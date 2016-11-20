Так побеждают чемпионы. Михаил Борзыкин – о «Спартаке»

Обозреватель «Советского Спорта» разбирает очередную победу «Спартака», на этот раз над командой Гаджи Гаджиева.

Можно было ожидать, что Массимо Каррера использует модель 3–5–2, как в недавнем матче с «Ростовом», который так же, как «Амкар», играет с пятью защитниками. Но в «Спартаке» не нашлось трех сильных центрдефов: Таски и Боккетти не попали в заявку, не ставить же Пуцко или Макеева с первых минут. В обороне впервые была образована связка Кутепов – Маурисио; до этого бразилец лишь один раз играл центрального защитника в данной расстановке (кубковый матч в Хабаровске), а напарником был Таски.

Но вряд ли Каррера сильно переживал по этому поводу. «Спартак» вышел против соперника с самой организованной оборонительной линией в премьер-лиге, взломать которую не смогли восемь команд из тринадцати. План стал ясен сразу же – отказ от игры низом, ставка на дальние удары (хотя эта опция включена постоянно, и это отличие красно-белых от остальных) и штурм штрафной площади через верховые передачи с флангов и из зоны инсайдов. Впервые при Каррере «Спартак» отошел от своего стиля.

Схема «Спартака»





Здесь, конечно, очень спорно – отошел сам или «Амкар» заставил отойти. Оба ответа верны. Отошел сам, отказавшись от традиционной игры и даже не предприняв попыток комбинировать через привычный мелкий пас. И заставил «Амкар», который за эти две недели просканировали от и до. Есть некий парадокс в том, что «Спартак» перешел на такой футбол без Зе Луиша в составе. Но первый тайм, когда атакующие исполнители стабильно выигрывали воздух, показал, что не зря. И для «Амкара» это стало сюрпризом.

Пермяки, выстроив фирменную крепостную стену, делали все для того, чтобы «Спартак» даже не помышлял о наступлении по центру. В результате – только 28 таких атак (через левый фланг – 39, через правый – 41) и 21 навес (при среднем показателе в этом сезоне – 12). Чтобы как-то расшатать чудо-оборону, «Спартак» принялся переводить мяч с одной бровки на другую. Совершил серию обрезов (тут неприятно удивил Фернандо – 8 потерь, 3 – на своей половине поля). А пользы не извлек. Крепостная стена не дрогнула.

Фишка «Амкара» вовсе не в каком-то фантастическом прессинге. Прессингует, конечно, но довольно обычно, как все. Фишка в игре без мяча. Никто в премьер-лиге не разбирает игроков настолько четко, безошибочно, почти идеально. Тут хоть переводи мяч с бровки на бровку, хоть скорость включай, хоть из трусов выпрыгивай – адресатов для обострения нет. «Амкар» блестяще воплотил свой план на игру – 10 ударов из 17 «Спартак» нанес из-за пределов штрафной площади. Другое дело, что издали порой тоже залетает...

Все удары «Спартака»

Во втором тайме надо было что-то менять. Навесы проходили, удары наносились, но этого было мало. «Амкар» держался. Ив перерыве Каррера делает ход – Промес с правого фланга перемещается в центр, «Спартак» переходит на игру в два чистых форварда. Будь Квинси в оптимальной форме, этот перевод мог бы изменить игру. Но после травмы голландец сам не свой: 17% выигранных единоборств (худший в команде), одна удачная обводка, один точный острый пас, 0 отборов, 2 подбора/перехват а, 11 потерь мяча…

Замысел был, во-первых, в эффекте неожиданности (Промес в центре нападения не играл с августа, и в «Амкаре» вряд ли к этому готовились), а во-вторых, в оказании большего давления на центральных защитников. Промес-то, кстати, получил один шанс – спас Селихов. В остальном же трио Занев – Джикия – Конде (а во втором тайме в опорную зону вышел номинальный центральный защитник Зайцев) голландца даже не заметило. Предпринять что-либо еще Каррера, наверное, уже не мог – бросать в бой было некого.

Оставалось уповать на ошибку «Амкара» или надеяться на что-то неординарное. Так и получилось. Гол Глушакова можно объяснить везением – попал так, как больше никогда в карьере, быть может, не попадет. Но где было это везение раньше, когда «Спартак» лупил по воротам Селихова, но каждый раз мяч проходил рядом со стойками? И потом, если команда наносит 17 ударов, вероятность того, что хотя бы один залетит, очень высока. «Амкар» воплотил свой план на игру. А «Спартак» воплотил свой. Ставка сыграла.

«Спартак» одержал очень трудную победу. Можно даже написать «самую трудную». Но самая трудная победа была и над «Ростовом». И в Томске в минус 12. И в матче с «Уралом», где не было ни Зе Луиша, ни Промеса, ни Глушакова. «Спартак» не учится побеждать в матчах, когда все складывается тяжело, и он, как кажется, загнан в тупик. «Спартак» уже это превосходно умеет. А это чемпионское качество, это ментальность победителя. Это то, чего у команды не было последние лет… Вставьте цифру сами.