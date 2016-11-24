Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»?

В пятницу в японском Саппоро стартует заключительный этап «Гран-при» по фигурному катанию – турнир NHK Trophy. По его итогам определится окончательный состав финала серии, который пройдет в Марселе. По традиции представляем основные интриги соревнований.

ДВЕ, ТРИ ИЛИ ЧЕТЫРЕ?

Нет, речь не о звездочках на небе – или на каком-либо еще объекте. Речь о возможном количестве российских участниц финала «Гран-при». Хотя, конечно, все они звездочки – фигуристки, в своем юном возрасте уже добившиеся значительных успехов.

Действующая чемпионка мира Евгения Медведева и бронзовая медалистка мирового первенства-2015 Елена Радионова путевки в Марсель себе уже обеспечили. На японском этапе «Гран-при» выступят еще две россиянки, которым по силам войти в число финалисток. Бронзовой медалистке чемпионата мира-2016 Анне Погорилой для этого достаточно занять место не ниже четвертого, так как за победу на московском Кубке Ростелекома у нее уже приличное количество зачетных очков. А вот вице-чемпионке мира среди юниоров Марии Сотсковой после ее второго места на этапе «Гран-при» в Париже хорошо бы показать такой же результат и в Саппоро. Тогда в марсельском финале из шести участниц четыре будут представлять нашу страну.

Возможно, Сотскову устроит в Японии и место ниже второго – расклады могут быть самые разные. Но об этом рассуждать не хочется. По-хорошему российские девушки должны брать в Японии золото и серебро. К чистому катанию и Анна, и Мария нас в нынешнем сезоне уже приучили. Хотя, конечно, самоуверенности никакой быть не должно – ведь среди соперниц на последнем этапе «Гран-при» японки Сатоко Мияхара и Вакаба Хигути, которые сохраняют шансы пробиться в финал. А как на результат в фигурном катании может влиять помощь домашних стен, все мы знаем.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Анна Погорилая (Россия)

2. Мария Сотскова (Россия)

3. Вакаба Хигути (Япония)

ЗАБОЛЕЮТ ЛИ ХАНЮ, БРАУН И ЧЕН КОРЬЮ?

Не дай бог, конечно, пусть все будут здоровы. Речь о том, что в мужском одиночном катании двое россиян до сих пор сохраняют теоретические шансы попасть в число финалистов «Гран-при». Так, Сергей Воронов с 20-ю зачетными очками идет сейчас на заветном шестом месте в общем зачете, и для того, чтобы там остаться, ему надо, чтобы олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, сильные американцы Джейсон Браун и Нэйтан Чен, а также серебряный призер последнего чемпионата Европы израильтянин Алексей Быченко хором заняли места среди аутсайдеров NHK Trophy. Произойти такое может лишь в случае, если среди зрителей в Японии вдруг окажется Старик Хоттабыч, который в сказке Лазаря Лагина заразил всю футбольную команду корью.

Но вот Михаилу Коляде, чтобы завоевать путевку в Марсель, никаких неприятностей своим соперникам желать не надо. Ему достаточно взять и выиграть этап «Гран-при» в Японии – тогда место в финале «Гран-при» ему обеспечено. Правда, как Коляда может обойти Ханю у него на родине – да и на любой другой арене мира, если честно, не совсем понятно. Но вот второе место российскому фигуристу в Саппоро завоевать объективно по силам. Стал же он четвертым на чемпионате мира? И тогда надо будет смотреть, как выступят прямые конкуренты Коляды в борьбе за попадание в финал, сколько они наберут баллов. Так что пока не будем однозначно говорить, что в Марселе наших одиночников не будет.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Юдзуру Ханю (Япония)

2. Нэйтан Чен (США)

3. Михаил Коляда (Россия)

КАССА, НО НЕ ДЛЯ ЯПОНИИ

Одну и ту же шутку дважды шутить не будем. Да, Виктория Синицина и Никита Кацалапов теоретических шансов на финал «Гран-при» тоже не потеряли. Но на свою победу в Саппоро и фантастическое невезение соперников единственному российскому танцевальному дуэту, выступающему на японском этапе, рассчитывать, конечно, не приходится. У Синициной и Кацалапова свои задачи – чисто откататься, получить респектабельные баллы и подготовить, таким образом, определенный плацдарм для борьбы за место в сборной, которая развернется на декабрьском чемпионате России.

Ну а главная интрига NHK Trophy в танцах на льду – это, конечно, соперничество двух выдающихся пар. Двукратные чемпионы мира из Франции Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон против олимпийских чемпионов-2010, серебряных медалистов Игр в Сочи канадцев Тессы Вирчу/Скотта Мойра – это, как бы сказал герой актера Сергея Филиппова из фильма «Укротительница тигров», «афиша, публика, касса»!

Правда, организаторы NHK Trophy решили, что кассу они на Пападакис/Сизероне и Вирчу/Мойре не сделают, запихнув соревнования в танцах на льду, самом непопулярном виде фигурного катания в Японии, на самое утро субботы и воскресенья. И их можно понять: две принимающие участие в этапе японские пары будут увлеченно бороться друг с другом за предпоследнее место.

НАШ ПРОГНОЗ:

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)

2. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада)

3. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия)

4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)

СКОЛЬКО ЧЕТВЕРНЫХ ВЫБРОСОВ СДЕЛАЮТ ЧЕМПИОНЫ МИРА?

Да, парное катание нынче обмельчало. Рекорд французского этапа «Гран-при», куда приехало всего шесть спортивных пар, побит в Японии не будет. Здесь их будет семь (и ни одной российской). Но и глобальных интриг не предвидится. Двукратные чемпионы мира канадцы Меган Дюамель/Эрик Редфорд спокойненько выиграют золото, новая китайская пара Пэн Чен/Цзинь Ян – серебро. Ну а кто выиграет бронзу, для истории спорта, в общем, не так уж и важно – ни звезд, ни звездочек среди оставшихся пяти пар нет. Сюрприз такого масштаба, чтобы занимающие нынче пятое место в зачете «Гран-при» россияне Наталья Забияко/Александр Энберт остались в шестерке, преподнести никто не способен. Поэтому стоит смириться, что в Марсель поедет только одна наша спортивная пара – Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Ну а интрига локальная, интересная в плане будущего канадско-российского соперничества – сколько четверных выбросов сделают Дюамель и Редфорд. И насколько чисто они их, конечно, сделают. Варианты – ноль, один или два. Можете начинать делать ставки.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Меган Дюамель/Эрик Редфорд (Канада)

2. Пэн Чен/Цзинь Ян (Китай)

3. Ван Сюэхань/Ван Лей (Китай)