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«Динамо», на выход! Опохмеляться… Как финны испортили москвичам 70-летний юбилей

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Динамо», на выход! Опохмеляться… Как финны испортили москвичам 70-летний юбилей
Источник: «Советский спорт»

В день рождения бело-голубых «Йокерит» сумел зацепить очко в битве с минчанами – 2:3 бул. И вытеснил московское «Динамо» из зоны плей-офф.

Московское «Динамо» рискует не попасть в плей-офф! Да когда такое вообще было? Пришлось покопаться в справочниках, чтобы вспомнить: в последний раз бело-голубые не боролись за главный трофей в 2001 году. Единственный раз в 21 веке!

Случилось это после чемпионского сезона, когда игроков растащили более богатые клубы. «Динамо» в 2001-м заняло только 13 место после первого этапа (34 матча). Попала по его итогам в третью группу. И даже приняло участие в переходном турнире вместе со СКА, ЦСКА, «Витязем», «Молотом-Прикамье» и «Динамо-Энергией«. Здесь бело-голубые победили за явным преимуществом. А за пределами элиты оказались «Витязь» и динамовцы из Екатеринбурга.

В принципе и нынешний спад «Динамо» далеко не смертелен. Времени чтоб исправить положение и вернуться в лидирующую восьмерку Запада предостаточно.

Но уж больно страшно для бело-голубых сошлись звезды.

Из зоны плей-офф они вылетели аккурат в день своего рождения. Да еще и не рядового – 70-летнего юбилея. Тем более ценного, что его нынче отмечает вся Россия. Поскольку именно с «Динамо» по сути и начался наш хоккей.

Это динамовский играющий тренер Аркадий Чернышев забросил первую шайбу в первом чемпионате страны.

Это «Динамо» стало первым чемпионом СССР.

Это… Да очень долго можно перечислять заслуги динамовцев перед отечественным спортом, упоминая такие фамилии, как Чернышев, Юрзинов, Мальцев, Васильев, Давыдов…

И вот именно в этот день на праздничный стол «Динамо» и плеснули огромную ложку финского дегтя.

К «Йокериту» - никаких претензий. Финны наши традиции и праздники чтить не обязаны. Тем более, что сейчас они сами изо всех сил лезут в плей-офф, стремясь наверстать упущенное на старте.

Была надежда, что традиции «Динамо» поддержат минские одноклубники. И они, собственно, не подвели. Принимая «Йокерит» на родной арене в присутствии двенадцати с половиной тысяч зрителей, белорусы дважды сравнивали счет. И даже победили по буллитам.

Конечно, москвичи сами виноваты и в испорченном празднике, и в своих нынешних бедах. И дело даже не в разгроме, который они претерпели накануне своего 70-летия в Магнитогорске. Чемпиона дома удается победить нечасто. А 1:2 ты уступил или 0:5 – не суть. Счет забудется.

Но динамовцы после паузы потерпели поражение и от лидеров Запада – СКА, ЦСКА, «Локомотива». Потеряли очки в поединках с «Витязем» и «Северсталью». И расплата себя ждать не заставила – девятое место на Западе.

Давненько «Динамо» не падало так низко!

Ситуация, повторюсь, далеко не смертельная. Но попотеть за место в плей-офф москвичам теперь придется.

Сразу у трех команд сейчас – «Динамо», «Йокерита» и «Витязя» - по 39 очков. Москвичи стоят ниже всех, потому что у них меньше побед в основное время.

Этим командам и предстоит сыграть в «третьего лишнего» во второй половине чемпионата. Причем, раскачиваться и праздновать юбилеи некогда – игра уже началась!

Команды, стоящие на десятом месте и ниже надежд, конечно, тоже еще не потеряли. Но практика показывает, что наверстать отрыв в 8-10 очков частенько оказывается невозможно.

Скорее, в гонку за выживание могут оказаться втянуты минчане, сочинцы и ярославцы, занимающие сейчас места с четвертого по шестое.

Опыт прежних лет показывает, что самое слабое звено тут «Витязь». Но сейчас у подмосковной команды новый тренер – Валерий Белов. И с ним «витязи» намерены осуществить давнюю мечту.

Не надо забывать и о том, что впереди у «Динамо» 7-матчевая выездная серия во время новогодних праздников, во время которой москвичи уже не раз начинали спотыкаться.

Но самое главное – бело-голубым надо повышать результативность. В 32 матчах этого сезона они шесть раз уходили с площадки так и не распечатав ворота соперника.

Для участника плей-офф это непозволительная роскошь.

Вот такой получился у «Динамо» праздник. С преждевременным похмельем…


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