Елена Исинбаева: Я совершенно не жду второй части доклада Макларена

После завершения Всероссийского форума спортсменов на вопросы журналистов ответила самая известная в мире российская легкоатлетка Елена Исинбаева.

- Сегодня звучат определенные заявления относительно выборов на пост главы федерации легкой атлетики.

- У кого звучат?

- У ваших конкурентов.

- Ну, это нормально.

- Как вы предполагаете совмещать работу главы федерации – если вас изберут 9 декабря – и выполнение обязанностей члена комиссии спортсменов МОК?

- Элементарно. Да, это ответственная работа, комиссия спортсменов. Но она же не ежедневная!

- Олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, ваш предшественник в этой комиссии МОК, рассказал, что при серьезном подходе к делу из жизни вычеркивается три с половиной месяца в году.

- Ну да, три с половиной месяца. А остальное время уйдет на работу в федерации.

- Судя по вашему настрою, вы уверены в своей победе на выборах?

- Я никогда ни в чем не уверена окончательно - когда вопрос стоит о выборе. И выбор этот будут делать люди. А не я. Я уверена в своих победах на секторе. Потому что там все зависит от меня. А на выборах президента федерации от меня мало что зависит. Там все зависит от людей голосующих.

- Но ведь федерация легкой атлетики сейчас поражена в правах на международном уровне. И за что и зачем тогда биться?

- Ну, а зачем тогда жить – вы не задавали себе такой вопрос? Я могу спросить пришедших сюда журналистов – зачем вы работаете? Если подходить ко всему с позиции «зачем это нужно?», можно просто дома сидеть и ничего не делать. А можно попытаться что-то исправить. Что-то подсказать. Сегодня мы не раз слышали: самые главные люди – это спортсмены. И спортсменам известно, как должна работать система эффективно. Именно мы выступаем и на олимпиадах, и на чемпионатах мира. И мы знаем внутренние проблемы - мы с ними сталкиваемся постоянно.

- Но вы же станете чиновником, сухим администратором-буквоедом, если вас изберут?

- А это не важно. У меня есть благотворительный фонд. Он успешно три года работает. Его президентом я являюсь. У меня есть управленческий опыт. Я разбираюсь в людях. Я наняла замечательную команду. О работе моего фонда вы можете узнать на моем сайте и сайте фонда. Я все сделала с нуля без единой копейки. Это ведущая благотворительная организация в моем городе и области. Мы выходим на российский уровень. Когда мне говорят, что «нету опыта» - это слишком легкая формулировка. Опыта нет ни у кого из тех, кто приходит на новую работу. Мой главный опыт – я двукратная олимпийская чемпионка. Я знаю спортсменов, я понимаю их. Я знаю, чем могу им помочь.

- Но ведь права легкоатлетов на участие в международных соревнованиях были ущемлены. Как их восстановить по возможности быстро?

- Это самое главное для человека, который возглавит федерацию легкой атлетики. Это уже станет победой того, кому удастся это сделать.

- Вас накануне выборов поддержали ряд действующих спортсменов. В частности, чемпион мира Сергей Шубенков. Какое значение имеет поддержка ваших коллег, а не чиновников-тяжеловесов?

- Это имеет большое значение. Мы все спортсмены, мы все независимы. Мы имеем право говорить все, что мы хотим. И поддерживать того, кого хотим. К этому никого не принуждают и не склоняют. Вы сами знаете – все спортсмены гордые. И попробуй кому-нибудь что-нибудь прикажи. Не получится! Если спортсмены выражают свою поддержку – это очень приятно. Это их выбор и их мнение. Но и другие кандидаты замечательные люди. И у них тоже мощная поддержка.

- Когда вас избирали в комиссию спортсменов МОК, вас тогда поздравил только один человек из той комиссии. Какое сейчас отношение к вам?

- Сейчас у меня отличные отношения с членами комиссии спортсменов МОК. Мне безумно приятно было провести с ними почти две недели в Лозанне. Я вернулась оттуда два дня назад – у нас замечательный председатель, у нас замечательный коллектив. И самое приятное, что нет никакого предвзятого отношения из-за того, что я была избрана от России и представляю Россию. Люди оценивают по профессиональным качествам и по заслугам. По твоим достижениям и по манере повеления в данных проектах. Я безумно счастлива быть избранной и работать в МОКе. Я предчувствую, что буду очень полезной.

- Что вы ждете от публикации в середине декабря второй части доклада Макларена?

- Я этого совершенно не жду. Потому что от нас ничего не зависит. Как говорил президент МОКа, в этот момент вся мировая общественность прильнет к экранам и будет смотреть, что же они там придумают. Я жду как и все – с большим любопытством.

- Говорят, что это может плохо закончится для российского спорта…

- Слушайте, уже не сладко, откровенно говоря. После того, как паралимпийцев не пустили в Рио – уже мало хорошего. Но я верю в эффективность работы наших руководителей. И не может быть так, чтобы было еще хуже.

- Что вы конкретно делаете в комиссии спортсменов МОК?

- На комиссии спортсменов у нас был мозговой штурм. Всех загружали информацией о том, что такое эта комиссия, какие цели и задачи. Ради чего работаем. Как мы можем быть эффективны в международном олимпийском комитете. Мы поняли, что мы уже не просто спортсмены, а мы те самые эффективные люди, которые могут принимать решения. Ну, вернее не принимать, а представлять на рассмотрение исполкома. И, конечно же, к нам будут прислушиваться. Раньше была позиция «быть», сегодня позиция «действовать». И приятно, что все с этим согласились.

- Вы будете на заседании исполкома МОК в Швейцарии 6-8 декабря, где могут быть сняты или продлены санкции к российским спортсменам?

- Там могут участвовать только члены исполкома. От нас туда входит глава нашей комиссии Анжела Рубер. Посмотрим, будут ли продлять санкции или нет. Есть определенный уровень информации, который нам не доступен.