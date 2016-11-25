«Сережа, Сережа! Хоккей на сказку похожий!»

Хит певицы Афордиты, который включают в Магнитогорске после голов Сергея Мозякина, впору переписать. В пятницу песня громыхала дважды. Для маэстро – это рядовой дубль. Для нашего хоккея – новая страница славной истории. Космический рубеж «450 шайб в чемпионатах страны» покорен!

БРОСОК МОЗЯКИНА? НЕТ СЛОВ!

«Как он это делает?» – самый популярный вопрос среди магнитогорских болельщиков последних лет. Разгадать магию Сергея Мозякина не под силу никому в КХЛ: ни защитникам, ни вратарям, ни экспертам с болельщиками. Его голы вроде бы просты, как и все гениальное: капитан «Магнитки» подключается с ползоны и либо убойно щелкает, либо «стреляет» с кистей. И раз за разом шайба летит или в «девятку» или под перекладину. Кажется – элементарно! Но попробуй, повтори!

– В чем секрет Мозякина? Если бы я знал! – смеется защитник Крис Ли.

Лучший защитник КХЛ по итогам октября признается:

– Я четвертый год в лиге, в «Металлурге», но до сих пор не могу остановить Мозякина на тренировках. Что бы ни делал, как бы ни старался. Мне кажется, у него в голове – своя игра. Как будто с эффектом замедленной съемки «SLOW MO». И он просчитывает твои действия на несколько секунд вперед. А бросок? Тут даже слов нет!

Едва Мозякин получает шайбу, оцепенение подкатывает к горлу у его соперников. Защитники превращаются в кроликов перед удавом, а вратари слепнут от молниеносных вспышек-бросков бомбардира. Ступор проходит только когда приходится доставать очередную шайбу из сетки…

А Мозякин знай себе клепает рекорды один за одним. 15 ноября он стал лучшим бомбардиром за всю историю «Металлурга», обойдя Евгения Корешкова. Чтобы набрать 436 очков, Евгению понадобилось 10 лет. Достижение держалось 12 лет, пока Мозякин не заработал 438 баллов. За шесть сезонов.

ОТ ЭВЕРЕСТА В СТРАТОСФЕРУ

Словам Мозякин предпочитает дело. Сергей не любит давать интервью, а, в момент, когда он стал лучшим снайпером всей истории отечественного хоккея, пожурил журналистов: «Почему долго не мог забить? Потому что вы нагнетаете!».

А ведь на наших глазах творится история. 13 месяцев назад вся КХЛ затаила дыхание: Мозякин остановился у отметки «400 шайб». И словно бабка отшептала! Путь к заветной вершине затянулся на четыре матча. С пятой попытки Сергей покорил ее только в матче с нижегородским «Торпедо». Случилось это 30 октября прошлогот года. И все заговорили о близости рекорда, который держался три с половиной десятка лет – 428 шайбах Бориса Михайлова.

Он пал 13 сентября 2016-го, когда Мозякин в своем фирменном стиле точно выстрелил по воротам минского «Динамо» (к слову, до этого он тоже «молчал» четыре игры подряд). И начался отсчет новой эры отечественного хоккея: 429, 430, 431…

…450 – космическая цифра, практически нереальная, но вот она – на расстоянии вытянутой руки через два с половиной месяца. Ярославский «Локомотив» в среду связал Мозякина по рукам и ногам, отсрочив исторический момента.

И вот – в гостях «Витязь». «Магнитка» играет впятером против троих. Ян Коварж снабжает капитана снарядом, который снова просто щелкает.

Просто под перекладину.

Просто в 450-й раз! Это для нашего хоккея – что Эверест для матушки-Земли. Полтысячи голов – это уже стратосфера.

И Мозякин уже летит в космос – за две с небольшим минуты до финальной сирены в ворота «Витязя» влетает 451-я шайба в исполнении Сергея, заставляя стадион сойти с ума!

Такими темпами и с турнирными амбициями «Магнитки» Сергей может выйти на околоземную орбиту уже в нынешнем сезоне…

ВОРОБЬЕВ: «МОЗЯКИН – НЕВООБРАЗИМАЯ ВЕЛИЧИНА!»

По своей личной традиции герой дня после матча молча следует мимо репортеров в микст-зоне. Может быть, главные слова капитан «Магнитки» бережет на 500-ю шайбу?

– Давайте сейчас не будем говорить много лестных слов, – отдувается за партнера по тройке Данис Зарипов. – Все ведь понимают, какой он мастер. Мы, в свою очередь, будем делать все, чтобы помогать ему не останавливаться на этом рекорде. Пока ноги ходят, руки двигаются и голова думает – пусть забивает и забивает. Совершенству нет предела!



– Этот матч войдет в историю. В нашем хоккее никто еще не забивал 450 голов, – напоминают журналисты главному тренеру «Магнитки» Илье Воробьеву на пресс-конференции.

– Я могу сказать, что Сергей – это что-то такое… – наставник берет небольшую паузу, чтобы подобрать подходящие моменту слова. – Невообразимое! Величина! А самое главное, что он как человек очень хороший: семья, дети, воспитание. Очень приятно с ним работать, у него очень много положительных качеств помимо того, что он такой мастер в игре.

