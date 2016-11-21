«Спартак» игнорирует опыт поколений. Василий Уткин – о переходе Селихова

Переход Александра Селихова в «Спартак», о котором официально не объявлено, но говорят все открыто, становится лихим сюжетным поворотом сезона.



Фатальная проблема

Нет ничего более естественного, чем переход отлично себя зарекомендовавше го молодого футболиста из просто клуба в большой клуб. Но задумывались ли вы, насколько это бывает непредсказуемо, если речь о вратаре? Между прочим, довольно предсказуемо. Куда точнее сказать – драматично. Переход из провинции в большой клуб становится огромным испытанием в принципе для любого игрока. Полная смена образа жизни, новые, весьма обильные искушения и соблазны, возрастающее давление со стороны болельщиков и журналистов, слава и, что даже еще сложнее – ожидание славы. Все ведь ради нее! Это общее место, скажете вы. Конечно. Объективная проблема. Но для вратаря она становится не просто гораздо большей. Она бывает фатальной.

Вспомните последний пример нашего многообещающего вратаря, перешедшего в большой клуб из маленького и добившегося успеха. Это Ринат Дасаев. Вот так, да!

Игорь Акинфеев – воспитанник ЦСКА. Вячеслав Малафеев коренной зенитовец. До их совместного пребывания во главе вратарского российского топа на первой и второй строчке соответственно лидером цеха был Сергей Овчинников, воспитанник «Динамо», с юных лет игравший за «Локомотив». До того был еще один питомец столичной школы и тоже игравший за все сборные с юности – Харин. Его конкурент Черчесов, конечно, родился в Алагире! Но в Москве он тренировался с юности, как и его почти земляк Габулов – позднее. И первый матч за «Спартак» у Станислава был когда-то провальным. Путь Черчесова в топ-игроки пролег через предельно скромный тогда «Локомотив». Это была адаптация...

До того Дасаева вытеснил из сборной московский динамовец Уваров. Конкурентами Дасаева были в разные годы братья Чановы – другой случай, выходцы из Донецка, но тоже в своем роде дворяне – династия!

Что было раньше, происходило совсем в другом мире и в другое время.

Разрушающий стресс

А сколько мы знаем вратарских крахов на стадии описанного перехода то ли из грязи в князи, то ли из варяг в греки? Да хоть бы Иван Левенец. Тоже из «Амкара» – в «Локомотив», совсем уже не черчесовских времен. Как ярко начал в «Зените» Лодыгин – и смотрите, как непрочно оказалось основание. Фундамент. Хотя тут, может быть, слишком аномален сам путь – ведь Лодыгин шел наперекор истории, из греков в варяги, так сказать.

Каким героем казался Вениамин Мандрыкин во Владикавказе – и сколько ошибок он начал делать, перейдя в Москву! А как причудливо сложилась карьера едва ли не самого яркого вратарского таланта последнего времени – Нигматуллина! В «Спартаке» на момент перехода было просто пусто. Броский стиль, ассоциации с Дасаевым, все было на его стороне... Нигматуллин заиграл, да – но пройдя через тяжелый кризис и в другой команде.

Да, зато вместо него воротах «Спартака» надолго занял Филимонов. Но и тут есть подсказка: на Филимонова не давила нужда немедленно становиться героем. Он вырос как бы из-под неудач ровесника Нигматуллина. К тому же Филимонову повезло: он нашел «своего» тренера – Юрия Дарвина. Кстати, это хронологически едва ли не первый специализированн ый тренер вратарей, получивший широкую известность...

Красивая была шутка: Нигматуллин вратарь от Бога, а Филимонов – от Дарвина.

Почему ж так получается? Истории неудач всегда индивидуальны. Это успехи схожи! Но – не всегда. Проблема адаптации для любого игрока существенна. Проблема адаптации в столице – вдвойне. А для вратаря – вдесятеро. Потому, что его не подпускают на замену. Он не может ошибаться. А еще потому, что вратарь всегда – одиночка. Здесь снова вспомним, как невероятно повезло когда-то Филимонову.

Но вообще ведь он тоже не исключение. Его карьеру тоже разрушил стресс – знаменитая ошибка в матче с Украиной, потеря уверенности в себе, которая так никогда и не вернулась. Не за ней ли Филимонов и гнался потом столько лет, через пляжный вариант игры и до Тулы? Где в итоге, в «Арсенале», он был переоценен по следам все той же проблемы: ему, не доверявшему самому себе, выдали неограниченный кредит тренеры и клуб. В итоге ошибок Большого Фила за полсезона хватило «Арсеналу» для вылета.

Рискующий карьерой

Возвращаясь к Селихову (а между прочим, Песьяков тоже приходил в «Спартак» большим талантом): ситуация классическая. Торопясь выхватить, безусловно, талантливого парня, «Спартак» игнорирует опыт поколений. Посреди сезона; сезона, в котором «Спартак» лидирует... А впрочем, мы забыли, что спартаковский менеджмент идет ощупью в искусственно созданных потемках. Клуб своими же действиями максимально увеличивает все по определению существующие в сделке риски.

Весной Селихов рискнет карьерой, а «Спартак» – чемпионской гонкой. Где соперником выступает «Зенит», который сейчас вроде бы проиграл гонку за талантливым игроком.

Так ли это? Может быть. Вот только если вы ищете надежного решения вратарской проблемы – не стопроцентного, таких не бывает, а максимально надежного – вы смотрите не туда, господа. Вам вообще не вратарь нужен.

Вам нужен Виталий Кафанов. Помощник Курбана Бердыева, отвечающий в его командах за подготовку голкиперов. К началу работы с ним Сергей Рыжиков и Сослан Джанаев были неудачниками. А стали героями.