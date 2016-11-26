Армейская осень продолжается. ЦСКА не смог обыграть «Рубин»

Нулевая ничья против «Рубина» в Москве подтвердила – ЦСКА еще не миновал осенний кризис.

ЭМОЦИИ, БЕЗ КОНКРЕТИКИ

– Фед-о-о-р, – начал традиционную предматчевую перекличку диктор Арены ЦСКА.

– Чалов, – мощно подхватил сектор армейцев. И, пожалуй, фамилия 18-летнего форварда прозвучала над стадионом наиболее громко. Чалов стал для болельщиков ЦСКА символом надежды на то, что очередная трудная осень для клуба позади.

Еще бы! Человек, который первым в мире начал исполнять на футбольном поле популярный ныне «Манекен Челлендж» – Траоре – убран в запас, выздоровел Дзагоев, а ЦСКА с Чаловым, наконец, забегал, заискрил, показав в матче с «Байером» очень симпатичный футбол. По эмоциям так точно.

Именно их и дал ЦСКА молодой форвард. Но для выхода из кризиса одних эмоций мало. Как сказали бы математики, это лишь необходимое, но не достаточное условие. Команде Слуцкого нужна точечность, конкретика в завершающей стадии. Этого Чалову пока не хватает. Форвард в матче с «Рубином» много бегал, боролся, но, например, когда в середине первого тайма нужно было отдать мягенький пас на ход Миланову, сплоховал – болгарину пришлось догонять мяч у лицевой линии.

Усугубило ситуацию в атаке ЦСКА и то, что в стартовом составе не смог выйти Дзагоев. Причина – дискомфорт в задней поверхности бедра, из-за повреждения которого полузащитник и не играл в последнее время. Однако, ничего серьезного – во втором тайме Дзагоев все же появился.

Без одного из лучших пасующих РФПЛ, но с Чаловым и Вернблумом атака ЦСКА выглядела несколько топорно. Середина поля проходилась с трудом, а острота у ворот Рыжикова возникала либо после навалоподобных атак, либо – после проходов по флангам. Как раз после прострела с левого края в начале второго тайма и был создан единственный стопроцентный момент ЦСКА – Вернблум бил в касание, но Рыжиков с ленточки вытащил удар.

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НОВЫЕ АКЦЕНТЫ «РУБИНА»

Перед матчем главный тренер «Рубина» Грасия говорил о том, что игра в линию у защиты ЦСКА небезупречна, и есть один футболист, который эту линию частенько ломает. Называть героя испанец не стал, а по редким вылазкам «Рубина» по ходу матча понять, на ком акцентировал внимание тренер, не удалось.

Вообще, Грасия, похоже, несколько пересмотрел свою игровую концепцию. Если в первых турах казанцы старались играх в, скажем так, испанский футбол – много владели мячом, увлекались высоким прессингом, то теперь очевиден крен в сторону рационализма. «Рубин» с первых минут отошел назад, убегая вперед лишь небольшими группами.

Самым активным у гостей был Рифат Жемалетдинов. Именно он под конец первого тайма совершил неплохой проход, но удар в последний момент накрыл защитник. В остальном – серо. Глядя на игру некоторых легионеров «Рубина», не покидала мысль: зачем вы здесь, ребята?

Наверное, похожим вопросом задались болельщики ЦСКА, когда в середине второго тайма Слуцкий снял с игры Чалова и выпустил Траоре. Фан-сектор армейцев недовольно засвистел. Но долговязый форвард картины особенно не портил. Тем более, что этой самой игровой картины и не было. Было желание забить, но без четкого понимания как.

Символично, что навал ЦСКА завершился ударом Головина из-за пределов штрафной площади. Полузащитник здорово убрал на финте игрока казанцев, но если бы он забивал из таких положений, то играл бы не в РФПЛ, а в АПЛ. ЦСКА не провалился с «Рубином», но говорить, что кризис армейцев позади рано. Осень продолжается – надо терпеть до зимы!