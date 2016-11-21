Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Ак Барс
Футбол  ЦСКА- : -Байер
Футбол  Спортинг- : -Реал
Хоккей  Авангард- : -Лада
Футбол  Монако- : -Тоттенхэм
Футбол  Севилья- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Отвечу словами Олега Валерьевича». Квартальнов и Знарок обсуждают дерби (видео)

Татьяна Кокорина, Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Отвечу словами Олега Валерьевича». Квартальнов и Знарок обсуждают дерби (видео)
Источник: ХК СКА

Дмитрий Квартальнов использовал в своих интересах цитату коллеги, а Олег Знарок признался, что не очень хорошо запоминает свои матчи.

Олег Знарок приходит отчитываться перед прессой первым, но за несколько метров до официального стола для общения он отвлекается на разговор с Сергеем Гимаевым.

У них быстро возникает диалог, речь явно про какой-то конкретный момент: разговор по горячим следам только разгорается – и его прерывает сотрудник СКА. Дмитрий Квартальнов уже пару минут как ожидает, пора начинать.

Знарок откладывает разговор с Гимаевым и переходит к своим привычно скупым ответам для остальных журналистов.

– Очень хорошая игра для зрителей, в ней нам больше повезло, – выговаривает Олег Валерьевич.

– Нас подвела игровая дисциплина и индивидуальные ошибки, – подмечает в своем выступлении Квартальнов.

– У нас есть игра в запасе в Москве, пока 1:2 проигрываем мы, – продолжает главный тренер ЦСКА так, чтобы стало понятно: он относится к армейским дерби внутри сезона как к серии плей-офф.

– СКА забил две быстрые шайбы. Что случилось потом? И прокомментируйте нападение на Шестеркина.
– Слишком много вопросов, – Знарок окончательно закрывается,  

– Накопилось, извините.
– Мы добились того, что команда заиграла в свою игру. А Шестеркин... Пусть судьи разбираются.

– Дмитрий Вячеславович, прокомментируйте, пожалуйста, вы нападение Телегина на Шестеркина, – вполне логичная атака на главного тренера ЦСКА.
– Олег Валерьевич уже ответил на этот вопрос: соглашусь, пусть судьи разбираются.

­– А ваш комментарий?
– Я отвечу вам словами Олега Валерьевича: пусть судьи разбираются, – Квартальнов повторяет как заведенный.

– Олег Валерьевич, игра гостей вам грубой не показалась?
– Обычный хоккей. Были столкновения, драки. Для зрителей это очень хорошо.

– Шестеркин сделал две голевые передачи. На вашей памяти было такое?
– Вы думаете, я все помню? Игра прошла и хорошо! 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Сушинский: Легкое добывание очков может аукнуться СКА в плей-оффБывший нападающий СКА Максим Сушинский поделился мнением о выступлении питерских армейцев в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.«Знарок в раздевалке хорошо выразился!» Лидеры СКА о победе над ЦСКА«Знарок в раздевалке хорошо выразился!» Лидеры СКА о победе над ЦСКАКапитан и вице-капитан СКА – о победе в армейском дерби, пропущенных голах и игре Шестеркина.Стив Мозес: Тяжело возвращаться после паузы в играх. СКА одержал большую победу, вот что очень важноНападающий СКА Стив Мозес поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).Александр Дергачев: Понял, что Науменков хочет подраться, но дальше это сделать почему-то не получилосьНападающий СКА Александр Дергачев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).Сергей Федоров: Будут ли заняты все легионерские позиции в ЦСКА? Поживем-увидимГенеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:6).Динар Хафизуллин: Гол в ворота ЦСКА? Раз в год и палка стреляет. Случайно получилосьЗащитник СКА Динар Хафизуллин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).Дмитрий Кугрышев: При счете 3:2 ЦСКА доминировал и был лучше, но нельзя давать шанс СКА, а мы это сделалиНападающий ЦСКА Дмитрий Кугрышев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:6).Илья Ковальчук: Шестеркин - молодец, умеет не только шайбы ловить, но передачи голевые отдаватьНападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).Олег Знарок: Нападение на Шестеркина? Пусть судьи разбираютсяГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).Дмитрий Квартальнов: В матче против СКА подвела игровая дисциплина – надо работать над этимГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:6).Павел Дацюк: Когда ЦСКА забил три шайбы, думал, что не нужно останавливатьсяКапитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).Игорь Шестеркин: Пропустил три шайбы за три минуты? Хорошо, что не как с «Ак Барсом», когда четыре за четыреГолкипер СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).Иван Новосельцев: Мы с Катериной впервые сходили на матч СКА. Атмосфера классная, шоу!Защитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА (6:3).Мясорубка в армейском супердерби! СКА и ЦСКА снова дали огня и спасли КХЛМясорубка в армейском супердерби! СКА и ЦСКА снова дали огня и спасли КХЛЗакрывать сезон КХЛ и отдавать Кубок Гагарина Дацюку пока рано! СКА обыграл ЦСКА в три шайбы, но это был матч спасения интриги нашей лиги.СКА обыграл ЦСКА и прервал четырехматчевую победную серию московского клубаВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл ЦСКА со счетом 6:3.СКА – ЦСКА. Новосельцев, Юсупов, Витсель и Лодыгин присутствуют на матчеФутболисты «Зенита» Иван Новосельцев, Артур Юсупов, Аксель Витсель и Юрий Лодыгин посетили встречу регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.СКА сильнее ЦСКА в два раза?! Анализируем приговор букмекеровСКА сильнее ЦСКА в два раза?! Анализируем приговор букмекеровОбозреватель «Советского спорта» сравнивает силы соперников перед принципиальным армейским дерби.Сергей Светлов: Если судейство будет либеральным, у ЦСКА есть шанс в матче со СКАОлимпийский чемпион Сергей Светлов рассказал, чего ждет от матча регулярного чемпионата НХЛ СКА – ЦСКА.9765 зрителей на хоккее в Петербурге без СКА – почему это и круто, и очень плохо9765 зрителей на хоккее в Петербурге без СКА – почему это и круто, и очень плохо«Динамо СПб» собрало на матче ВХЛ против фарма СКА дикий аншлаг. Объясняем, чему тут радоваться, а чему не стоит.Кто круче Знарка? Топ-7 самых шокирующих событий недели КХЛКто круче Знарка? Топ-7 самых шокирующих событий недели КХЛОбозреватель «Советского спорта» - о самых ярких происшествиях, случившихся в нашей лиге за последние семь дней.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальноввсе новости
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости

Cпецпредложение