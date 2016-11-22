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«Норвежцы поздравили сквозь зубы»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Магнус Карлсен и Сергей Карякин
Магнус Карлсен и Сергей КарякинИсточник: Reuters

Менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис – о победе россиянина в 8-й партии матча за корону против норвежца Магнуса Карлсена.

«НА КАРЛСЕНА СИЛЬНО ДАВЯТ»

- Сейчас, конечно, все в легком шоке пребываем, - уставшим голосом начинает беседу Зангалис. – Никогда в жизни у меня столько комментариев не брали, да еще на английском! И колотит всего от адреналина. В последние дни я в Нью-Йорке постоянно мерз – тут случилось резкое похолодание. Но ближе к 40-му ходу почувствовал, будто у самого температура поднялась под 40 градусов.

- Насколько неожиданной была эта победа?
- Понятно, что мы постоянно держим кулаки за Сергея. Но всегда стараешься трезво оценивать шансы, отстраняясь от ненужных эмоций. Букмекеры в этой партии давали коэффициент 14 на успех Карякина. Еще бы – играет черными против Карлсена! Но мне президент шахматной ассоциации профессионалов Эмиль Сутовский утром сказал – Серега выиграет. Сколько бы он денег мог заработать, если бы поставил на нашего парня?

- Откуда была такая уверенность?
- Простой анализ действий и психологии Магнуса. На Карлсена сильно давят. Особенно норвежская пресса. В конце концов – железобетонный фаворит, первый номер рейтинга, действующий чемпион! Такой себе Усэйн Болт в мире шахмат. Мне страшно, нам всем страшно. Только Сергею не страшно, что самое важное. И когда первые 7 партий завершились вничью, это давление на Карлсена только возросло. Тянуть дальше некуда – надо идти в атаку, рисковать. А значит – возрастает риск ошибиться. Конечно, Магнусу в принципе не обязательно было кровь из носу выигрывать именно сейчас. Но было видно, что он сам начинает проявлять нетерпение, нервозность. Это, в итоге, ему и помешало.

«МАГНУС ДОПУСТИЛ ЗЕВОК»

- Как складывалась сама партия?
- Когда ходишь белыми, это подразумевает серьезное преимущество в дебюте. Удивительно, но ни разу за весь матч ни Карякин, ни Карлсен такого преимущества не завоевывали! И если даже Сергею это ставили укор, то Магнуса «прессовали» втройне! Норвежец пробовал разные варианты тактики, он очень серьезно работает над подготовкой, у него потрясающая команда ассистентов, но Сергей регулярно находит, чем ему ответить. Так вышло и в этот раз. Когда стало понятно, что реализовать преимущество первого хода опять не получилось, норвежца это начало откровенно бесить. Есть такое понятие в шахматах – насиловать позицию. Когда играешь против хорошо знакомого соперника, который лично тебе кажется слабее, при этом не можешь получить преимущество, начинаешь думать – а я и так выиграю, по любому! Только Магнус забыл, что Карякин его обыгрывал и в классику, и в блиц. И в детском возрасте долгое время выступал сильнее, и все-таки он входит в 10-ку лучших шахматистов мира, и дважды бил норвежца у него на родине, в Ставангере. В какой-то момент Магнус начал совершать непонятные ходы, но пока без откровенной глупости. А вот когда наступил цейтнот, и до первого контрольного, 40-го хода оставалось примерно 3 минуты, с его стороны начались просто необъяснимые действия. Он начал играть, как метко подметил Ян Непомнящий, словно в блиц-партию. Здесь поднапрягу, здесь пожертвую, здесь испугаю. Сергей же хладнокровно отбился, но… Увы, не заметил – возможно, времени не хватило – один вариант защиты, при котором он мог остаться с двумя лишними пешками и легко победить. Как же мы все вздохнули, разочаровались! Опять, как и в пятой партии, не забил пусть не пенальти, но очень опасный штрафной удар! А только начали приходить в себя – бам-бум, наступает 40-й ход, позиция становится такой обоюдоострой, что ситуация вновь запутывается до предела. Вроде, и у черных есть вариант с проходной пешкой, и белые могут опасно атаковать. Казалось бы, Магнус – король эндшпиля, его стихия, время есть, на крайний случай можно уверенно свети к ничьей… И тут, видимо, у него окончательно сдали нервы. Он допустил сначала два неточных хода, ухудшив позицию. А затем сделал и вовсе страшный зевок.

- Вы позицию в режиме онлайн анализировали?
- У нас-то компьютеры есть, с очень мощными движками. Конечно, просчитываем все возможные варианты после каждого хода. Электронные мозги подсказали - если Карякин пойдет H5, то дальше получит 100-процентную выигрышную позицию. Но сможет ли это просчитать человек? Тот же Непомнящий сказал, что может, и что это несложно. Большинство говорили, что вариант совсем неочевидный. Однако Сергей пошел именно H5. И в этот момент стало понятно – он все видит, он четко прощупал путь к победе. В этот момент Магнус был обречен.

«КАРЯКИН ВЕДЕТ СЕБЯ СПОКОЙНО»

- Конечно, после завершения накатила эйфория! – продолжает Кирилл. - Все начали радоваться. Норвежцы подходили, поздравляли. Да, сквозь зубы, но все равно молодцы – держат удар. Только мы понимаем, что у Карлсена будет еще 4 партии на то, чтобы исправить ситуацию. Преимущества белых или черных в этом матче, считайте, больше нет. Так что все может измениться в любую секунду.

- Магнус очень нервно вел себя после поражения – ушел с пресс-конференции…
- Да, было видно – он взвинчен. Так получилось, что Карлсена привели в зал, но Сергей чуть дольше отвечал на вопросы журналистов, и в какой-то момент норвежец не выдержал, что-то резко кому-то высказал и выбежал из комнаты. Насколько понимаю, его теперь оштрафуют на 10 процентов от гонорара за отказ от общения с прессой. Яркий показатель того, в какой сложной психологической ситуации он находится.

- Карякин как себя чувствовал?
- Очень спокойно. Большой молодец! Никаких радостных криков, вскинутых рук. Сергей очень сосредоточен. Хорошо пошутил – побеждает не тот, кто ходит белыми, а тот, кто хорошо играет.

- Похожая ситуация была в матче за корону между Виши Анандом и Борисом Гельфандом в 2012 году…
- Вот именно! Все почти один в один. Ананд – безусловный фаворит, первые 6 партий – вничью, а затем Гельфанд выигрывает 7-ю. Я с ним общался накануне. Спрашивал: «Борис Львович, как так вышло, что вы затем уступили 8-ю партию и в итоге проиграли матч?». Он вздохнул и ответил: «Кирилл, я не пережил ту свою победу. Не смог с ней переспать». Это очень важно – успокоиться после локального успеха и хорошо настроиться на дальнейшую борьбу. Но у Сергея чуть лучше ситуация. Во-первых, Гельфанд тогда выиграл белыми и играл уже на следующий день. А Карякин – черными, и у нас во вторник выходной. Правда, не знаю, насколько легко Сергей заснул сегодня ночью – я-то спать вообще не могу, хотя и с ног валюсь, все-таки в 6 утра встал.

- Чего ждать в ближайшие дни?
- Всего, что угодно. Знаете, что мне напоминает этот поединок? Я, как гражданин Греции, вспоминаю победу нашей сборной на футбольном Евро в 2004 году. Вот тоже все смотрели на греков, скептически улыбались и думали: ну да, крепкий соперник. Да, случайно победили Португалию на старте турнира, в группе – как Карякин побеждал Карлсена в Ставангере. Да, вышли в плей-офф. Да, дошли до финала – Сергей вот тоже, многим на удивление, добрался до матча за корону. Но там-то, в финале, соперник их все равно «сделает». Он же, соперник – Португалия – сильнее! А потом бац – и Ангелос Хористеас на 57-й минуте забивает гол. В равной борьбе от обороны. Так же и Серега – терпел, терпел, но получил шанс – и его использовал. Тут вот что важно – довести все до победы. Чтобы не было овертайма и серии пенальти. Нельзя давать Криштиану Роналду подходить к точке для выполнения удара. Нельзя давать Карлсену шансов на тай-брейк.

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