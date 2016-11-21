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9765 зрителей на хоккее в Петербурге без СКА – почему это и круто, и очень плохо

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Динамо СПб» собрало на матче ВХЛ против фарма СКА дикий аншлаг. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» объясняет, чему тут радоваться, а чему точно не стоит.

Сначала плюсы: столько народу на матче ВХЛ – круто, пусть и с бесплатными билетами.

«Динамо СПб» в ВХЛ играет первый сезон, делает неплохое – а для высшей лиги просто отличное – шоу и за три месяца уже может сказать, что собирает стабильную аудиторию в несколько тысяч болельщиков.

Игра динамовцев против «СКА-Невы» – вообще первое в российской истории профессиональное петербургское дерби, это добавило к матчу интереса. А еще хорошо, что главная команда СКА в воскресенье готовилась к ЦСКА и не отвлекала болельщиков от ВХЛ. «Нева», кстати, в итоге выиграла 4:2.

Источник: ХК «Динамо СПб»

«Плюс один» сделал, например, главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок.

А вот причина, почему почти десятка на матче ВХЛ – не так идеально, как кажется. Подробнее, потому что неочевидно. Она банальна: спорткомплекс «Юбилейный» вмещает, судя по цифрам на официальном сайте лиги, 6800 зрителей. На сайте арены расплывчатая формулировка «более 7000» – возможно, речь в том числе и про концерты, когда для зрителей открыт еще и танцпол, не только трибуны.

«Динамо СПб» распространило билеты без указания мест – и до этого так делали, но трем тысячам болельщиков это давало свободу перемещения, а когда зрителей на три тысячи больше, чем влезает – другое дело.

И ведь действительно странно было бы в какой-то момент закрыть «Юбилейный», перестать пускать людей. Те, кто пришел позже, с такими же билетами – как им объяснишь, что на этот раз билета недостаточно, что надо было заранее приходить.

В «Юбилейном» открыли все доступное пространство: балконы, ложи и так далее. Но три тысячи, которые сверх нормы, по ним не растолкать. Поэтому весь матч люди сидели, стояли, а скорее просто толпились в проходах и на лестницах.

Даже если сотрудников службы безопасности, стюардов было тоже на треть больше стандартного – а на этот счет есть разные мнения и наблюдения – обеспечить порядок и эту самую безопасность в таких условиях было просто невозможно. Потому что банально не пройти, спокойно и свободно можно было только стоять на месте – и то не везде. Пошевелиться – уже проблема.

И это дерби – матч, где из-за отношений между болельщиками может произойти всякое. Да, тут и «Динамо» не совсем то, и СКА – не главный. Но все же стопроцентной уверенности в спокойствии и отсутствии конфликтов – никакой.

«Динамо СПб» погналось за рекордом, за крутой картинкой с яркого для своего уровня матча – это получилось. Но про банальную безопасность подумали не очень внимательно, если вообще подумали.

Событие вышло яркое, не зря мы его обсуждаем. Однако приятнее было бы отмечать его без оговорки про неучтенную безопасность.

У «Динамо СПб» теперь рекорд для закрытых катков, больше в ВХЛ собирала только «Русская классика» в Красноярске, тогда на «Сокол» и ярославский «Локомотив» – тогда команду Петра Воробьева – пришло 16 100 зрителей.

Вот отличная идея для «Динамо», которое – что отлично – желает демонстрировать свою зарождающуюся мощь: следующее дерби против «СКА-Невы» можно попытаться провести на футбольном стадионе «Петровский». Это же буквально через дорогу, «Зенит» там играть к следующему сезону уже не будет. Наверняка есть способ и сохранить крутой газон, чтобы его не попортила установленная поверх ледовая площадка. Там можно собрать и 20 с лишним тысяч: станет рекордом всех российских времен. Только за пришедших людей при этом не будет страшно.

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