Знарок, с финнами так не шутят! Ну что за игра в поддавки?
В Хельсинки СКА дважды выходил вперед в поединке с «Йокеритом». Но победы добился только по буллитам – 3:2.
Нет, как хотите, но в этом матче питерцы вновь действовали вальяжно. И то, что финны их за эту вальяжность в итоге не наказали даже плохо!
Не для болельщиков СКА, конечно. Но для игроков сборной России, которые в регулярном чемпионате носят армейские звезды на груди.
Понятно, что питерцы не так давно встречались с «Йокеритом» и дома разгромили соперника в одну калитку – 6:0. И все же хочется, чтобы именно на иностранные команды СКА настраивался лучше. Чтоб бешенный настрой на финнов из «Йокерита» или канадцев из «Медвешчака» сидел у подопечных Олега Знарка в подкорке. Чтоб на любых турнирах, в любых поединках против своих принципиальных соперников по международной арене игроки наши сборной всегда выходили с полной отдачей.
Так как то, что проходит с финнами здесь в КХЛ, может не пройти на чемпионатах мира.
Я недавно, после армейского дерби, хвалил атаку СКА за «канадскую моду». За то, что они своей мощной атакой пытаются размазать соперников по льду уже в первом периоде.
Но в матче с «Йокеритом» этого не было и в помине. Шесть бросков в створ за первые двадцать минут… «Красная машина» даже в клубном исполнении так не играет.
Да, быстрый гол, красивая фланговая атака. Павел Дацюк и Илья Ковальчук всю финскую пятерку размазывают по борту. А Сергей Плотников завершает комбинацию изящным броском в пустой угол.
Но ведь потом позволили сравнять счет. На 52-й минуте, когда играть надо особенно строго взяли и пустили финнов в зону. Евгений Дадонов вроде и догнал Томми Хухуталу, а помешать бросить финну то ли не смог, то ли просто не стал.
А может, армейцы это специально сделали, чтоб ситуацию обострить? Отыгрались-то мгновенно. Правда, опять усилиями ветеранов. Они видно в матче с ЦСКА меньше всех устали. Классный бросок удался Ковальчуку, чего уж там. Чуть-чуть финский голкипер потерял ворота и этого хватило, чтоб чиркнув шайбой по плечу, загнать ее в сетку.
И вот тут на 58-й минуте я уже прочно уверился, что армейцы играют в поддавки! Пекка Йормакка сперва проехал между двумя армейцами, потом обыграл Максима Чудинова «один в один»… Это как?!
Да финну тоже удался мастерский бросок с неудобной руки – прямо под перекладину шайбу загнал. Но ведь все это безобразие в обороне происходит за две с половиной минуты до сирены!
А, может, просто финские товарищи подходили перед матчем к руководству СКА и просили, чтобы им показали знаменитый буллит в исполнении Дацюка?
Тогда понятно. Павел публику не разочаровал. Качал вратаря из стороны в сторону, пока не убаюкал. Потом вильнул влево и шайба в воротах.
Или Знарок хотел Шестеркина проверить на буллитах именно с финнами перед Кубком Первого канала? Опять же нужное дело. Игорь со всеми тремя попытками «Йокерита» справился без труда.
Ну а если серьезно… СКА с «шутами» и играл как-то шутя. Не в полную мощь. А как бы поддаваясь… Как кошка с мышкой. Или король с шутом.
И не хочется, чтоб игроки сборной к такому привыкали. На чемпионате мира финны могут ведь за такое отношение и не простить. Вот и «Динамо» Знарком опять недовольно – зачем подарил сопернику турнирное очко?!
А победил бы опять 6:0 – и никаких проблем!
Матч
Йокерит - СКА - 2:3 Б. (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Плотников (Ковальчук, Дацюк), 6:31 (0:1). Хухтала (Мяки, Йормакка), 51:08 (1:1). Ковальчук (Плотников, Яковлев), 53:31 (1:2). Йормакка (Яакола), 57:21 (2:2).
Победный буллит:
Дацюк - 2:3.
Место и дата
24 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция