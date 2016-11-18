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Следствие вели… События до матча «Рубина» и «Ростова» были интереснее игры

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Следствие вели… События до матча «Рубина» и «Ростова» были интереснее игры
Источник: ФК «Рубин»

События в гостинице накануне матча, когда следователи попытались опросить игрока «Ростова» Сердара Азмуна, были куда зрелищнее игры, которые показали команды.

В казанском отеле «Ростов» в четверг встречали полицейские. На тот момент все было безобидно. В одном из конференц-залов проходил какой-то съезд стражей порядка, где обсуждали насущные вопросы. Все изменилось в пятницу. После завтрака гостинца неожиданно начала наполняться людьми в погонах и в штатском. Они были повсюду: в коридорах, лифтах, ресторане. Выслеживают преступника? Оказалось – нападающего ростовчан Сердара Азмуна.

Напомним, контракт игрока с казанцами содержал опцию выкупа прав «Ростовом» за 2,5 млн. евро, но «Рубин» не стал отдавать игрока. Тогда Азмун самовольно покинул расположение казанского клуба и подписал контракт с ростовчанами. «Рубин» настаивает, что футболист и желто-синие действовали неправомерно и ссылается на другое соглашение, в котором прописана сумма отступных в 5,5 млн. фунтов.

Точку в запутанном деле иранца поставит ФИФА, а пока бывший клуб футболиста решил пойти дальше и обратился в Следственный комитет Татарстана. В день игры полиция решила опросить Азмуна, его переводчика, тренера-вице-президента Курбана Бердыева и гендиректора «Ростова» Владимира Крупина. Последний в Казань не прилетел, а остальные мирно готовились к игре с «Рубином». Опросить игрока не получилось, как говорят, потому, что Азмун не готов был говорить, кроме как на родном персидском. И вообще ростовчане отказались обсуждать что-либо в день важного матча.

В клубный автобус Азмун зашел под пристальным наблюдением службы безопасности «Ростова». За два часа до стартового свистка желто-синие отправились на «Казань Арену». Вместе с гостями на стадион прибыл и Курбан Бердыев. Для экс-главного тренера «Рубина» это первая официальная игра на «Казань Арене». Да, в должности вице-президента, но суть от этого не меняется – все тренировки желто-синих проводятся под руководством Бердыева.

Матч принципиальный, но из-за результатов «Рубина» и морозной погоды (всю неделю в Казани было около минус 10) ажиотажа нет. Чтобы не установить антирекорд посещаемости, руководство хозяев раздает бесплатные пригласительные – всего 11 тысяч. Достаются они школьникам, студентам и военным. Что касается проданных билетов, то их набирается всего семь тысяч. В итоге на трибунах – 18 тысяч. Рекорд нынешнего сезона, но от этого шумнее не стало. Зато досталось Азмуну, которого освистали. А вот бывших казанцев Наваса и Нобоа встретили аплодисментами.

К началу матча похолодало до 12 градусов. У журналистов начала отказывать техника. Футболисты старались, чтобы техника не отключалась у них, но и они то и дело сбоили. Редко у кого получалось сделать более пяти точных передач подряд. Заиндевело выглядел Нобоа, который еще сутки назад был в самолете по пути из Эквадора в Казань.

В перерыве некоторые школьники хотели уйти со стадиона, но не вышло. Учителя внимательно ловили тех, кто пробирался к выходу. Несмотря на все меры трибуны все-таки опустели на четверть. Не все казанцы выдержали испытание морозом. Или игрой.

После перерыва отличный шанс стать главным героем упустил так и не опрошенный казанскими следователями Азмун. Нападающий красиво развернулся на линии вратарской, но не смог нормально пробить. На 78-й минуте иранца заменили – опять под свист трибун.

Матч

Рубин - Ростов - 0:0

Состав

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, Набиуллин, Мвила, Лестьенн (Девич, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Рочина (Гарсия, 80)

Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 83), Калачёв, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 77)

Предупреждения:

Жемалетдинов, 79 - Гацкан, 29; Навас, 57

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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