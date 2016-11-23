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«Корону буду хранить в сейфе». Почему Карякин станет 17-м чемпионом мира

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Корону буду хранить в сейфе». Почему Карякин станет 17-м чемпионом мира
Источник: «Советский спорт»

Объясняем, почему именно Сергей Карякин должен стать следующим шахматным королем. Быть может, не сейчас, но станет обязательно.

В июне 2014-го Сергей выиграл крупный турнир в норвежском Ставангере, обойдя, между прочим, иМагнуса Карлсена. Через несколько дней мы встретились с шахматистом в его уютном доме на Рублевке. Нет, Сергей не миллионер (точнее, пока не миллионер). Дом ему после переезда из Украины в Россию с большой скидкой и к тому же в рассрочку продал один бывший шахматист, который теперь занимается строительным бизнесом. Насколько я знаю, Карякин лишь недавно расплатился за дом.

Мы разговаривали о жизни, о шахматах, Сергей угощал шашлыком. Слегка нарушили режим, конечно. Часть той беседы сейчас представляется очень актуальной. Вот она:

«…в жизни шахматиста случилось еще одно знаменательное событие помимо победы в Ставангере: Карякин женился. Супруга Галия сопровождает Сергея на турнирах, ведет хозяйство и поправляет мужа, когда он называет черную смородину черникой.

– При переезде из Крыма в Москву было много технических проблем, в первую очередь с учебой, – рассказывает гроссмейстер. – Меня приняли в РГСУ, а Галия там работала помощницей ректора. И ее закрепили за мной, чтобы помогала.

– То, что Галия играет в шахматы, способствовало развитию ваших отношений?
– У нее первый разряд. Действительно, это важно, когда человек понимает, чем ты занимаешься, и не считает тебя бездельником, – смеется Сергей.

– Вы поженились 17 мая в 17.17.
– На самом деле идея свадьбы витала уже давно. Но, поскольку я отобрался на турнир претендентов, пришлось всю зиму усиленно к нему готовиться, и о свадьбе не могло быть и речи.

– А как же быть с народной мудростью: в мае жениться – всю жизнь маяться?
– Мы в приметы не верим.

– Оригинальные подарки были?
– Да. Александр Грищук, правда, на саму свадьбу не попал, поздравил по телефону и сказал, что дарит мне сейф. Спросил адрес, вот жду, когда доставят.

– 17, наверное, счастливое число?
– Теперь да. На самом деле, когда определились с датой, решили все сделать совсем уж красиво. Поэтому и выбрали такое время. Правда, 2017 года ждать не стали, – улыбается Карякин.

– Теперь вам осталось стать 17-м чемпионом мира по шахматам.
– А разве Карлсен не 17-й?

– Крамник – 14-й, Ананд – 15-й, получается – 16-й.
– А Топалов? Да и Халифман, Пономарев, Касымджанов?.. Они, правда, становились чемпионами по версии ФИДЕ. На самом деле порядок не важен. Надеюсь, когда-нибудь стать лучшим в мире.

- А шахматную корону, наверное, будете хранить в сейфе от Грищука.
– Непременно! Пусть это и образное выражение».



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