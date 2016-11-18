Китайская битва за Марсель. Наступает решающая фаза борьбы за финал «Гран-при»

В пятницу в Пекине стартует предпоследний, пятый этап «Гран-при» по фигурному катанию – Кубок Китая. Представляем его основные интриги, которые, по большей части, связаны с борьбой за попадание в решающий турнир серии.

Кавагути/Смирнов против китайцев

Кубок Китая традиционно является не столь сильным по составу турниром, как пять остальных этапов серии. Причина заключается в том, что три вакансии в каждой дисциплине отдают хозяевам соревнований – а уровень китайского фигурного катания, несмотря на весь прогресс последних двух десятилетий, все-таки не слишком высок. Вот и получается, что конкуренция на китайском этапе чуть ниже.

Парного катания эта логика обычно не касается – в Поднебесной это коронный вид, но в нынешнем сезоне и здесь у китайцев не все гладко. Двукратные серебряные медалисты чемпионатов мира Суй Вэньцзин/Хань Цун пока не выступают, в двух других парах произошла рокировка – «папашу» китайского парного катания Чжана Хао поставили к еще одной молоденькой фигуристке Юй Сяоюй, объединив также тех, с кем эти спортсмены выступали раньше, и создав дуэт Пэн Чен/Цзинь Ян.

И на фоне всех этих телодвижений россияне Юко Кавагути и Александр Смирнов вполне могут стать победителями предстоящего старта. Правда, попасть в финал «Гран-при» им все равно вряд ли в связи с этим удастся – слишком мало зачетных очков они получили на своем первом этапе сезона, «Скейт Америка», где были только пятыми. А вот у канадцев Любови Илюшечкиной и Дилана Московича шансов на поездку в Марсель побольше – им может помочь второе место в Китае. И еще больше этих шансов у Юй и Чжана – серебро также гарантирует им участие в финале «Гран-при».

НАШ ПРОГНОЗ

1. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай)

2. Юко Кавагути/Александр Смирнов (Россия)

3. Любовь Илюшечкина/Дилан Москович (Канада)

Ковтун против Чана

«Поиграл с Патриком на четверные на тренировке», - сказал однажды несколько лет назад совсем еще молодой Максим Ковтун, описывая свои успехи в изучении многооборотных прыжков. Успехи эти были значительные – Ковтун не просто исполнял тулуп и сальхов в четыре оборота, но и ставил высокую цель сделать их в количестве пяти штук за две программы. Однако Чана Ковтун если где и обыгрывал, то только в этой самой игре на четверные. В соревнованиях Максим оставался нестабилен.

Не слишком удачно трехкратный чемпион России начал и нынешний сезон. Седьмое место на турнире «Скейт Америка» сразу же лишило его шансов побороться за финал «Гран-при». Поэтому в Китае Ковтуну остается бороться за свою репутацию – ну и с Чаном. Хотя, конечно, сам Чан будет бороться в первую очередь с собой, а точнее, со своим тройным акселем. Если выйдет победителем в этой борьбе – в Китае канадца не обыграет никто. Только местный мастер четверных прыжков Цзинь Боян способен набрать столько баллов за технику, что перекрыть эту сумму не хватит никакого артистизма Чана.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Патрик Чан (Канада)

2. Цзинь Боян (Китай)

3. Максим Ковтун (Россия)

…5. Сергей Воронов (Россия)

…8. Александр Петров (Россия)

Россиянки против Эшли Вагнер

Предстоящий финал «Гран-при» имеет все шансы стать предварительным чемпионатом России. Евгения Медведева путевку в Марсель уже завоевала, все шансы поехать в декабрьский Прованс также есть у Анны Погорилой и Марии Сотсковой. Но этим двум девушкам предстоит выступать на следующем, японском этапе. В Китае же за финал поборется Елена Радионова, две недели назад выигравшая серебро в Москве. Не потеряла шансов на выход в решающий турнир серии и Елизавета Туктамышева – правда, ей для этого надо не только выигрывать пекинский этап, но и надеяться на помощь соперниц.

А соперницы помогать вряд ли будут – особенно такие, как серебряная медалистка последнего чемпионата мира Эшли Вагнер. Американка уже выиграла домашний турнир в Чикаго, продемонстрировав, что весенний успех ее совершенно не выбил из колеи. Резко прибавила в нынешнем сезоне и канадка Кейтлин Осмонд. Она тоже выступит в Пекине с мыслью о том, что хотя бы второе место позволит ей отобраться в финал «Гран-при».

НАШ ПРОГНОЗ

1. Елена Радионова (Россия)

2. Эшли Вагнер (США)

3. Елизавета Туктамышева (Россия)

Что с Синициной и Кацалаповым?

В танцах на льду одну российскую пару в финале «Гран-при» мы точно увидим – Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев уже гарантировали себе место в турнире лучших дуэтов мира. Чисто теоретически можем увидеть и вторую. Виктория Синицина и Никита Кацалапов в Китае только, по сути, начинают сезон. После контрольных прокатов в Сочи на международных стартах они не выступали. Если вдруг набрали отличную форму – почему бы им не вырваться в лидеры сначала на китайском этапе, а затем и на японском?

Но это все, конечно, только теоретические рассуждения. В танцах на льду не так дела делаются. Вода камень точит, курочка по зернышку клюет – скорее такие поговорки описывают прогресс в этом виде фигурного катания, если, конечно, вас зовут не Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Впрочем, взлетевшие ракетами двукратные чемпионы мира из Франции пока ждут своего второго этапа в Японии, а в Китае на золото будут претендовать американцы Майя и Алекс Шибутани, канадцы Кейтлин Уивер/Эндрю Поже, а за бронзу поборются СиницинаКацалапов и Александра Степанова и Иван Букин. Причем если учесть, что в нынешнем сезоне у Степановой и Букина отличные танцы, весьма вероятно, что не Синицина и Кацалапов будут фаворитами в этой борьбе.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США)

2. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада)

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия)

4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)