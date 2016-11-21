Леонид Слуцкий: Дзагоев готовится в общей группе

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференци и перед матчем Лиги чемпионов с «Байером» сказал, что полузащитник Алан Дзагоев имеет все шансы выйти на поле и посоветовал не сравнивать составы двух команд.

- Каково состояние Алана Дзагоева?

- Он работает в общей группе, а, значит, имеет шансы выйти на поле. На весь матч его не хватит, так что наша задача - определить, какое количество времени он сможет провести на поле.

- В матче с «Арсеналом» в основе вышел Федор Чалов. Верно ли будет говорить, что победный состав не меняют?

- Такая возможность существует. Повторю еще раз, любой игрок, готовящийся к матчу в общей группе, имеет шансы выйти на поле.

- «РБ Лейпциг» обыграл «Байер» в последнем туре чемпионата Германии в том числе и за счет высокого темпа. Готов ли ЦСКА действовать так же?

- Матч был очень контактный. «Байер» - агрессивная команда, хорошо перестраивается для отбора мяча и вынуждает любого соперника играть в их темпе. Если выдерживаешь его - игра получается равная и дальше все зависит уже от отдельных нюансов. Этот сценарий был нашем первом матче в Леверкузене. Первые 15 минут мы не выдерживали скоростей, потом приспособились. Думаю, и сейчас это будет ключевым фактором.

- У «Байера» не сыграют форвард Кисслинг и капитан команды Бендер. У вас не будет Еременко и неизвестно, насколько готов Дзагоев. Это сопоставимые потери?

- Нет, не сопопставимые. С нашим составом любой выбывший игрок - потеря. У «Байера» игроки уровня Эрнандеса и Фолланда выходят на замену. Но мы давно играем без Еременко и Дзагоева. Понятно, что тяжело, но никуда не денешься.

- В последних матчах Понтус Вернблум играл ближе к атаке. В матче с «Байером будет так же?

- Мы отталкиваемся от соперника. В матчах с «Амкаром» и «Арсеналом» это был оптимальный вариант, ход игры подтвердил верность этого решения. Что будет завтра - не могу сказать, впереди еще тренировка и теоретическое занятие.





