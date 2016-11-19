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И гордость, и грусть. Об итогах «Гран-при» в Китае

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Елена Радионова
Елена РадионоваИсточник: «Советский спорт»

Одну золотую и три бронзовые медали выиграли российские фигуристы на пятом этапе «Гран-при», завершившемся в Пекине. Наиболее ярким стало выступление Елены Радионовой, которая, переборов трудности начала сезона, продемонстрировала готовность сражаться за самые высокие места.  

На пути к предварительному чемпионату России

После китайского этапа «Гран-при» можно однозначно заявить: Елена Радионова в порядке. Контрольные прокаты в Сочи в начале сентября, где ученица Инны Гончаренко исполнила только короткую программу (да и ту неудачно), поставили под сомнение готовность бронзовой медалистки чемпионата мира-2015 к сезону. Но фигуристка, выступавшая тогда на фоне сильной простуды, выздоровела, набрала форму, и если на своем первом «Гран-при» в Москве каталась еще не на сто процентов, то в Пекине было уже близко к этому. Ни одной серьезной ошибки за две программы – и уверенное первое место.

Катание Радионовой, стоит отметить, не кажется очень легким. За многие прыжки в Китае ей пришлось бороться. Но это тот случай, когда понимаешь – явление это временное.  У Елены продолжается процесс взросления, она заметно окрепла и выросла, но если даже в переходный период она сохраняет максимальную сложность своих программ, то после него справляться с телом должно стать проще.  А бойцовский характер, который фигуристка проявляет вновь и вновь, ей только поможет.

Бьется с элементами и Елизавета Туктамышева – прибавляя с каждым стартом на глазах. Пока о ее «фирменном» тройном акселе, впрочем, речи не идет – ученица Алексея Мишина работает над тем, чтобы без ошибок исполнять стандартный технический набор. В Китае почти получилось. Подвел только лутц в конце произвольной программы. Если бы Туктамышева его не сдвоила – могла бы занять второе место и запутать ситуацию с отбором в финал «Гран-при», сохранив себе некоторые шансы туда поехать.  

А так Туктамышева стала третья. Таким образом, после китайского турнира выход в финал обеспечили себе Радионова и канадка Кейтлин Осмонд, занявшая в Пекине второе место.  Еще на прошлой неделе путевку в Марсель завоевала Евгения Медведева. На оставшиеся три вакансии реально претендуют две россиянки – великолепно проявившие себя на предыдущих турнирах Анна Погорилая и Мария Сотскова, и две японки – Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара. Все они выступают на заключительном этапе «Гран-при» в Саппоро. Расклады могут быть разные, но места на пьедестале нашим фигуристкам для попадания в финал точно хватит.

И тогда в Марселе состоится предварительный чемпионат России в женском одиночном катании. Который, помимо гордости за наших потрясающих фигуристок, вызовет и грусть – ведь после Нового года продолжить сезон на чемпионатах Европы и мира смогут только трое. И кто-то из великолепной четверки в составе Медведевой, Погорилой, Радионовой и Сотсковой останется лишней – а ведь есть еще и Туктамышева, и Юлия Липницкая, и временно ушедшая в шоу Аделина Сотникова…

Долгожданное признание

Второе по яркости событие китайского этапа «Гран-при» - долгожданный взлет российских танцоров Александры Степановой и Ивана Букина. Да, они заняли не первое место и даже не второе, но дело не в этом. Впервые в карьере ученики Александра Свинина и Ирины Жук преодолели психологический рубеж в 70 баллов в коротком танце. Значительно улучшили личный рекорд в произвольном. И самое главное – получили такие оценки за компоненты программы, которые свидетельствуют: судьи готовы воспринимать их как одну из лидирующих пар сборной России. Это признание очень важно.

Взлет этот, конечно же, произошел не внезапно. И в прошлом, и в позапрошлом сезонах чемпионы мира среди юниоров 2013 года катались убедительно и, что называется, по-взрослому. То, что Александра и Иван стали настоящим дуэтом, видели все. Но в танцах на льду свои законы, течения и веяния – и то, что одним здесь кажется очевидным, для других выглядит невероятным. Сейчас же Степанова и Букин сделали абсолютно явную заявку на то, чтобы стать в нынешнем сезоне парой номер два сборной России после пятикратных чемпионов страны Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева. Впрочем, их отрыв от Виктории Синициной/Никиты Кацалапова на этапе в Пекине и заочный перевес над Еленой Ильиных/Русланом Жиганшиным, конечно же, совсем не такой, чтобы можно было говорить об отсутствии интриги на предстоящем чемпионате России. Борьба будет яростная – и ценой одной ошибки может стать путевка на чемпионаты Европы и мира. Ну а в финале «Гран-при» из россиян выступят только Боброва и Соловьев.

Грустная песня

Третье место Сергея Воронова в состязаниях одиночников на китайском этапе «Гран-при» - это, с одной стороны, здорово. 29-летний ветеран не сдается, борется, уже второй турнир подряд выдает практически свой максимум – и в Пекине этого хватило, чтобы уступить только Патрику Чану с Цзинь Бояном и обойти всех остальных. Но если посмотреть на это дело с другой стороны – отсутствие стабильно катающихся молодых российских одиночников становится совсем уж неприличным. То есть, 17-летний Александр Петров, конечно, стабилен – но без четверного прыжка и с сомнительными оценками за компоненты его уделом так и будет борьба за седьмое место на этапах «Гран-при» и где-нибудь за 12-е – на чемпионате мира, если он, конечно, туда поедет.

Ну а Максим Ковтун – это отдельная песня и, увы, очень грустная. «Все как обычно – сколько ни работай и как ни работай», - в сердцах сказал в «кисс-энд-край» трехкратный чемпион России после вновь проваленной короткой программы, после чего его тренер Инна Гончаренко даже попросила ученика замолчать. Но вот в произвольной Ковтун исполняет три четверных прыжка, два из них – на плюсы. Из явных срывов – только «бабочка» на лутце. И что мы видим? За компоненты Максим получает всего лишь на полбалла больше, чем Петров. И не сказать, что это несправедливо. Если раньше Ковтун за близкий к чистому прокат получал хорошую вторую оценку, то теперь – посредственную. Потому что судьи ценят тех, кто катается не через раз.

Главная же беда – все так же совершенно непонятно, кто на предстоящем чемпионате мира будет отстаивать хотя бы две олимпийские путевки. Если брать самых стабильных – то это на данный момент Воронов и Петров, но оба выше определенного потолка прыгнуть не могут. Ковтун потенциально может бороться хоть с Патриком Чаном, но реально в последнее время он справляется только с одной программой из двух. Есть еще открытие прошлого сезона Михаил Коляда, но он сильно расстроил своей неудачной произвольной программой на московском «Гран-при». Подождем японского этапа – может быть, Коляда там порадует.

Время побеждает

Главным итогом состязаний спортивных пар в Китае стал выход в финал «Гран-при» россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые в пекинском этапе не участвовали. Дело в том, что по итогам турниров в США и Франции ученики Нины Мозер процентов на 99 обеспечили себе путевку в Марсель, но оставались все-таки крайне маловероятные варианты, которые этой путевки бы их лишали. Теперь можно с уверенностью сказать, что таких вариантов больше нет.

Что же касается выступления Юко Кавагути и Александра Смирнова в Пекине, то здесь можно только повторить фразу, произнесенную двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым, комментировавшим соревнования по телевидению. «Время – наш главный соперник», - сказал он, и этот тот самый случай. Ветераны российского парного катания в нынешнем сезоне вновь побороли обстоятельства – в данном случае январскую тяжелую травму партнерши, вернулись в спорт, но набрать форму, которая позволила бы им бороться за лидирующие позиции, пока не могут.

Пекин
Кубок Китая
Женщины

1. Елена Радионова (Россия) – 205,90
2. Кейтлин Осмонд (Канада) – 196,00
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 192,57

Мужчины

1. Патрик Чан (Канада) – 279,72
2. Цзинь Боян (Китай) – 278,54
3. Сергей Воронов (Россия) – 243,76
…6. Александр Петров (Россия) – 228,44
7. Максим Ковтун (Россия) – 221,43

Танцы на льду

1. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) – 185,13
2. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 181,54
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 177,41
4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 171,94

Спортивные пары

1. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) – 203,76
2. Пэн Чен/Цзинь Ян (Китай) – 197,96
3. Любовь Илюшечкина/Дилан Москович (Канада) – 191,54
…6. Юко Кавагути/Александр Смирнов (Россия) – 175,53

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