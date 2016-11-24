Татьяна Кутергина: «УГМК едет в Польшу за победой»

Татьяна Кутергина (в центре). Фото пресс-службы УГМК

Завтра 25 ноября клуб по настольному теннису УГМК сыграет в гостях с польским клубом «КС Уня АЗС АВФиС Гданьск» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЕТТУ. Сейчас уральская команда занимает второе место в группе В, имея в активе две победы и одно поражение.

Говоря о настрое перед матчем в Гданьске, главный тренер УГМК Татьяна Кутергина отметила сложность предстоящей встречи (УГМК досталась самая трудная группа - прим. ред.) и боевой настрой ее теннисистов: «Нам предстоит сложный матч, Гачину по-прежнему беспокоит травмированный локоть. Но и за него, и за себя тренируется Александр Шибаев. После мирового тура в Швеции он на два дня летал в Казань, где смог повидаться с семьей. Думаю, Саша зарядился позитивом и победным настроем, - приводит слова тренера пресс-служба УГМК. - Сложнее придется Григорию Власову. Весь первый тур клубного чемпионата он играл на антибиотиках. После курса лекарств ему вроде бы стало лучше, но он все равно кашляет и чувствует слабость. Однако к таким ситуациям нам не привыкать, и традиционно трудности нас только закаляют. Мы понимаем, что теннисисты «Унии» приложат все усилия, чтобы взять реванш за поражение в стартовом матче, однако и мы настроены биться. На каждый матч мы выходим только побеждать!»

Завтра же еще один российский клуб «Факел-Газпром» сыграет матч четвертого тура в Лиге чемпионов (группа А) против французского «Вайент Спорт Анже». Трехкратный победитель Лиги чемпионов в гостях постарается повторить домашний успех: в первом туре Оренбург обыграл Анжер – 3:0. Пока «Факел-Газпром» лидирует в своей группе, одержав три победы в трех матчах.

Перед ответной игрой с теннисистами из Гданьска у клуба из Верхней Пышмы есть определенные сложности. Хорватского легионера Андрея Гачину продолжает беспокоить травма локтя. Лидер сборной России Александр Шибаев неудачно выступил на Открытом чемпионате Швеции в Стокгольме, проиграв 22-летнему немцу Бенедикту Дуде, а палочка-выручалочка клуба в Лиге чемпионов Григорий Власов из-за болезни не смог сыграть в полную силу в Командном чемпионате ФНТР, где уступил молодому земляку Константину Чернову. Однако в Польшу УГМК поехал полным составом: Гачина, Шибаев, Власов, Илья Жидков и Никита Ярушин.Напомним, что дома уральцы взяли верх с большим трудом – 3:2, при этом они уступали по ходу матча 0:2. Оба лидера команды хорват Андрей Гачина и номер 1 сборной России Александр Шибаев стартовые встречи проиграли, и лишь самоотверженная игра екатеринбуржца Григория Власова дала клубу возможность переломить ход матча и вырвать итоговую победу.