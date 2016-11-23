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«Селихов и в «Зените» говорил: «Хочу в «Спартак»! Юность спартаковского новичка

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

2011-й. Александр Селихов (слева) и Евгений Марков (справа) в матче за «Зенит U17»
2011-й. Александр Селихов (слева) и Евгений Марков (справа) в матче за «Зенит U17»Источник: ФК «Зенит»

Бывшие партнеры Александра Селихова – рассказали «Советскому спорту в Санкт-Петербурге», каким он был в самом начале карьеры.

«Обычный парень из Нарышкино»

Максим Николаев, нападающий ФК «Орел»
учился с Селиховым в одном классе, играл с ним за «Орел»

– Когда Селихов пришел к нам в школу, был ничем не примечателен, обычный парень из Нарышкино (поселок в Орловской области, где родился Александр Селихов – Прим.ред.) В «Зените» он на занятия вообще не ходил, а в Орле до этого – не прогуливал, у нас с посещаемостью строго было.

В ворота он встал в пятом классе, но вообще сначала играл нападающего. Не помню, чтобы он говорил тогда о «Спартаке», но у всех у нас есть мечты. Когда Саша играл в «Орле», он более опытным вратарям ни в чем не уступал: видно было – талантливый. И хоть мы были самыми молодыми в команде, к нам относились нормально. Ну, только «подай-принеси», но это везде так.

«Селихов и в Академии «Зенита» не скрывал, что для него есть один клуб – «Спартак»

Евгений Марков, нападающий «Тосно»
играл с Селиховым за команду 1994 года рождения в Академии «Зенита»

– Когда Саша был в Академии «Зенита», он не скрывал, что для него есть один клуб – «Спартак». Там с ним не очень красиво обошлись, но, несмотря на это, в душе он всегда был спартаковцем и любил этот клуб. Всегда говорил: «Хочу в «Спартак».

Никто не думал, что пришел игрок из клуба, который для нас принципиальный соперник. На детском уровне это не так воспринимается. Мы все общались друг с другом, играли за сборную, поэтому не было никакого недопонимания. В принципе, в команде он был первым вратарем, хоть они и менялись с Антоном Цветковым. Селя считался очень талантливым.

С ним мы дружим до сих пор. Вообще есть много историй про Сашу, но от рассказа я воздержусь, потому что об этом вряд ли можно написать (смеется). Такой громкий переход, а Евгений Марков рассказал про Селихова какие-то зловещие вещи (смеется).

Но, помню, были сборы в Финляндии, он только пришел в команду. Мы жили не в номерах, а в доме по пять человек. Всех распределили по комнатам, нас с Селей – в одну. Мы лежим, он говорит: «Блин, мне кажется, что я тренеру вообще не нравлюсь. Вот я раздолбай, а ему нужны такие правильные ребята». Тренировал нас тогда Иван Евгеньевич Шабаров, он под дверью стоит, все это слышит и отвечает: «Да не, Сель, ты нормальный пацан».

Мы с Селей по характеру похожи, всегда попадались первые (смеется). Но дисциплину не нарушали, с этим все хорошо было. В бытовой жизни были раздолбаями.

Когда его выгнали из школы, получилось неприятно, да. Но опять же из-за своего раздолбайства мы туда не ходили, и его выгнали. Если бы и я был в интернате, меня бы тоже выгнали. Но я более-менее появлялся на занятиях, а он вообще не ходил. Очень обидно, на самом деле. Думаю, сейчас бы Селя без проблем играл в основе «Зенита».

«Мы были за то, чтобы играл наш, орловский»

Андрей Мирошкин, полузащитник ФК «Орел»
играл с Селиховым в «Орле»

– В 17-18 лет Александр уже считался перспективным вратарем и выделялся среди других в своем возрасте, у него были отличные данные. Саша воспользовался своим шансом и правильно сделал, что уехал. К тому, что в воротах стоит 18-летний пацан, у нас в «Орле» никто скептически не относился. Мы наоборот были за то, чтобы играл наш, орловский голкипер.

Бывало, конечно, и такое, что из-за его ошибок команда проигрывала. Помню матч против «Локомотива» (Лиски), мы тогда проиграли 0:1. Когда идет дождь, вратари надевают шиповые бутсы. Селихов вышел из ворот на нападающего, поскользнулся, мяч перелетел, и тот в пустые забил. Думаю, он тоже помнит это все (смеется).

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