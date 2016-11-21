«Отвечу словами Олега Валерьевича». Квартальнов и Знарок обсуждают дерби (видео)
Дмитрий Квартальнов
использовал в своих интересах цитату коллеги, а Олег Знарок признался, что не
очень хорошо запоминает свои матчи.
Олег Знарок приходит отчитываться перед прессой первым, но
за несколько метров до официального стола для общения он отвлекается на
разговор с Сергеем Гимаевым.
У них быстро возникает диалог, речь явно про какой-то
конкретный момент: разговор по горячим следам только разгорается – и его
прерывает сотрудник СКА. Дмитрий Квартальнов уже пару минут как ожидает, пора
начинать.
Знарок откладывает разговор с Гимаевым и переходит к своим
привычно скупым ответам для остальных журналистов.
– Очень хорошая игра для зрителей, в ней нам больше повезло,
– выговаривает Олег Валерьевич.
– Нас подвела игровая дисциплина и индивидуальные ошибки, –
подмечает в своем выступлении Квартальнов.
– У нас есть игра в запасе в Москве, пока 1:2 проигрываем мы,
– продолжает главный тренер ЦСКА так, чтобы стало понятно: он относится к армейским
дерби внутри сезона как к серии плей-офф.
– СКА забил две
быстрые шайбы. Что случилось потом? И прокомментируйте нападение на Шестеркина.
– Слишком много вопросов, – Знарок окончательно закрывается,
– Накопилось,
извините.
– Мы добились того, что команда заиграла в свою игру. А Шестеркин... Пусть судьи разбираются.
– Дмитрий
Вячеславович, прокомментируйте, пожалуйста, вы нападение Телегина на Шестеркина,
– вполне логичная атака на главного тренера ЦСКА.
– Олег Валерьевич уже ответил на этот вопрос: соглашусь, пусть судьи разбираются.
– А ваш комментарий?
– Я отвечу вам словами Олега Валерьевича: пусть судьи разбираются, – Квартальнов повторяет как заведенный.
– Олег Валерьевич, игра
гостей вам грубой не показалась?
– Обычный хоккей. Были столкновения, драки. Для зрителей это очень хорошо.
– Шестеркин сделал
две голевые передачи. На вашей памяти было такое?
– Вы думаете, я все помню? Игра прошла и хорошо!