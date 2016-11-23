«Селихов и в «Зените» говорил: «Хочу в «Спартак»! Юность спартаковского новичка
Бывшие
партнеры Александра Селихова – рассказали «Советскому спорту в Санкт-Петербурге», каким он был в
самом начале карьеры.
«Обычный парень из Нарышкино»
Максим
Николаев, нападающий ФК «Орел»
учился с Селиховым в одном классе, играл с ним за «Орел»
– Когда Селихов пришел к нам в школу, был ничем не
примечателен, обычный парень из Нарышкино (поселок в Орловской области, где
родился Александр Селихов – Прим.ред.) В «Зените» он на занятия вообще не
ходил, а в Орле до этого – не прогуливал, у нас с посещаемостью строго было.
В ворота он встал в пятом классе, но вообще сначала играл
нападающего. Не помню, чтобы он говорил тогда о «Спартаке», но у всех у нас
есть мечты. Когда Саша играл в «Орле», он более опытным вратарям ни в чем не
уступал: видно было – талантливый. И хоть мы были самыми молодыми в команде, к
нам относились нормально. Ну, только «подай-принеси», но это везде так.
«Селихов и в Академии «Зенита» не скрывал, что для него есть один клуб – «Спартак»
Евгений
Марков, нападающий «Тосно»
играл с Селиховым за команду 1994 года рождения в Академии «Зенита»
– Когда Саша был в Академии «Зенита», он не скрывал,
что для него есть один клуб – «Спартак». Там с ним не очень красиво обошлись,
но, несмотря на это, в душе он всегда был спартаковцем и любил этот клуб.
Всегда говорил: «Хочу в «Спартак».
Никто не думал, что пришел игрок из клуба, который для
нас принципиальный соперник. На детском уровне это не так воспринимается. Мы
все общались друг с другом, играли за сборную, поэтому не было никакого
недопонимания. В принципе, в команде он был первым вратарем, хоть они и
менялись с Антоном Цветковым. Селя считался очень талантливым.
С ним мы дружим до сих пор. Вообще есть много
историй про Сашу, но от рассказа я воздержусь, потому что об этом вряд ли можно
написать (смеется). Такой громкий
переход, а Евгений Марков рассказал про Селихова какие-то зловещие вещи (смеется).
Но, помню, были сборы в Финляндии, он только пришел
в команду. Мы жили не в номерах, а в доме по пять человек. Всех распределили по
комнатам, нас с Селей – в одну. Мы лежим, он говорит: «Блин, мне кажется, что я
тренеру вообще не нравлюсь. Вот я раздолбай, а ему нужны такие правильные ребята».
Тренировал нас тогда Иван Евгеньевич Шабаров, он под дверью стоит, все это
слышит и отвечает: «Да не, Сель, ты нормальный пацан».
Мы с Селей по характеру похожи, всегда попадались
первые (смеется). Но дисциплину не
нарушали, с этим все хорошо было. В бытовой жизни были раздолбаями.
Когда его выгнали из школы, получилось неприятно,
да. Но опять же из-за своего раздолбайства мы туда не ходили, и его выгнали.
Если бы и я был в интернате, меня бы тоже выгнали. Но я более-менее появлялся
на занятиях, а он вообще не ходил. Очень обидно, на самом деле. Думаю, сейчас
бы Селя без проблем играл в основе «Зенита».
«Мы были за то, чтобы играл наш, орловский»
Андрей
Мирошкин, полузащитник ФК «Орел»
играл с Селиховым в «Орле»
– В 17-18 лет Александр уже считался перспективным
вратарем и выделялся среди других в своем возрасте, у него были отличные
данные. Саша воспользовался своим шансом и правильно сделал, что уехал. К тому,
что в воротах стоит 18-летний пацан, у нас в «Орле» никто скептически не
относился. Мы наоборот были за то, чтобы играл наш, орловский голкипер.
Бывало, конечно, и такое, что из-за его ошибок команда
проигрывала. Помню матч против «Локомотива» (Лиски), мы тогда проиграли 0:1.
Когда идет дождь, вратари надевают шиповые бутсы. Селихов вышел из ворот на
нападающего, поскользнулся, мяч перелетел, и тот в пустые забил. Думаю, он тоже
помнит это все (смеется).