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Болельщики – не клоуны! В чем не прав Скудра, оскорбивший нижегородских фанатов

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Петерис Скудра
Петерис СкудраИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о жестком публичном выпаде главного тренера «Торпедо» Петериса Скудры в адрес болельщиков.

Беспрецедентный случай. «Торпедо» сейчас идет по чемпионату как никогда уверено. Железное третье место на Западе в условиях жесточайшей конкуренции – это, безусловно, успех. Нижегородцы прыгнули выше головы, оставив далеко позади всех соперников, за исключением двух мощных армейских клубов.

И надо же, что именно в этот момент между главным тренером автозаводцев и фанатами клуба наметился серьезный конфликт.

В четверг «Торпедо» неожиданно крупно уступил дома «Словану» - 1:4. Да, это неприятно. Особенно после серии побед. Тем более, что болельщик нижегородский уже несколько и «захмелел» от успеха. Привык, что его команда – ого-го. А на других можно смотреть и свысока.

А тут вдруг – осечка, спад, невыразительная игра. Это может случится с любой командой. Ведь и «Монреаль», будучи лидером НХЛ влетел в этом сезоне 0:10. И ничего, в Канаде это пережили.

А вот нижегородская публика оказалась более чувствительной. И стала демонстративно покидать свои места на трибуне, не дожидаясь конца поединка.

От главного тренера хозяев Петериса Скудры такой демарш не укрылся. И на послематчевой конференции он в долгу не остался.

- Хочу поблагодарить настоящих болельщиков, которые поддерживали нас до самого конца. Остальных клоунов, ушедших с трибун, прошу в следующий раз остаться дома.

Прав ли тренер так жестко и публично приложив поклонников своей команды?

Сразу скажу, что я не солидарен с теми, кто ушел с проигранного матча, не дождавшись сирены. Мне ближе позиция тех, кто поддерживает команду до конца.

Но зацепили и слова Петериса, к которому я, кстати, отношусь с симпатией. И именно за то, что он человек к своей хоккейной работе неравнодушный и открытый.

Он и сейчас выплеснул свои эмоции от поражения на фанатов. Да, он переживает за неудачу куда больше них. Но болельщиков он оскорбил напрасно.

Есть такое выражение в сфере услуг – покупатель всегда прав. Так вот болельщик на стадионе тоже всегда прав. До тех пор, конечно, пока остается в рамках законности и не нарушает норм общественного порядка. И формально зрители, ушедшие с трибун до конца поединка, никак этих норм не нарушали. Они пришли на матч получать удовольствие. Получили совсем другие эмоции. И ушли. Это их свободный выбор. Потому что ничего они ни Скудре, ни «Торпедо» не должны.

И тренеры, и игроки, и сами фанаты часто любят повторять, что они «одно целое, одна семья, один клуб»…

Но это ложь. Для кого-то невинная и даже святая. А для кого-то намеренная.

Потому что в этой семье не все поровну. Потому что в ней одни (игроки и тренеры) получают за матч очень хорошую зарплату. А другие (болельщики) тратят свои деньги на билет.

Да, конечно, у нас в России цены на билеты и вместимость дворцов не позволяют клубам быть рентабельными.

Но разве это повод плевать на своих фанатов? Слышать от тренера претензии в адрес поклонников команды как-то диковато. Замечу, что Скудру никто не провоцировал на пресс-конференции. Не задавал вопроса о болельщиках. Он сам пожелал высказаться на эту тему.

Я для сравнения могу вспомнить недавнюю историю с Олегом Знарком на матче Динамо – СКА. Там тренера гораздо жестче поддели с трибуны. Но Знарок в адрес болельщиков бело-голубых претензий не высказывал.

Если тренер публично, сознательно и даже нарочно бросает в адрес болельщиков своей команды: «Клоуны!»…

То для кого его команда тогда играет?

Для губернатора? Для спонсора? Для кого-нибудь еще повыше их?

Или только для той части зрителей, которая готова терпеть любые поражения?

Зритель должен команде только одно – заплатить за билет, придя на матч. И ничего больше. Где ему смотреть хоккей с трибуны или на ТВ и когда прекращать просмотр шоу – решать тоже только ему.

Хотите запрограммированной преданности – тогда платите сами «массовке» за то, что она будет поддерживать вас с трибун. В любой ситуации.

Не хотите «любовь» за деньги?

Тогда сделайте все, чтоб зритель сам захотел досмотреть ваш матч до конца. Не через силу и не из-за преданности. А для собственного удовольствия. Потому что зритель – не клоун. Он просто также переживает за то, что видит. И честно выражает свое мнение по этому поводу. В нижегородском варианте – выражает абсолютно законным способом.

И оскорблений в спину не заслуживает.

Матч

Торпедо - Динамо Мн

Место и дата

26 ноября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция


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