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Валерий Рейнгольд: Что сделал Денис Глушаков – фантастика!

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Рейнгольд: Что сделал Денис Глушаков – фантастика!
Источник: «Советский спорт»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 14-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0).

– Ставлю всем пятерки. Бились до конца. Немного сбились с темпа. Спешили. Ну, ладно. Трудный соперник был. И что сделал Денис Глушаков – фантастика! Засадил в девятину. И не в первый раз это делает. Это претендент на гол сезона. Хочу поздравить футболистов, тренера и весь персонал.

Голосование: Гол Глушакова в ворота «Амкар» - лучший в сезоне?

Футболисты «Спартака» действовали с полной самоотдачей. Но чувствовалось, что команде не хватает Зе Луиша. Партнеры привыкли к нему. Поэтому сегодня в нападении образовался приличный вакуум.

Тем не менее «Спартак» играл в одни ворота. Ничего кроме контратаки, возникшей из ниоткуда в первом тайме, «Амкар» создать не смог. Команда явно играла от обороны. Это типичная тактика Гаджи Гаджиева.

Проблема заключалась в том, что «Спартак» не тем путем оборону вскрывал. Нужно было больше играть низом. Моментов хватало, когда спартаковцы устраивали навал, но подводила игра головой. Еще бы мне хотелось, чтобы футболисты чаще шли на обострении в штрафную площадку. Нужно рисковать.

– Кто-нибудь выпадал из игры?
– У меня есть претензии только к одному футболисту. Это Джано Ананидзе. Он явно выпадает, играет эпизодами. Остальные пашут и пашут прилично.

– Почему «Спартак» столкнулся с проблемами в этой игре?
– Таким командам, как «Амкар» нужно забить и сделать это как можно раньше. Другой вопрос – как это сделать? Но об этом я уже рассказал. Если бы «Спартак» забил в начале игры, к перерыву счет был бы 3:0. Чем дольше затягиваешь с голом, тем сложнее становится игра. Но к футболистам у меня претензий нет. Чтобы довести атаки до конечного итога нужно быть чуть наглее и решительнее.

– Из-за чего возник голевой момент у ворот «Спартака» в первом тайме?
– . Ошибся Глушаков и «Амкар» моментально отрезал полузащиту. Грубейшая ошибка центрального защитника Маурисио. Нужно было оставаться позади нападающего, а не смотреть ему в спину. Такого не должно быть. Будь на месте «Амкара» более классная команды – быть голу.

– Говорят, вратарь «Амкара» Александр Селихов вот-вот перейдет в «Спартак». Какое впечатление он на вас производит?
– Трудно сказать. Я не в восторге. Это не Маслаченко или Кавазашвили. Вратарская школа есть. Может, в «Спартаке» и превратится в одного из лучших.  

– Не слишком ли грубо играл «Амкар»?
– Пермяки вели себя хамовато. Можно было выгнать кого-то с поля. С излишним азартом били по ногам. Но в целом судья отработал хорошо. К нему пало претензий.

– До конца сохраняли надежду на победу?
– Нет. Мяч уже по центру поля ходил. Не рассчитывал на это. Но даже если бы «Спартак» не победил, я бы команду не ругал. Футболисты играли до последней секунды. 

Матч

Спартак - Амкар - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 90 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо

Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)

Предупреждения:

Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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