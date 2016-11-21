«СКА громит многих, но это не проблема для КХЛ». Q&A с Павлом Лысенковым

Обозреватель «Советского спорта» отвечает на вопросы пресс-службы хоккейного «Спартака».

На днях коллеги из пресс-службы ХК «Спартак» попросили дать им интервью. Вот оно, предлагаю вашему вниманию. И завожу новую рубрику «Q&A с Павлом Лысенковым». В ней я буду отвечать на вопросы читателей – на те, которые покажутся мне интересными.

Пишите на lysenkov@sovsport.ru или просто оставляйте их в комментариях к этой заметке (но тут вероятность меньше, что отвечу – могу не заметить или вопросы могут устареть).

- Какая команда в девятом сезоне КХЛ демонстрирует, на ваш взгляд, самый содержательный хоккей?

- Дайте подумать… Тут есть одна команда, которая лидирует в лиге с приличным отрывом. Забила на 39 голов больше, чем ближайший конкурент. Пропустила на 10 шайб меньше. Выиграла 26 матчей из 32.

А может быть, «Магнитка»? А может, «Салават»? Нет, я представляю, когда силы команд в лиге более-менее равны. Но когда мы видим такое доминирование, то других вариантов быть не может. Самый содержательный хоккей у СКА. Там просто нет слабых мест.

- Какая команда играет лучше, чем вы ожидали?

- Тут тоже все просто. Это «Куньлунь». Я вообще не представлял, как в Китае можно играть в хоккей. Ждал, что в каждом матче китайских гостей будут раздевать со счетом 10:0. В принципе одна шокирующая вещь с «Куньлунем» уже случилась – мы никогда не видели, чтобы на матчи КХЛ стабильно ходили по 500-600 зрителей. И это в стране, где живет больше миллиарда граждан! Солдат хотя бы на трибуны сгоните, в самом-то деле.

Но шок и в том, что собранный с нуля «Куньлунь» держится в зоне плей-офф на Востоке. Прием вытесняет оттуда такие команды, как «Сибирь» и «Автомобилист».

Если «Куньлунь» в этом сезоне сыграет хотя бы один матч в Кубке Гагарина, вы знаете, кому отдавать приз лучшему тренеру КХЛ – да, Владимиру Юрзинову.

- Как относиться к тому, что СКА «раздевает» всех соперников с разгромным счетом? Это проблема для КХЛ?

- Как это может быть проблемой КХЛ, если президент лиги Дмитрий Чернышенко много раз заявлял, что сборная России находится на вершине нашей пирамиды?

В СКА очень не любят, когда их называют «базовым клубом сборной». Поэтому ограничимся формулировкой: там случайно собралось много игроков сборной России, да и тренерский штаб оттуда. Вот так вышло.

И если на Олимпиаду в Корею не отпустят игроков НХЛ (вероятность этого велика, судя по последним заявлениям комиссара Гари Бэттмана), то наигранные связки СКА очень пригодятся нам в Пхенчхане. Мы уже вернулись в советское время, когда аналогично доминировал ЦСКА. Но при этом сборная СССР собирала все золото на Олимпиадах и чемпионатах мира без энхаэловцев. Вот к этому мы и хотим прийти.

А вот если бы Дмитрий Чернышенко сказал, что на вершине нашей пирамиды находится КХЛ как самодостаточная лига, то тогда конечно, надо было бы вводить жесткий потолок зарплат. Одного этого бы хватило, чтобы Павел Дацюк поехал в «Автомобилист», а Илья Ковальчук – в «Спартак». Но у нас другие приоритеты. И об этом объявили официально.

- Владимир Крикунов сказал, что 16 команд для КХЛ оптимально. Вы согласны?

- Согласен с одной поправкой: если это назовут снова суперлигой. Вот тогда, в сезоне-2007/08, играли 20 команд. Наложите кальку – и выкиньте сейчас из КХЛ такие клубы, как «Йокерит», минское и рижское «Динамо», «Медвешчак», «Слован», «Куньлунь», «Барыс». То есть всех иностранцев. Еще уберите такие новоделы как «ХК Сочи», «Адмирал», «Югру», ну и «Автомобилист» до кучи – в 2007 году его не было. И обязательно возродите «Химик». А московское «Динамо» выверните так, чтобы обратно вылез ХК МВД.

Вот вы подумайте, по каким критериям исключать команды из КХЛ? Кого урезать? И вспомните еще раз 2007 год. У нас что, лига была на порядок сильнее? Или шел такой вал хоккеистов, что мы сборную Канады на Олимпиадах убрали в одну калитку? Была такая же картина, как и сейчас.

Пусть иностранцы с нами играют. Можно вынести их в один дивизион, чтобы они чаще встречались друг с другом. Там ведь все равно россиян почти нет. Это просто как Лига чемпионов, которая проходит внутри чемпионата КХЛ.

- Работа какого наставника вызывает у вас наибольший интерес?

- Я – давний фанат Игоря Захаркина, поэтому мне всегда интересно, что он делает в «Салавате Юлаеве». Как он выводит на орбиту Кирилла Капризова, как раскрывает Теему Хартикайнена, как по-шведски говорит с Линусом Умарком и истово верит в Никласа Сведберга. Захаркин навел шороху в прошлогоднем плей-офф. Теперь я хочу посмотреть второй сезон этого сериала.

- Открыли ли для себя новые имена в КХЛ в нынешнем сезоне?

- Особо нет. Не считать же Игоря Шестеркина новым именем? Скорее меня порадовала сборная России, которая была составлена из молодых игроков КХЛ, имела средний возраст 22,6 лет и вынесла на этапе Евротура в Хельсинки всех – финнов, шведов, чехов. Ткачев, Голышев, Зуб, тот же Шестеркин и многие другие вышли на новый уровень. Вот это открытие.

- Какие факторы могут позволить «Спартаку» пробиться в плей-офф в условиях сумасшедшей конкуренции в Западной конференции?

- Вера в себя. Вы должны представить невозможное – «Спартак» творит чудо, вытесняя из зоны плей-офф таких грандов как «Витязь» и «ХК Сочи».

В чем сумасшедшая конкуренция? Вы что, минское «Динамо» и «Северсталь» обогнать не можете? Вы – «Спартак». Идите и возьмите эту позицию номер восемь, которая в плей-офф вас выведет на СКА. И вся страна будет смотреть эту серию.