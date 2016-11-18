Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург (мол)- : -Локомотив (мол)
Хоккей  Нефтехимик- : -Лада
Баскетбол  ЦСКА- : -Жальгирис
Футбол  Арсенал Тула- : -ЦСКА
Футбол  Рубин- : -Ростов
Футбол  Лорьян- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Китайская битва за Марсель. Наступает решающая фаза борьбы за финал «Гран-при»

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Елена Радионова
Елена РадионоваИсточник: «Советский спорт»

В пятницу в Пекине стартует предпоследний, пятый этап «Гран-при» по фигурному катанию – Кубок Китая. Представляем его основные интриги, которые, по большей части, связаны с борьбой за попадание в решающий турнир серии.

Кавагути/Смирнов против китайцев

Кубок Китая традиционно является не столь сильным по составу турниром, как пять остальных этапов серии. Причина заключается в том, что три вакансии в каждой дисциплине отдают хозяевам соревнований – а уровень китайского фигурного катания, несмотря на весь прогресс последних двух десятилетий, все-таки не слишком высок. Вот и получается, что конкуренция на китайском этапе чуть ниже.

Парного катания эта логика обычно не касается – в Поднебесной это коронный вид, но в нынешнем сезоне и здесь у китайцев не все гладко. Двукратные серебряные медалисты чемпионатов мира Суй Вэньцзин/Хань Цун пока не выступают, в двух других парах произошла рокировка – «папашу» китайского парного катания Чжана Хао поставили к еще одной молоденькой фигуристке Юй Сяоюй, объединив также тех, с кем эти спортсмены выступали раньше, и создав дуэт Пэн Чен/Цзинь Ян.

И на фоне всех этих телодвижений россияне Юко Кавагути и Александр Смирнов вполне могут стать победителями предстоящего старта. Правда, попасть в финал «Гран-при» им все равно вряд ли в связи с этим удастся – слишком мало зачетных очков они получили на своем первом этапе сезона, «Скейт Америка», где были только пятыми. А вот у канадцев Любови Илюшечкиной и Дилана Московича шансов на поездку в Марсель побольше – им может помочь второе место в Китае. И еще больше этих шансов у Юй и Чжана – серебро также гарантирует им участие в финале «Гран-при».

НАШ ПРОГНОЗ

1. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай)
2. Юко Кавагути/Александр Смирнов (Россия)
3. Любовь Илюшечкина/Дилан Москович (Канада)

Ковтун против Чана

«Поиграл с Патриком на четверные на тренировке», - сказал однажды несколько лет назад совсем еще молодой Максим Ковтун, описывая свои успехи в изучении многооборотных прыжков. Успехи эти были значительные – Ковтун не просто исполнял тулуп и сальхов в четыре оборота, но и ставил высокую цель сделать их в количестве пяти штук за две программы. Однако Чана Ковтун если где и обыгрывал, то только в этой самой игре на четверные. В соревнованиях Максим оставался нестабилен.

Не слишком удачно трехкратный чемпион России начал и нынешний сезон. Седьмое место на турнире «Скейт Америка» сразу же лишило его шансов побороться за финал «Гран-при». Поэтому в Китае Ковтуну остается бороться за свою репутацию – ну и с Чаном. Хотя, конечно, сам Чан будет бороться в первую очередь с собой, а точнее, со своим тройным акселем. Если выйдет победителем в этой борьбе – в Китае канадца не обыграет никто.  Только местный мастер четверных прыжков Цзинь Боян способен набрать столько баллов за технику, что перекрыть эту сумму не хватит никакого артистизма Чана.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Патрик Чан (Канада)
2. Цзинь Боян (Китай)
3. Максим Ковтун (Россия)
…5. Сергей Воронов (Россия)
…8. Александр Петров (Россия)

Россиянки против Эшли Вагнер

Предстоящий финал «Гран-при» имеет все шансы стать предварительным чемпионатом России. Евгения Медведева путевку в Марсель уже завоевала, все шансы поехать в декабрьский Прованс также есть у Анны Погорилой и Марии Сотсковой. Но этим двум девушкам предстоит выступать на следующем, японском этапе. В Китае же за финал поборется Елена Радионова, две недели назад выигравшая серебро в Москве. Не потеряла шансов на выход в решающий турнир серии и Елизавета Туктамышева – правда, ей для этого надо не только выигрывать пекинский этап, но и надеяться на помощь соперниц.

А соперницы помогать вряд ли будут – особенно такие, как серебряная медалистка последнего чемпионата мира Эшли Вагнер. Американка уже выиграла домашний турнир в Чикаго, продемонстрировав, что весенний успех ее совершенно не выбил из колеи. Резко прибавила в нынешнем сезоне и канадка Кейтлин Осмонд. Она тоже выступит в Пекине с мыслью о том, что хотя бы второе место позволит ей отобраться в финал «Гран-при».

НАШ ПРОГНОЗ

1. Елена Радионова (Россия)
2. Эшли Вагнер (США)
3. Елизавета Туктамышева (Россия)

Что с Синициной и Кацалаповым?

В танцах на льду одну российскую пару в финале «Гран-при» мы точно увидим – Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев уже гарантировали себе место в турнире лучших дуэтов мира. Чисто теоретически можем увидеть и вторую. Виктория Синицина и Никита Кацалапов в Китае только, по сути, начинают сезон. После контрольных прокатов в Сочи на международных стартах они не выступали. Если вдруг набрали отличную форму – почему бы им не вырваться в лидеры сначала на китайском этапе, а затем и на японском?

Но это все, конечно, только теоретические рассуждения. В танцах на льду не так дела делаются. Вода камень точит, курочка по зернышку клюет – скорее такие поговорки описывают прогресс в этом виде фигурного катания, если, конечно, вас зовут не Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Впрочем, взлетевшие ракетами двукратные чемпионы мира из Франции пока ждут своего второго этапа в Японии, а в Китае на золото будут претендовать американцы Майя и Алекс Шибутани, канадцы Кейтлин Уивер/Эндрю Поже, а за бронзу поборются СиницинаКацалапов и Александра Степанова и Иван Букин. Причем если учесть, что в нынешнем сезоне у Степановой и Букина отличные танцы, весьма вероятно, что не Синицина и Кацалапов будут фаворитами в этой борьбе.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США)
2. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада)
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия)
4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Радионова: «Турандот» – не заезженная темаЕлена Радионова: «Турандот» – не заезженная темаБронзовая медалистка чемпионата мира-2015 – о непростом начале сезона, интересных программах и отсутствии необходимости зажимать уши.Алексей Мишин: Туктамышева не выздоровела до отлета в Китай, но выступит в ПекинеИзвестный российский тренер Алексей Мишин сообщил, что его подопечная - чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева не успела выздороветь до отлета в Китай, однако она выступит на этапе серии Гран-при в Пекине.Туктамышева выступит на турнире серии Гран-при в Пекине, несмотря на болезньТренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин сообщил, что спортсменка не успела выздороветь до отлета в Китай, однако выступит на этапе серии Гран-при в Пекине.Алексей Мишин: Только летальный исход остановит Туктамышеву от участия в Cup of ChinaЗаслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин не сомневается в том, что его подопечная Елизавета Туктамышева выступит на китайском этапе Гран-при.Елена Радионова: От выступления в Москве остались смешанные ощущенияСеребряный призер второго этапа «Гран-при» «Кубок Ростелеком» Елена Радионова оценила выступление в Москве.Елена Радионова: Тарасова и хвалит, и ругает, но делает это мудроБронзовый призер чемпионата мира и двукратный серебряный призер чемпионата Европы Елена Радионова рассказала об участии заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой в работе над ее программами нового сезона.Виктор Кудрявцев: Погорилая и Радионова показали, что готовы бороться с МедведевойЗаслуженный тренер России Виктор Кудрявцев оценил выступление российских фигуристок Анны Погорилой и Елены Радионовой на третьем этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве.Такие разные слезы. Две драмы, которые потрясли «Мегаспорт»Такие разные слезы. Две драмы, которые потрясли «Мегаспорт»Триумф Анны Погорилой и крах Юлии Липницкой стали кульминацией второго дня московского «Гран-при».Погорилая победила в одиночном катании на Гран-при в Москве, Радионова – вторая Липницкая – последняяПогорилая победила в одиночном катании на Гран-при в Москве, Радионова – вторая Липницкая – последняяНа этап Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) завершились соревнования по одиночному катанию у женщин. Первое место заняла россиянка Анна Погорилая.Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при»Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при»Боброва/Соловьев и Коляда бьют личные рекорды, Погорилая опять «топит лед» и другие события в обзоре первого дня московского «Гран-при».Елена Радионова: К каждому сезону стараюсь делать разные программы, чтобы не быть в одном образеРоссийская фигуристка Елена Радионова после короткой программы на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве заявила, что в межсезонье поменяла свой стиль.Погорилая лидирует после короткой программы на Гран-при в Москве, Радионова – вторая, Липницкая – третьяНа этапе Гран-при по фигурному катанию в одиночном катании у женщин спортсменки показали короткую программу. Три первых места занимают российские спортсменки Анна Погорилая, Елена Радионова и Юлия Липницкая.Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова?Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова?В пятницу на московской арене «Мегаспорт» стартует российский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Представляем четыре главные интриги.Липницкая, Радионова и Погорилая провели официальную тренировку на московском «Гран-при»Олимпийская чемпионка 2014 года в команде Юлия Липницкая, бронзовая медалистка чемпионата мира-2015 Елена Радионова и бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 Анна Погорилая опробовали лед московской арены «Мегаспорт» в преддверии российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию, который стартует в пятницу.Инна Гончаренко: Радионова подходит к этапу Гран-при в Москве в хорошем настроенииРоссийский тренер Инна Гончаренко сообщила, что ее подопечная – российская фигуристка Елена Радионова в хорошем настроении подходит к московскому этапу Гран-при и рассчитывает на удачное выступление.Татьяна Тарасова: Туктамышевой нужно ставить на технику и многооборотные прыжкиИзвестный российский тренер Татьяна Тарасова считает, что чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева должна сделать ставку на свою технику, благодаря чему она снова сможет побеждать.Степанова и Букин стали пятыми в танцах на льду на «Скейт Канада»Российский танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин занял пятое место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада».Чан выиграл «Скейт Канада», Александр Петров - седьмойРоссийский фигурист Александр Петров занял седьмое место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада» в мужском одиночном разряде.И не хочется дышать... Евгения Медведева начинает сезон с яркой победы в КанадеИ не хочется дышать... Евгения Медведева начинает сезон с яркой победы в КанадеСпустя год после сенсационного взлета на «Гран-при» в США чемпионка мира вновь покоряет Северную Америку — на сей раз ее канадскую часть.Кавагути и Смирнов стали пятыми на Skate CanadaРоссийская пара Юко Кавагути и Александр Смирнов заняла пятое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в канадской Миссиссоге - Skate Canada.

Сергей Воронов
Сергей Вороноввсе новости
Елена Радионова
Елена Радионовавсе новости
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышевавсе новости
Юко Кавагути
Юко Кавагутивсе новости
Александр Смирнов
Александр Смирноввсе новости
Максим Ковтун
Максим Ковтунвсе новости
Иван Букин
Иван Букинвсе новости
Александра Степанова
Александра Степановавсе новости
Никита Кацалапов
Никита Кацалаповвсе новости
Виктория Синицина
Виктория Синицинавсе новости
Александр Петров
Александр Петроввсе новости
Cup of China
Cup of China

Cпецпредложение