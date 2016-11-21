«Отвечу словами Олега Валерьевича». Квартальнов и Знарок обсуждают дерби (видео)

Дмитрий Квартальнов использовал в своих интересах цитату коллеги, а Олег Знарок признался, что не очень хорошо запоминает свои матчи.

Олег Знарок приходит отчитываться перед прессой первым, но за несколько метров до официального стола для общения он отвлекается на разговор с Сергеем Гимаевым.

У них быстро возникает диалог, речь явно про какой-то конкретный момент: разговор по горячим следам только разгорается – и его прерывает сотрудник СКА. Дмитрий Квартальнов уже пару минут как ожидает, пора начинать.

Знарок откладывает разговор с Гимаевым и переходит к своим привычно скупым ответам для остальных журналистов.

– Очень хорошая игра для зрителей, в ней нам больше повезло, – выговаривает Олег Валерьевич.

– Нас подвела игровая дисциплина и индивидуальные ошибки, – подмечает в своем выступлении Квартальнов.

– У нас есть игра в запасе в Москве, пока 1:2 проигрываем мы, – продолжает главный тренер ЦСКА так, чтобы стало понятно: он относится к армейским дерби внутри сезона как к серии плей-офф.

– СКА забил две быстрые шайбы. Что случилось потом? И прокомментируйте нападение на Шестеркина.

– Слишком много вопросов, – Знарок окончательно закрывается,

– Накопилось, извините.

– Мы добились того, что команда заиграла в свою игру. А Шестеркин... Пусть судьи разбираются.

– Дмитрий Вячеславович, прокомментируйте, пожалуйста, вы нападение Телегина на Шестеркина, – вполне логичная атака на главного тренера ЦСКА.

– Олег Валерьевич уже ответил на этот вопрос: соглашусь, пусть судьи разбираются.

­– А ваш комментарий?

– Я отвечу вам словами Олега Валерьевича: пусть судьи разбираются, – Квартальнов повторяет как заведенный.

– Олег Валерьевич, игра гостей вам грубой не показалась?

– Обычный хоккей. Были столкновения, драки. Для зрителей это очень хорошо.

– Шестеркин сделал две голевые передачи. На вашей памяти было такое?

– Вы думаете, я все помню? Игра прошла и хорошо!