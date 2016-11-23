Бокс и драма вместо юбилея

В среду вся хоккейная России ждала 450-й шайбы в чемпионатах страны от Сергея Мозякина. Но капитан «Магнитки» разразился только двумя результативными передачами, отложив юбилей на другой день. Впрочем, и без исторического гола игра побаловала зрителей самыми вкусными блюдами хоккейной «кухни».

ГОЛ-ФАНТОМ И ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ

...До финальной сирены – четыре с небольшим минуты. «Магнитка» ведет 2:1, но «Локомотив» прет, как бронепоезд. Ярославцы играют второй раз подряд в большинстве, отчаянно пытаясь реанимировать интригу. Роль дефибриллятора играет Павел Красковский – форвард «Локо» закрывает зону и заряжает от синей линии. Голкипер Илья Самсонов бессилен. 2:2?

У «Магнитки» свое мнение на этот счет: главный тренер Илья Воробьев, срывая голос, негодует на скамейке. И ведь не зря!

– Видеоповтор показал: было положение вне игры, гол не засчитан! – арбитры разводят руки в сторону.

– Это была странная игра, – скажет после матча наставник «Локомотива» Алексей Кудашов. – Я вот приведу пример. Когда мы забили гол, а соперник взял право на видео-просмотр, там было большинство. Я подозвал главного судью и бокового и спросил: «А почему не перематывается время назад?». Они промолчали. За 17 секунд до конца матча рядом стоял еще один боковой судья. Я у него спросил, есть ли такое правило, может, я ошибаюсь. А он сказал, что да, есть. И нам в самом конце игры добавили-таки шесть секунд. Вместо большинства… Наверное, мне больше сказать нечего…

На последней минуте «Металлург» выстраивает оборонительные дзоты на подходах к собственным владениям. Евгений Тимкин бьется, как лев, – блокирует мощнейший выстрел издалека, подбирает шайбу и убегает «1 в 0» на пустые ворота. Но в последний момент шайба предательски сходит с крюка. А ведь мог Евгений эффектно отметить круглую дату – 400 матчей в КХЛ!

Форвард гостей Максим Тальбо на последних секундах рвет и мечет. Кажется, канадец уже не знает кого бить – полевых игроков, вратаря или все-таки разобраться с судьей.

Финальная сирена, и вместо рукопожатия на льду едва не случается драка «стенка на стенку». Все наболевшее Тальбо высказывают Данис Зарипов, Оскар Осала, Тимкин… Утихомирить разбушевавшегося канадца у арбитров получается, только отведя того к скамейке запасных своей команды…

Вот это матч!

«ИГРАЕМ ОТВРАТИТЕЛЬНО!»

Начиналось же все куда более радужно для «Локомотива». «Магнитка», у которой эта игра – уже пятая за последние десять дней, кажется, не готова к несущемуся на всех порах ярославскому составу. А волжане, напротив, только и знают, что подкидывать угля в топку. Несколько раз магнитогорцы зевают выходы «1 в 0», но выручает Самсонов.

Но даже он бессилен, когда после массового навала на ворота «Металлурга», Красковский стреляет мимо уже распластавшегося голкипера, который вдобавок остался без клюшки. 0:1 – на первый перерыв «Магнитка» отправляется в крепких раздумьях.

– Мы очень плохо начали, первый период играли отвратительно, – не жалеет эпитетов защитник «Металлурга» Виктор Антипин. – Очень плохо двигались, делали совсем не то, что нам говорили тренеры.

А «Локо», вдохновленный успехом, только набирает ход. Обилие силовой борьбы – борта трещат так, что того гляди – стекла менять придется. И ведь гости не признают авторитетов! Михаил Пашнин буквально втаптывает в лед Сергея Мозякина. Так с маэстро негоже поступать– Ян Коварж вступается за партнера, открывая боксерский сезон в Магнитогорске.

Дальше – больше. Осала дубасит огрызнувшегося Александра Кадейкина так, что за ярославца становится страшно. Несколько ударов финского гренадера достигают цели.

Не отстает и Тимкин. Тальбо тоже однажды оформлял дубль в финале плей-офф (только в НХЛ) и тоже не прочь помахать кулаками, но сегодня не его день – Тимкин отправляет канадца в партер, философски рассуждая после драки:

– Думал ли я, что он боец, похожий на меня? Я на фамилии не смотрю!

«Магнитка» заводится и дергает стоп-кран: сначала Крис Ли стреляет точно в «девятку», а вскоре и Виктор Антипин исполняет шедевральный сольный этюд, пробивая ближний угол Алексея Мурыгина. 2:1.

Ну а что было в концовке матча, вы уже знаете…

«ПОЧЕМУ МНОГО ДРАК? НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ»

– Никакой ставки на первый период не было, – выдав гневную тираду о секундометристах, Алексей Кудашов становится вдруг лаконичным на пресс-конференции. – Команда играла по плану на протяжении всей игры. Почему так много драк? Никто не хотел проигрывать…

– Сегодня в воротах был Илья Самсонов. Это потому, что он отыграл «на ноль» в предыдущей встрече с московским «Динамо»? – спросили Илью Воробьева.

– Поставили его, потому что было принято такое решение сегодня. И Илья отыграл хорошо.

– На последних секундах вы апеллировали к судьям. Что там случилось?

– Знаете, сейчас надо разобраться, посмотреть видео. С моей позиции – игроки «Локомотива» могли дотянуться до шайбы, но не стали этого делать тянуться и ждали проброса, который и был зафиксирован. Но, опять же, это игровая ситуация. Надо смотреть видео. С лавки ведь не всегда все видно.



