У москвичей забивает не только Иванушкин

Матчи очередного тура чемпионата страны по хоккею с мячом в столичном СК «Крылатское» между динамовцами Москвы и Казани завершились победами москвичей 4:2 и 8:0. Во второй встрече хет-триком отметился 20-летний Дмитрий Гришин, дубль на счету Кирилла Попеляева, который на год младше.

Но лучшим бомбардиром и лидером команды продолжает оставаться Евгений Иванушкин. На его счету 19 мячей – почти половина из 40, забитых командой. Всего же на счету форварда ХК «Динамо-Москва» и сборной России 956 мячей в 540 матчах чемпионатов страны. Вполне возможно, что «тысячу» Иванушкин разменяет в этом сезоне.

Лидер западной группы «Волга» дважды переиграла «Старт» – 6:3 и 5:3. По три гола забили Игорь Ларионов и Петр Захаров. Все шесть матчей ульяновцы провели в идеальных условиях закрытой «Волга-Спорт Арены». Конечно, в выездных встречах ульяновцев ждут более серьезные испытания.

Пятую и шестую победы в чемпионате одержал и хабаровский «СКА-Нефтяник», лидирующий на востоке. Сделал он это в жесткой схватке с иркутской «Байкал-Энергией». В первой встрече (3:6) хабаровчане чаще удалялись (40 минут штрафа против 10), но и забивать успевали. Дублем у победителей отметился Артем Бондаренко.

После игры наставник гостей Михаил Юрьев сетовал на то, что команда проводила первый матч в сезоне на открытом воздухе, да еще и в сильный (–20 градусов) мороз. Главный тренер иркутян Евгений Ерахтин признался, что команду не хватает на весь матч: «Полтора тайма мы провели на равных с командой, у которой самый сильный состав».

Второй матч «сделал» полузащитник гостей и сборной России Максим Ишкельдин. Он забил сам и сделал три голевые передачи. При счете 2:6 хозяева сумели прибавить, забили трижды, но догнать хабаровчан не сумели.

«Енисей» не без труда дважды разобрался с неуступчивым «Трубником» – 5:1 и 5:2. Интересно, что в понедельник после перовго тайма красноярцы прогрывали 1:2. Два мяча у победителей забил Виктор Чернышев. Дублем мог отметиться и Артем Ахметзянов, но он из двух 12-метровых реализовал лишь один. 10-минутным штрафом – редкий случай – за неправильную остановку мяча был наказан вратарь хозяев Вячеслав Лисак.

Порадовали болельщиков забитыми мячами «Кузбасс» и «Сибсельмаш». Соседи так обрадовались встрече в Кемерове, что за два матча наколотили друг другу 34 мяча!

СТАТИСТИКА

ЗАПАДНАЯ ГРУППА

Водник (Архангельск) – Родина (Киров) – 3:1 и 6:1.

Волга (Ульяновск) – Старт (Нижний Новгород) – 6:3 и 5:3.

Динамо-Москва – Динамо-Казань – 4:2 и 8:0.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 НОЯБРЯ

И В Н П М О

1. Волга 6 6 0 0 46-19 18

2. Водник 8 6 0 2 29-26 18

3. Динамо-Москва 8 5 0 3 40-41 15

4. Родина 6 1 1 4 15-23 4

5. Старт 6 1 0 5 22-29 3

6. Динамо-Казань 6 0 1 5 9-23 1

25–26 ноября, пятница–суббота. Родина – Волга, Динамо-Казань – Старт.

ВОСТОЧНАЯ ГРУППА

Байкал-Энергия (Иркутск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 3:6 и 5:6.

Енисей (Красноярск) – Уральский трубник (Первоуральск) – 5:1 и 5:2.

Кузбасс (Кемерово) – Сибсельмаш (Новосибирск) – 12:5 и 8:9.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 НОЯБРЯ

И В Н П М О

1. СКА-Нефтяник 6 6 0 0 45-21 18

2. Енисей 8 5 0 3 46-27 15

3. Байкал-Энергия 6 3 0 3 32-32 9

4. Ур. трубник 6 2 1 3 22-25 7

5. Сибсельмаш 6 2 0 4 27-46 6

6. Кузбасс 8 1 1 6 44-65 4

25–26 ноября, пятница–суббота. Сибсельмаш – СКА-Нефтяник, Уральский трубник – Байкал-Энергия.