты тоже работали. Они получат компенсацию не просто такДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала решение Фонда поддержки олимпийцев о выделении финансовой компенсации российским легкоатлетам за пропущенные Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.Елена Исинбаева: Меня поддерживает огромное количество регионовДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что перед выборами президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заручилась поддержкой многих регионов.Елена Исинбаева: Работая в комиссии спортсменов МОК, буду набираться опытаДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о начале своей работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

Ричард Макларен
Ричард Макларенвсе новости
Елена Исинбаева
Елена Исинбаевавсе новости

Cпецпредложение