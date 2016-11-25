Юбилей, аншлаг, ретро-форма, победа

В Уфе в честь 55-летнего юбилея «Салавата Юлаева» провели ретро-матч. Хозяева не могли проиграть и одержали волевую победу 2:1.

«Салавату Юлаеву» - 55 лет! 25 ноября 1961 года уфимская команда встретилась с челябинским «Металлургом». А «Динамо» в прошлый вторник отметило 70-й юбилей. Накануне уступив в Магнитогорске 0:5. Во вторник бело-голубые реабилитировались в Челябинске, вырвав победу в овертайме 2:1.

«Салават» же в концовке сказочно упустил преимущество в счете (об игровом и говорить не хочется) над «Витязем». Роковая шайба влетела в ворота хозяев за несколько секунд до сирены.

- Наша команда сейчас все больше походит на отделение городской больницы Уфы, - посетовал главный тренер юлаевцев Игорь Захаркин. – Мы потеряли капитана команды Умарка, а среди оставшихся в строю лидеров не нашлось.

Швед приболел и к матчу с «Динамо» восстановился. Тем не менее в клубе из столицы Башкортостана не прекращают поиски усиления состава. В четверг стало известно: в Уфу возвращается острый форвард Денис Паршин, игравший в ЦСКА Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина.

Правда, в зеленой форме Паршин не преуспел, поссорившись с тогдашним наставником юлаевцев Владимиром Юрзиновым-младшим. Но его 25 голов в «Авангарде» Раймо Сумманена говорят сами за себя. В творческой лаборатории Захаркина сникший было форвард должен расцвести. Тем более что вокруг и среда знакомая, подходящая – в Уфе играет немало бывших партнеров Паршина.

Не исключено, вскоре «Салават» усилится еще одним «ястребом», который все реже и реже появляется омском составе.

Еще в полдень пятницы по московскому времени Паршин летел в Уфу, но на лед не вышел. К сожалению для уфимских болельщиков и к счастью для динамовских. В прежних командах Денис часто огорчал вратарей бело-голубых.

Пост номер наставник «Динамо» Сергей Орешкин доверил Александру Ерёменко, который после финала Кубка Гагарина-2011 выходит на лед «Уфы-Арены» с желанием поквитаться с «Салаватом» за ту игровую дискриминацию со стороны БиЗ 5-6-летней давности.

Перед матчем на лед пригласили тех, кто ковал славу уфимского хоккея, ветеранов. Мой давний знакомый Ирек Гимаев – первый чемпион мира из «Салавата». Он выиграл золотую медаль в Москве-1979, а двумя месяцами раньше завоевал Кубок Вызова в противостоянии со сборной НХЛ. С чем сравнить то приглашение молодого защитника-универсала на те эпохальные матчи? Разве что с вызовом на Кубок мира игрока из условных «Югры» или «Амура».

Александр Семак забивал в финале Кубка Канады-1987 и стал чемпионом мира, уже перейдя в «Динамо», но его сердце принадлежит «Салавату».

На юбилейный матч соперники вышли в ретро-форме. Хозяев вывел новый капитан – Куляш, гостей – ветеран Константин Горовиков.

В середине первого периода жертвой зубодробительного силового приема стал… Мальцев. Нет, не Александр Николаевич, звезда советского хоккея, а его уфимский однофамилец Дмитрий. Его обидчика Якова Рылова выдворили с поля до конца игры.

Перед третьей 20-минуткой на медиакубе горели цифры 1:1. Все решила размашистая атака хозяев на 53 минуте, которую броском под перекладину завершил Максим Майоров. Шайба, впрочем, вылетела в поле, а рефери развел руки в стороны. Динамовцы организовали контратаку «2 в 1». В этом время вратарь Андрей Гаврилов спокойно снял маску и приложился к фляжке, не обращая внимания на соперников. Те опешили и бросили шайбу мимо пустых ворот.

Вскоре после похода в «кино» гол Майорова легализировали. «Салават» довел матч до победного конца, поставив на уши переполненную арену. Счастливая Уфа.

