Волшебная осень Глушакова. Михаил Борзыкин – о преображении капитана «Спартака»

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об игре главного героя матча «Спартак» – «Амкар» Дениса Глушакова.

Не так давно Глушакова нещадно ругали самыми крепкими словами. И не только его. Бывало, после очередного провала «Спартака» зайдешь в социальную сеть и в своей ленте обязательно наткнешься на замысловатый набор букв и слов – ОПГ «Ромашка», которую отчаявшиеся болельщики призывали выгнать из клуба. (Кого-то, словом, и выгнали – кадровая чистка зимы-лета этого года.) Теперь Глушаков забивает архиважные голы, приносит победы и в каждом матче выкладывается так, будто играет в последний раз.

И вот он уже кумир, истинный спартаковец, настоящий капитан и даже, не побоюсь этого слова, носитель духа. Без него невозможно себе представить полузащиту «Спартака», которая в этом сезоне, наконец, обрела стройность и стабильность. Хотя, казалось бы, никаких кардинальных перемен не произошло. Что раньше Глушаков играл в опорной зоне, что сейчас играет в опорной зоне. Носится туда-сюда, за мячи цепляется, передачи раздает, да по воротам лупит. И вообще объяснения этой метаморфозы вроде как нет.

Но если хорошенько поразмыслить, можно отметить вот что. В аленичевском «Спартаке» Глушаков исполнял другую роль. Там он был в большей степени опорник, хотя и с таким же широким диапазоном действий. В «Спартаке» образца прошлого сезона был сформирован центральный треугольник – Глушаков, Зотов, Ромуло. Отрезками это трио даже выдавало хороший футбол, но было нестабильно. А весной Зотов перестал попадать в стартовый состав, трио преобразовалось в дуэт, где Денис не имел конкретной позиции.

Для чистоты эксперимента можно сравнить диапазон действий Глушакова в двух домашних матчах с «Амкаром» – от 12 марта (слева) и вчерашний (справа).

В мартовском матче с «Амкаром» Глушаков играл левее, Ромуло располагался ниже и строго по центру, а Зотов – правее. В матче с «Динамо», который состоялся 8 мая, Зотов остался на скамейке запасных, и Глушаков был оттянут очень глубоко, играя фактически третьего центрального защитника. А уже 12 мая против «Урала» он выполнял обязанности центрального атакующего хавбека. И так всю весну. Откуда же взяться стабильности, если футболист, пусть и такой универсал, постоянно скачет по разным участкам поля?

В «Спартаке» Карреры все выстроено несколько иначе. Во-первых, появился Фернандо, игрок первого паса, отвечающий за разгон атаки. Во-вторых, нет никакого центрального трио – партнером Фернандо в средней линии является только Глушаков. (Хотя Зобнина в некоторых матчах можно рассматривать как флангового опорника.) В-третьих, роли распределены более четко. В базовой модели (4–2–3–1) или альтернативной (3–5–2) каждый знает свою миссию. Хаос закончился. Пришла внятная организация игры.

Проще говоря, сейчас на спартаковской доске все фигуры (ну, почти все – опять же возвращаясь к роли Зобнина) на своих местах. Глушакову отведена роль box-to-box, системообразующе й фигуры, командного energizer, отвечающего и за оборону, и за атаку. Да за все. Ему больше не надо закрывать фланг. Фланговым игроком он не является. Или исполнять обязанности первого опорника. Таковым он не является тоже. Он находится в своей стихии и проделывает ту работу, которой соответствует его функционал.

Глушаков в матче с «Амкаром»

Каррера наделил Глушакова теми функциями, выполняя которые, полузащитник может быть максимально полезен команде. Важно и то, что Денис очень быстро нашел общий язык с Фернандо. Как много тактических ошибок допускает нынешний «Спартак»? Когда перестраивается из атаки в оборону. Или когда выходит из обороны в атаку. Раньше, помнится, разрывы между линиями возникали такие, что можно было «боинг» посадить, не боясь кого-то зацепить крылом. Сейчас – все четко, организованно, осмысленно.

Есть еще два момента, объясняющие преображение хавбека. Во-первых, «Спартак» играет немного в другой футбол. Он больше атакует, владеет мячом и находится на чужой половине поля. Если в прошлом сезоне владение мячом было в среднем 53%, то в этом – 60%. Если в прошлом сезоне голевые атаки длились в среднем 14 секунд, то в этом – 25. Осторожный, прагматичный стиль, как видится, подходит Глушакову меньше, чем нынешняя комбинационная игра с позиции силы и при почти тотальном контроле мяча.

Во-вторых (а может, и не во-вторых, может, в этом и есть суть), сам Глушаков пребывает в сумасшедшей форме. Это видно даже по движению, по самоотдаче. Не удивлюсь, если он меняет бутсы даже в перерывах матчей. Или у него бутсы из какого-то суперпрочного материала. Даже в сборной, если говорить о ноябрьских матчах, Глушаков был одним из лучших. Причем поразил технико-тактичес ким разнообразием – например, с Румынией стал лучшим и по ударам (4/2), и по отборам мяча (5/3). Вот это настоящий объем.





Статистика, впрочем, не со всем согласна. Она считает, что объем Глушаков дает отнюдь не больше, чем раньше. Так это никто и не утверждал. Мы же с этого и начали – что раньше играл в опорной зоне, что сейчас играет в опорной зоне; носится туда-сюда, за мячи цепляется, передачи раздает, да по воротам лупит… Только раньше его трудовые подвиги часто были холостыми, а сейчас приносят результат. «Спартак»-то нынче другой. Изменившийся. И все футболисты воспринимаются иначе. Не только ведь Глушаков.