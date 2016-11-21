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«Знарок в раздевалке хорошо выразился!» Лидеры СКА о победе над ЦСКА

Константин Белюков, Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Знарок в раздевалке хорошо выразился!» Лидеры СКА о победе над ЦСКА
Источник: ХК СКА

Капитан, вице-капитан и основной вратарь СКА – о победе в армейском дерби.

Илья Ковальчук: Шестеркин умеет не только ловить, еще и передачи голевые отдает

– Мы, может, чуть подрасслабились после второго гола, несколько нелепых ошибок допустили, в том числе моя была, – начинает Илья Ковальчук.

– Ваш сольный проход - как получилось обыграть четверых?
– Ребята из ЦСКА разъехались, может, чуть потеряли позиции, я этим воспользовался. Шайба ушла за ворота, удачно получилось отбросить на Дацюка, поэтому хороший гол получился.

– Второй период был крайне эмоциональным. Все из-за того, что вы защищали вратаря?
– Конечно, вратарь же – полкоманды! Тем более наш вратарь. Мы обязаны были так реагировать. Вряд ли у кого-то было намерение наносить травму. Думаю, все на площадке все поняли. Когда второй раз бьют вратаря – это недопустимо.

– Что произошло во втором перерыве? В третьем периоде игроки были спокойнее, но эффективнее?
– Так обычно и бывает в таких матчах: в третьем периоде все стараются сделать результат. Силовой борьбы все равно было много, мы ее выдержали. Шестеркин сделал несколько сейвов, тройка Шипачева хорошо сыграла.

– Вы после гола побежали к Шестеркину – это потому что он голевой пас отдал?
– Да, он же мог и в другую сторону отбросить, а отдал мне. Молодец, умеет не только шайбы ловить, но передачи голевые отдавать.

Павел Дацюк: Знарок погасил эмоции

– Короткий комментарий, пожалуйста, – обращаемся к Павлу Дацюку.
– Шесть – три, – в своем стиле шутит капитан СКА.

– А теперь развернутый. 
– Хорошая игра. Думаю, зрителям понравилась. Матч, приближенный к плей-офф. Обе команды играли на результат.

– После поражения настраивались особо?
– На ЦСКА все команды настраиваются. Дополнительная мотивация не нужна. Тем более это армейское дерби.

– О чем думали, когда пропустили три шайбы?
– Что нужно не останавливаться. Еще было много времени, можно было все исправить.

– Что сказал Знарок в раздевалке? 
– Он погасил эмоции, хорошо выразился! – интригует Дацюк. – Тренер сказал, что нужно делать.

– Как поддерживали Шестеркина? Ему сегодня досталось.
– Он опытный игрок, бывал в сборной, играл в международных матчах. Он понимает, что победы даются нелегко, что надо бороться. Мы стараемся оберегать его, но не всегда получается. Хотя защитники сегодня показали себя.

– Как оцените поведение Андронова?
– По какой шкале? – Павел Валерьевич сегодня просто в ударе.

По десятибальной. 
– Эмоции – всякое бывает.

Игорь Шестеркин: Они лезли, а я под ногами мешался

Вратарь СКА Игорь Шестеркин дает самое интересное интервью за последние месяцы. Говорит немного, но весело.

– Вы пропустили три шайбы за три минуты. Что было в голове?
– Хорошо, что не как с «Ак Барсом», когда четыре шайбы за четыре (улыбается).

– Вы отдали две голевые передачи за матч. Гол уже был. Такое впервые?
– Такого не было еще, да.

– Второй пас Ковальчуку вы сознательно отдавали?
– Да, видел, что сам не доброшу до ворот, потому что там игрок.

– Вам два раза били в голову. Ожидали такой агрессии от соперника?
– Они просто лезли на ворота, а я под ногами мешался.

– То есть не считаете, что вам хотели травму нанести?
– В первом эпизоде соперник просто смотрел за броском от синей линии, я тоже. Во втором эпизоде в борьбе с защитником меня задели. Я нормально себя чувствовал, только челюсть до сих пор чуть болит.

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